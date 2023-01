Korespondenční volbu Čechům v zahraničí dlužíme už dlouho. Nejsou to odrodilci, míní senátor Czernin

Třetí přímá prezidentská volba přilákala k volebním urnám rekordní počet voličů – 70 procent. V zahraničí dokonce 80 procent. A to i přesto, že někteří z nich za hlasováním cestovali tisíce kilometrů. Mělo by Česko umožnit krajanům korespondenční hlasování? „Je to dluh, který našim občanům v zahraničí dlužíme už hodně dlouho,“ říká senátor Tomáš Czernin (TOP 09). „Mám k tomu velké výhrady,“ reaguje poslanec Radek Vondráček (ANO). PRO A PROTI Praha 0:10 1. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít prezidentské volby 2023 | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Czernin připomíná, že Česko je jednou z posledních pěti zemí v Evropské unii, kde korespondenční volba není možná.

„Takže opravdu je to už ostuda vůči našim krajanům. Jsou to stále občané České republiky a jsou omezeni ve svých ústavních právech,“ dodává spoluautor senátní novely o zavedení korespondenčního hlasování, která leží od ledna ve Sněmovně.

Podle Vondráčka není termín „omezení ve svých ústavních právech“ přesný. Připomíná, že čeští občané v zahraničí mohou volit.

„Zákon, který se předkládá, vlastně řeší kompenzaci, aby se jim volilo snáze, lépe. Jenže tím se bohužel otevírá spousta dalších otázek ústavních, faktických, technických, které mluví proti. Nikdo v současné době nezpochybňuje český volební systém.

A je v našem bytostném zájmu, abychom do něj nesahali. Nebylo by dobré otevírat, jak někdo říká, Pandořinu skříňku nebo okno korespondenční volbě,“ míní předseda sněmovního ústavně-právního výboru.

„Ať ten princip zavedeme jakkoli, musíme si na začátku debaty říct, že to nikdy nebude naplňovat standard jako ve volební místnosti. Řeknu to jednou větou. Chybí tam ta plenta. Nikdy nebudete vědět, jakému vlivu byl ten dotyčný vystaven. Takže to je základní výhrada, přes kterou se musíme přenést,“ naznačuje Vondráček.

Czernin s tím nesouhlasí. Připomíná, že v senátním návrhu je garantováno, že korespondenční volba bude stejně důvěryhodná jako osobní, že nebude moct být nijak zmanipulovaná.

„Stejně jako dnes se občan musí přihlásit na zastupitelském úřadu, může se přihlásit datovou schránkou nebo korespondenčně a obdrží poštou volební lístky a elektronicky unikátní kód. A ten volební lístek spolu s tím kódem potom vloží do obálky,“ vysvětluje.

Dočasné konzulární místnosti

Senátor připomíná, že by se tím řadě občanů žijících mimo Česko zjednodušila v současné době značně komplikovaná možnost volby.

„Samozřejmě můžeme volit na zastupitelských úřadech, ale když si člověk představí našeho občana žijícího ve Vancouveru, že musí putovat do Ottawy nebo Toronta pět týdnů před volbami, potom znovu v den voleb a u prezidentské volby za dva týdny opět. Stojí to mnoho peněz a času.“

„A připomeňme, že naši občané v zahraničí nejsou žádní odrodilci nebo něco podobného. Jsou to lidé, kteří nás skvěle reprezentují, posílají do Česka poměrně vysoké finanční obnosy. A jsou takto ve svých občanských právech omezeni,“ opakuje senátor za TOP 09.

Podle Vondráčka ale existují kroky, které by situaci mohly vyřešit, aniž by se musel měnit zákon.

„Třeba včasné vyhlášení voleb. Lidé pak mají větší čas si to zařídit. A pak je to třeba otázka rozšíření množství dočasných konzulárních místností. Když si to zanalyzujete, kolik by to stálo a kolik stojí korespondenční volba, zjistíte, že rozdíl nemusí být zásadní. Ale nenarušíte demokracii, volební systém, což je hlavní námitka proti korespondenční volbě,“ zdůrazňuje poslanec za ANO.

Czernin připouští, že jde o jednu z možností, o které by se mohlo uvažovat. Nicméně stále prý trvá na tom, že pokud to funguje ve 23 evropských zemích, proč by to nemělo fungovat v Česku. „Mám vlastní příklad doma. Manželka je občankou Rakouské republiky. Žije tady 30 let a volí úplně pokaždé,“ naznačuje.

Zásah do principu rovnosti

Vondráček opakuje, že není důvod zavádět korespondenční volbu, když český volební systém funguje dobře a nikdo ho nezpochybňuje. Podle něj by to mohlo vést k vážným problémům.

„Protože v okamžiku, kdy povolíte korespondenční volbu v zahraničí, objeví se názory, že je diskriminován občan žijící v České republice, protože on možnost korespondenční volby mít nebude.“

„V okamžiku, kdy jedna skupina obyvatel bude mít možnost volit jiným způsobem, je to zásah do principu rovnosti, který vychází z Ústavy a z Listiny základních práv a svobod. A je to okno, které se rozevírá pro další posouzení, zda by této nerovnosti nemělo být dosaženo tím, že budou mít možnost volit korespondenčně všichni. A je to naprosto legitimní argument,“ načrtává.

Czernin zdůrazňuje, že senátní návrh nejde proti ústavním principům. Diskriminaci směrem k českým občanům, kteří volí v Česku a neměli by možnost volit korespondenčně, nevidí.

„Většina lidí má volební místnost v docházkové vzdálenosti a může si vyzvednout voličský průkaz, když chce volit někde jinde. Takže žádnou diskriminaci v tom nevidím. Myslím, že kdybychom zavedli korespondenční volbu úplně pro všechny, pak by se systém asi dost zkomplikoval a mohlo by k něčemu docházet,“ soudí senátor.

Moderuje Karolína Koubová.