Je to zákon pro slušné řidiče, říká o toleranci 0,5 promile Vystrčil. ‚Nehod přibude,‘ varuje expert

Občanští demokraté přišli s návrhem, aby v Česku, stejně jako v mnoha evropských zemích, platila pro řidiče motorových vozidel tolerance k alkoholu až do 0,5 promile. Je na čase zrovnoprávnit české řidiče, nebo by tato změna zhoršila bezpečnost na našich silnicích? O tématu v Českém rozhlasu Plus debatovali místopředseda ODS Miloš Vystrčil a dopravní expert Roman Budský. Praha 17:24 8. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté kontrolují u řidičů alkohol. (Ilustrační snímek) | Foto: Radek Duchoň | Zdroj: Český rozhlas

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Mělo by Česko opustit nulovou toleranci k alkoholu u řidičů a přiblížit se většině Evropy? Poslechněte si Pro a Proti Veroniky Sedláčkové

„Je správné nějakou toleranci k alkoholu povolit. Důvody jsou nejméně tři,“ uvedl v pořadu Pro a proti místopředseda ODS a předseda stranického senátorského klubu Miloš Vystrčil.

Podle něj alkohol pod 0,5 promile nezvyšuje nebezpečí havárie. „Za druhé to tak mají ve většině zemí Evropské unie... a za třetí, opatření zamezí možné šikaně. Protože alkoholtestery vykazují chybu ± 0,2 promile. Se zbytkovým alkoholem 0,1 přístroj může naměřit 0,3 a vy přijdete o 7 bodů a zaplatíte 10 tisíc korun jako pokutu,“ řekl s tím, že česká společnost není méně vyspělá než německá, rakouská, francouzská, španělská nebo portugalská.

Povolme řidičům 0,5 promile alkoholu, navrhuje ODS v čele s Fialou Číst článek

„Lidé by si velmi dobře uvědomili, že jde o zákon pro slušné lidi. A ti už vědí, že když jim někdo dává nějakou toleranci, tak jen proto, aby si mohli někde dát dvě deci vína a nebát se odjet domů,“ dodal Vystrčil.

Senátor připustil i možnost dohody u limitu 0,3 promile. „Tomu se nebráním a ani možnosti, že se nakonec domluvíme na 0,5 promile. Ale nad ně by už následoval velmi tvrdý postih.“

Průzkumy podle Miloše Vystrčila ukazují, že povolení alkoholu do hranice 0,5 promile nemá statisticky významný vliv na nějaké zvýšení nehodovosti na silnicích. „Buďme rozumní a trochu těm lidem věřme. Ale pokud to někdo bude zneužívat, tak ho potrestejme,“ navrhl.

Expert: Riziko se zvyšuje

S Vystrčilovým stanoviskem nesouhlasí dopravní expert Roman Budský. Nebezpečnost 0,5 promile alkoholu v krvi u řidičů podle něj prokazují dlouhodobé studie. „Podle nich se zvyšuje riziko zavinění smrtelné nehody, a to dokonce až pětkrát,“ reagoval na návrh ODS dopravní expert.

Dodal, že v EU alkohol souvisí dlouhodobě s asi 25 procenty případů úmrtí na silnicích. „I kvůli možné šikaně je současný stav vyhovující. Kdybychom nastavili 0,5 promile, tak budeme za chvíli s tolerancí na 0,7−0,8 promile,“ dodává.

Odborník by sám hlasoval pro maximální hladinu 0,2 promile, a to čistě z technických důvodů. „Navíc by to odpovídalo i doporučení Evropské komise. Když povolíme 0,5 promile, můžou si to lidé vysvětlit tak, že alkohol asi zas tak nebezpečný není. Pak by se ale na českých silnicích taky zvýšila nehodovost. O tom jsem přesvědčen,“ tvrdí.

V Německu platí tolerance 0,5 promile. Stejná hranice ale neplatí u profesionálů a u těch „s ještě mokrými papíry“. „Tam na to jdou z druhé strany. Snaží se dosáhnout nulové hranice. Taky nám říkají, ať hranici určitě nezvyšujeme, protože pak to nezastavíme a jen se budeme divit statistikám vážných dopravních nehod,“ míní Budský, podle kterého je vliv alkoholu na člověka velmi individuální.

„Jsou lidé, kteří si dají dvojku vína a jsou nepoužitelní. Tolerance by vylákala za volant i ty, kteří běžně nepijí a nejsou zvyklí řídit s alkoholem v krvi. Ti by si řekli, že zas tak špatně na tom nejsou a vyjedou... I takzvaní slušní lidé mají problém hranici 0,5 promile odhadnout sami u sebe,“ konstatoval závěrem Roman Budský.

Dění na českých silnicích sleduje webová aplikace iROZHLAS.cz.