Pan mladší Klaus chce být ještě klausovitější než pan starší Klaus, říká Tomáš Cikrt

„Pan profesor Fiala je báječným politikem pro lidi, jakým jsem já. Je to slušný, vzdělaný pán, ale k politice potřebujeme ještě takové ty ranaře. A to on není,“ hovoří o současném vedení Občanské demokratické strany bývalý tiskový mluvčí ministra zdravotnictví Tomáše Julínka, host Osobnosti Plus Tomáš Cikrt. Audio Praha 17:41 14. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Pokud by ODS chtěla mít třicet procent voličů, bohužel tím, že ji vede slušňák, vytváří prostor pro dravce vedle. Politika musí mít vůdce, ale bez vůdcovského charisma to nejde.

Proto se vedle Petra Fialy dobře profiluje pan Václav Klaus mladší, který vzhledem k názorům k Unii a jiným není mým šálkem kávy. Ale splňuje tyto nároky. Mám pocit, že pan mladší Klaus chce být ještě klausovitější než pan starší Klaus. Snaží se být ještě drsnější, ale chybí mu noblesa jeho otce,“ podotýká současný šéfredaktor Zdravotnického deníku.

'Kdyby Ovčáček sloužil dobré věci...'

„Ovčáček je chytrý a velmi šikovný člověk. Svým způsobem, kdyby sloužil dobré věci a prosazoval dobré myšlenky, mohl by být úplně vynikající. Ale zlo, které cítím u prezidenta, se přenáší na něj. A je to škoda, protože Jiří Ovčáček je skutečně talent,“ říká o současném prezidentském tiskovém mluvčím bývalý ministerský mluvčí.

Tomáš Cikrt Bývalý novinář a mluvčí ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt se narodil 9. května 1969 v Pardubicích. Později působil ve společnosti MEDIGROUP a.s. Od října 2014 je šéfredaktorem online Zdravotnického deníku. Od svých šesti do čtrnácti let pobýval kvůli kostní dysplazii v Jedličkově ústavu. S manželkou adoptovali obdobně znevýhodněného chlapce, o kterého se starají.

„Vidím u něj podobnost v určité chybě, kterou jsem měl i já. A to v tom, že je jako mluvčí aktivnější, než jakým by měl být. Není to mluvčí, je to člověk, který si sám vytvořil roli v mediálním prostoru, podobně jako politik. A není to dobře. Sám bych to znovu už nedělal,“ uvádí a na poznámku moderátorky, že je Ovčáčkova úloha jeho politikem žádána, ještě dodává:

„U prezidenta je všechno špatně, to bych nechal bokem. Obecně u mluvčích je jejich hlavní úlohou, aby jejich šéf ve veřejném prostoru vypadal co nejlépe.“

Západ je otevřenější

Tomáš Cikrt se svou manželkou adoptoval syna, který je tělesně znevýhodněný. „Můj syn hraje na cimbál, jezdím s ním po světě na konference a na koncerty a je to úžasné. Vždycky, když vidím, jak nás hendikepované vnímají v zahraničí, je to jiné, vřelé a otevřené. Když přijdeme někam v Česku s Honzou, pořád jsme pro lidi trošku za opicemi. Na Západě jsou daleko otevřenější," říká Cikrt, který sám kvůli kostnímu onemocnění strávil jako dítě osm let v Jedličkově ústavu.