V Česku platí nulová tolerance alkoholu za volantem. Přesto opilých řidičů na silnicích přibývá

I když v Česku platí nulová tolerance alkoholu za volantem, přesto se policie na silnicích setkává čím dál častěji s opilými řidiči. Dokazují to i policejní statistiky. Loni hlídky při silničních kontrolách zjistili přes 7 tisíc případů jízdy pod vlivem alkoholu - to je meziroční nárůst o téměř dva tisíce. Pětina řidičů přitom měla v krvi více než jedno promile alkoholu. Praha 7:00 12. února 2023

Hodnoty pod jedno promile se řeší jako přestupek. Všechny takové případy jdou do správního řízení (ilustrační foto)

„Zabrzděte si vozidlo proti pohybu,“ instruuje policista při silniční kontrole řidiče z Vyškovska na videozáznamu, který policie zveřejnila.

Pokud hladina alkoholu v krvi přesahuje jedno promile, hrozí řidiči stíhání za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. V takovém případě může dostat pokutu až 50 tisíc korun, auto by nesměl řídit až dva roky a ve vězení by mohl strávit až 12 měsíců. Podobný postih řidiči hrozí taky tehdy, pokud odmítne test na alkohol

„Věc je postoupena správnímu orgánu. Řidičům pak hrozí pokuta až do výše 50 tisíc korun nebo dva roky zákazu řízení. Pokud řidič odmítne test na alkohol, je na něj nahlíženo, jako kdyby řídil pod vlivem,“ říká mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek

Plánovaná zpřísnění

Hodnoty pod jedno promile se řeší jako přestupek. Všechny takové případy jdou do správního řízení. Řidič pak může dostat až dvacetitisícovou pokutu a zákaz řízení i na jeden rok. V budoucnu by měly být tresty za řízení pod vlivem alkoholu ve správním řízení ještě vyšší. Počítá s tím ministerstvo dopravy, které navrhuje zpřísnění celého bodového systému.

„Ve správním řízení to nově může být až 25 tisíc korun. Je to zvýšení z původních 20 tisíc. Pokud řidič nadýchá 0,3 promile, tak by to bylo za šest bodů. Hrozí mu také zákaz řízení až na 18 měsíců,“ doplňuje mluvčí rezortu František Jemelka. Nový bodový systém by měl platit už od příštího roku.

„Jsme si vědomi, že je to jedna z nejzávažnějších příčin dopravních nehod. Čeká nás projednávání na půdě parlamentu. Věříme, že bude možné tento limit, který jsme si dali, splnit,“ říká Jemelka.

Podle preventistky v dopravě Veroniky Vošické Buráňové zvyšuje alkohol za volantem agresivitu řidiče

„Konzumací alkoholu dochází ke změnám pozornosti, k útlumu člověka nebo naopak se může stupňovat agrese. Mnoho lidí pak získává pocit, že ztrácí zábrany a stává se lepšími řidiči,“ popisuje Buráňová.

Veronika Vošická Buráňová zároveň upozorňuje na to, že s konzumací alkoholu se o dvacet procent zvyšuje pravděpodobnost dopravní nehody. Podle policejních statistik zahynulo loni při nehodách způsobených řidiči pod vlivem alkoholu 46 lidí, o pět víc než v roce 2021. Nadpoloviční většina opilých řidičů měla po nehodě víc než 1,5 promile alkoholu v krvi.