Čechům se nikdy nedařilo líp. Ale zapomínáme, jak bylo dřív, říká novinář Tomáš Etzler

Američtí kolegové mu říkají Veterán CNN. Tomáš Etzler jako reportér projel celý svět, nechal se ohrožovat a zatýkat. Pak si najednou po sedmi letech v Číně řekl, že už bylo všeho dost a vrátil se do Česka. „Čína mě vyčerpala," přiznává v rozhovoru s Lucií Výbornou, se kterou mluvil i o současných Američanech a Češích. Host Lucie Výborné Praha 19:09 23. března 2019

Na Blízkém východě zažil situace, kdy po něm stříleli, Čína prý ale byla mnohem horší. Z válečných oblastí totiž můžete „utéct“ do Atlanty nebo Berlína a odpočinout si, vysvětluje.

„Naopak v Číně nebylo úniku. Nejde jen o obtěžování úřady, policií a tajnou policií. V Číně například žijete v ohromném smogu. Připadal jsem si jako v apokalyptickém filmu. Představte si, že nevidíte víc než na 300 metrů, v některých týdnech nevidíte dokonce ani slunce!“

Za demokracii je třeba bojovat



Zpravodajstvím Tomáš Etzler žije i po návratu do Česka. Na plný úvazek už ho ale dělat nechce. „Je to jako masomlýnek, člověk se nezastaví.“



Se CNN sice spolupracuje i dnes, ale třeba z útoků, které právě na CNN míří třeba ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, si prý nic nedělá. „Mě se to nedotýká, tyhle lidi považuju za naprosté primitivy, kteří nejsou schopni uznat vlastní chybu. Tohle dělali všichni populisti, fašisti i komunisti. Těmito lidmi opovrhuju. Je to velmi nebezpečné. A role novináře není jen informovat, ale také chytat lži těchto lidí.“

„USA se po 11. září změnily. Obama přinesl naději, ale Trump rozdělil Státy na dva nesmiřitelné tábory.“ Tomáš Etzler

„Demokracie není ideální systém, je to ale nejlepší existující systém. Demokracie není dar, ale něco, za co se musí dennodenně bojovat. Jeden z průšvihů je, že třeba ve Spojených státech už podle studií neexistuje demokracie, ale oligarchie, že tamní systém na spoustu lidí zapomněl,“ dodává.

A důsledky této nespokojenosti se podle něj začínají projevovat. Nejen ve Spojených státech. „Lidé, co volili Zemana, nebo lidé, co volili pro brexit, jsou z velmi podobných skupin. Mají dojem, že na ně zbytek společnosti zapomněl. I když u nás je to absurdní, protože českým zemím se nikdy nedařilo lépe než dnes. Lidé zapomínají, jak bylo.“

„V médiích jsem nikdy nebyl pod tlakem. Věřím, že se poctivá média jako CNN, ČT nebo BBC snaží říkat pravdu.“ Tomáš Etzler

Osobní život před kariérou

Přestože už dnes Tomáš Etzler není novinář na plný úvazek, stále má plné ruce práce. K tomu nyní píše vlastní knihu. Ta má pracovní název Co jsem to proboha udělal?, který vychází ze zkušenosti, již Tomáš Etzler zažil v roce 2006 – z Berlína, na vrcholu své kariéry, se tehdy odstěhoval do Pekingu a místo pro CNN začal pracovat pro Českou televizi.

Do Pekingu se tehdy stěhoval za svou partnerkou. „CNN byl výsledek mé dřiny ve Spojených státech. Věděl jsem, že to všechno pokládám. Říkal jsem si ale, že můj osobní život je důležitější,“ vzpomíná.