Poláci předali dezinformátora Čermáka do Česka. Odsedět si má 5,5 roku ve vězení

Muž vyhýbající se nástupu trestu odnětí svobody v délce 5,5 roků, který byl před několika týdny zadržen v Polsku, je zpět v ČR. Předání proběhlo v poledne na společném pracovišti české a polské policie v Chotěbuzi. Eskortu do vězení provedli moravskoslezští policisté. #policiepp pic.twitter.com/xIe668MEKE — Policie ČR (@PolicieCZ) December 4, 2023 Polští policisté v pondělí v poledne předali na hraničním přechodu Chotěbuz-Cieszyn českým kolegům zadrženého Tomáše Čermáka. Ten byl letos v červenci pravomocně odsouzen k 5,5 roku vězení za podporu a propagaci terorismu. Před nástupem do vězení se skrýval v Polsku, kde byl 14. listopadu dopaden. Soud následně rozhodl o jeho vydání do Česka. Varšava/Praha 14:02 4. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Předání zadrženého si policisté domluvili na pondělní poledne na Karvinsku. Polští policisté na místo přijeli podle zjištění zpravodaje agentury ČTK po 11.30. Samotné předání se uskutečnilo v jedné z budov hraničního přechodu, které policie využívá.

Čeští policisté své vozy zaparkovali tak, že nastupující Čermák nebyl vidět. Informaci o tom, že v autě byl odsouzený Čermák, potvrdil agentuře ČTK důvěryhodný zdroj. Do vězení pak Čermáka odvezla kolona dvou dodávek a osobního vozu.

‚Fantom české dezinformační scény.‘ Policie informuje o zadržení hledaného Tomáše Čermáka Číst článek

Čermák se vyhýbal nástupu do vězení, policie po něm pátrala od konce srpna. Krajský soud v Plzni na něj vydal v polovině září mezinárodní zatykač kvůli podezření, že by se mohl skrývat v cizině. To se také potvrdilo. Polští policisté jej zadrželi ve městě Lublin na východě země.

„Šestatřicetiletého fantoma české dezinformační scény zadrželi polští kolegové na základě poznatků našich policistů. V nejbližší době bude následovat jeho předání do ČR,“ uvedli v polovině listopadu policisté na síti X. Jméno muže neuvedli, ze zveřejněných údajů a z vyjádření polské policie ale vyplývá, že jde právě o Čermáka.

Výroky ve videu

Čermák si má podle pravomocného verdiktu soudu odpykat 5,5 roku vězení za to, že veřejně vyzýval k násilí vůči politikům. Loni v únoru se v živém vysílání na facebooku vymezoval vůči novele pandemického zákona.

Diváky půlhodinového videa vyzýval k aktivnímu odporu proti přijetí novely, k převzetí moci, k vypálení Senátu i k vymanění České republiky ze struktur EU a NATO. Za hlavní cíl násilí označil zejména senátory, poslance a členy vlády. V případu podal Čermák prostřednictvím obhájce dovolání, bude se jím tak zabývat Nejvyšší soud.

Vedle podpory a propagace terorismu byl Čermák spolu s Patrikem Tušlem odsouzen také za podněcování nenávisti k Ukrajincům a nepravomocně také za výtržnictví před domem evolučního biologa Jaroslava Flegra.