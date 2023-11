‚Fantom české dezinformační scény.‘ Policie informuje o zadržení hledaného Tomáše Čermáka

O zadržení šestatřicetiletého Tomáše Čermáka informovala Policie ČR na sociální síti X. Podle dosud zveřejněných informací Čermáka zadržela polská policie na základě poznatků a popisu jejich českých kolegů. Čermák byl hledaný od srpna, kdy nenastoupil do vězení k výkonu trestu. Teď se bude jednat o jeho přesunu do Česka. „V nejbližší době bude následovat jeho předání do České republiky,“ uvedl pro iROZHLAS.cz mluvčí policie Ondřej Moravčík.

Aktualizujeme Praha 11:39 15. 11. 2023 (Aktualizováno: 12:24 15. 11. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít