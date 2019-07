Prezident má odvolání Staňka podepsat a hotovo, myslí si senátor TOP 09 Czernin

Senátor TOP 09 Tomáš Czernin už před necelým měsícem oznámil kandidaturu na předsedu strany. Hrabě, lesník, zemědělec a majitel zámku Dymokury je senátorem od roku 2016. V Interview Plus uvedl, že Česko není prezidentský stát a hlavní slovo má u členů vlády premiér. Praha 17:54 8. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Czernin | Foto: Tomáš Krist / MAFRA / Profimedia

Komentuje tak současnou patovou situaci, kdy prezident Miloš Zeman zdržuje demisi ministra kultury z ČSSD s tím, že by se nejdřív měla vyšetřit podezření kolem finančních transakcí ve dvou příspěvkových organizací ministerstva a až poté by měl být Antonín Staněk odvolán. „Prezident nemá podle ústavy žádnou pravomoc rozhodovat, kdo bude ministrem,“ myslí si senátor Tomáš Czernin.

„Má konat. A pokud byl premiérem poslán požadavek na odvolání, tak má podepsat a hotovo,“ dodává. Sice v prvním zákonu této země není žádná lhůta, podle senátora ale nežijeme v prezidentském systému. „Není tam žádný termín na rozhodování, není tam napsáno, že se prezident rozhodne,“ vysvětluje.

Přímá volba?

Podle senátora, který chce kandidovat na předsedu TOP 09, není přímá volba prezidenta šťastné řešení, a to nejen v Česku. „Viděl jsem, jak se přímou volbou v roce 2012 najednou rozhádaly rodiny a sousední vesnice. Já si říkal, že to je až neuvěřitelné. Najednou se to samé stalo v Rakousku, ve Francii a koneckonců i v USA. Dostalo se nám to někam, kde jsme to neočekávali,“ popisuje Czernin.

U nás je zastupitelská demokracie a zvolení zástupci by podle senátora měli znovu volit i prezidenta. „Přímo zvolená hlava státu se teď domnívá, že má větší pravomoc, než když byla volena poslanci a senátory. Tím jsme se dostali do komplikací.“

Czernin zároveň není ten, kdo by chtěl systém volby prezidenta hned měnit. „Mít jednou přímou volbu a za pár let systém zas měnit, to taky asi není ideální,“ dodává.

‚Čas nastal‘

Na posledním sněmu Czernin oznámil svou kandidaturu na post předsedy TOP 09. „Je to tak, 21. června jsem to na sněmu Královéhradeckého kraje vyhlásil a jsem rozhodnut,“ potvrzuje.

Byl k tomu prý mnoha členy TOP 09 už dva roky „vybízen“, v té době prý ale odpovídal, že na to připravený není. „Byl jsem tehdy nováčkem v Senátu, potřeboval jsem se rozkoukat a teď, domnívám se, jsem si to místo našel a jsem platným členem… Taky jsem si trochu upravil rodinné hospodářství, které je mým skutečným posláním pro příští generace. I ovoce někdy dozraje, takže čas nastal.“

Tomáš Czernin patří ke šlechtickému rodu, který je ale pro mnohé politiky naopak symbol elity, vůči které se pak rádi vymezují. „Já po žádné moci netoužím,“ odpovídá.

„Jen cítím povinnost vůči této vlasti. Přede mnou bylo devět století lidí se stejným příjmením, kteří přispívali k rozvoji této země. Každá generace dostane příležitost s tím něco udělat… Neustále zdůrazňuji, že se mi v životě splnila všechna přání, a proto mám povinnost udělat něco pro lidi, co tady žijí… Takže pokud můžu, tak je to má povinnost.“

Je prý velmi rád, že není ve stejné situaci, v jaké byl jeho dědeček v roce 1938. „On v době ohrožení Československa mnichovskou krizí cítil povinnost zastat se této země. Pak byl uvězněn a já jsem rád, že nejsem ve stejné situaci, jako byl on,“ dodává.

Jak chce přesvědčit lidi na venkově, že TOP 09 není jen stranou tzv. pražské kavárny? Proč si myslí, že Andrej Babiš poškozuje dobré jméno země v zahraničí? Poslechněte si celé Interview Plus. Ptal se Jan Bumba.