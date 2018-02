Ťok taxikářům slíbil kulatý stůl ve sněmovně. Mají poslancům vysvětlit problém se službou Uber

Ministr dopravy Dan Ťok chce uspořádat v Poslanecké sněmovně kulatý stůl, kde by se zástupci taxislužeb sešli s poslanci a vysvětlili jim reálný problém se službou Uber. Ťok to v pátek taxikářům slíbil na pravidelném jednání pracovní skupiny, která má problematiku taxi řešit. Po schůzce to sdělil novinářům.

