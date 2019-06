Že na mě Vojtěch přes lobbistu sbíral kompromitující materiály, mě nepřekvapuje, říká exministr Němeček

Co bývalý ministr zdravotnictví za ČSSD Svatopluk Němeček říká na nejnovější kauzu Adama Vojtěcha (za ANO)? Proč si myslí, že byly útoky směřovány právě na něj, a proč je podle něj Andrej Babiš (ANO) člověk, který ohrožuje naši demokracii? Exministr zdravotnictví byl hostem Českého rozhlasu Plus. interview plus Praha 15:05 25. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý ministr zdravotnictví za ČSSD Svatopluk Němeček | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Nestandardní kontakty měl tehdy ještě tajemník ministra financí Adam Vojtěch (dnes ministr zdravotnictví za ANO) s obviněným podnikatelem Tomášem Horáčkem. Ten pro Vojtěcha sháněl informace o hospodaření České televize, ale i o tehdy koaličním ministrovi za ČSSD Němečkovi a jeho rodině.

„Nemohu mu vidět do hlavy, ale mohu předpokládat, že to souviselo s tím, že jsem měl poměrně četné konflikty s tehdejším ministrem financí Babišem. Vojtěch pro něj, prostřednictvím Horáčka a jeho právničky, zřejmě sháněl nějaké kompromitující informace,“ odpovídá Svatopluk Němeček na dotaz, proč podle něj vůbec k nějakému zjišťování informací došlo.

Dodává, že jim zřejmě šlo „o nějaké potenciálně citlivé informace, které by se daly buď založit do známých Babišových složek, nebo využít v holdingovém tisku.“ Němeček tak není ani nijak zvlášť překvapený, protože se mu prý ještě v ministerském křesle „leccos doneslo“.

Žaloba nebude

„Nějak extra jsem to ale neřešil,“ přiznává. Dobře na duši mu prý ale nebylo, když se dozvěděl, že hlavním terčem je manželka, lékařka a primářka popáleninového centra. „Ale s tím se holt člověk musel smířit,“ dodává.

Dnes je Němeček už mimo politiku a ani nezvažuje podání žaloby. „Nemíním se touto špínou zabývat, protože vás to pak i špatně naladí. Chci dělat pozitivní věci. Primárně se to týkalo manželky a ani ona to už nechce nějak dál řešit.“

Také si myslí, že „to hodilo špatné světlo na toho, kdo se sháněním kompromitujících materiálů zabýval, tedy na stávajícího ministra zdravotnictví Vojtěcha.“

Na adresu současného ministra zdravotnictví Němeček uvedl, že je zásadním sdělením, že v už tak mladém věku funguje jako „spojení s polopodsvětím, a s tehdy už za podvod odsouzeným Tomášem Horáčkem“, přes kterého se snažil získat citlivé informace „tu na ministra, tu na ředitele veřejnoprávní televize“.

Nejpikantnější je na tom ale podle Němečka to, že když ministr Vojtěch odvolal hned několik ředitelů fakultních nemocnic, tak to zdůvodňoval tím, že jim zakázky získával právě Horáček. „To chce opravdu silný žaludek… když přitom dobře věděl, že s ním sám spolupracoval na velmi citlivých záležitostech,“ myslí si.

Podle bývalého ministra to vlastně není žádná kauza, jen to dokládá naprostou morální pokleslost a dokresluje to charakter Adama Vojtěcha. Znal ale sám Němeček dnes už obviněného podnikatele Tomáše Horáčka?

„Věděl jsem, že působí ve zdravotnictví. Oslovil mne na nějakou spolupráci ještě jako ředitele Fakultní nemocnice Ostrava. Ale působil na mě velmi maligně. Jako člověk, se kterým dřív nebo později přijde nějaký pr**er. Proto jsme nakonec v naší nemocnici, jako jedné z mála v republice, neměli od něj žádnou zakázku,“ odpovídá.

Horáček se prý choval velmi nestandardně, jako ředitel zeměkoule. „Taky jsem věděl, z médií, že už byl odsouzen za podvod v Ústeckém kraji a taky byl kdysi ‚velrybářem‘ ústecké ČSSD,“ popisuje sociální demokrat Němeček.

‚Babiš chce všechno‘

To, že tehdy koaliční ministr zdravotnictví byl trnem v oku předsedy hnutí ANO, si nemohl nikdo nevšimnout. Důvodem prý byly (a jsou) velké peníze, které se ve zdravotnictví točí, jak vysvětluje s odstupem času Němeček.

„Tehdy šlo z veřejného zdravotního pojištění kolem 260−270 miliard korun a ty peníze jdou mimo kontrolu státního rozpočtu a ministerstva financí. A Babiš, co se týče peněz, je velmi citlivý. Když viděl, že tento resort je mimo jeho kontrolu, tak jsme se stali terčem jeho útoků. To je celé,“ vysvětluje.

„Andrej Babiš chce kontrolovat úplně všechno a všechny peníze, což je dnes už víc než zjevné,“ říká bývalý šéf resortu zdravotnictví. Zmiňuje, že Babiš stále opakoval, že zdravotnictví je černá díra. „Nechci se už vracet k marketingovým nesmyslům Babiše z doby před třemi lety. Čas oponou trhnul a lidé už vidí, kdo doopravdy je a jak se chová. Já už nejsem politik, ale občan,“ uvádí Němeček.

Polistopadový vývoj

Svatopluk Němeček má dnes prý velkou radost ze spontánních protestů lidí, které vyvrcholily na Letné.

„Babiš je zlo. Je to člověk, který ohrožuje českou demokracii a jakékoli spojování s ním je špatné. Politika se má řídit etickými a morálními principy. A že je to teď zrovna výhodné, tak s ním budeme ve vládě? Tak to podle mne nefunguje. S člověkem, který ohrožuje polistopadový vývoj, spolupracovat nemáme,“ dodává bývalý ministr a přední sociální demokrat.

Sám je proti další spolupráci ČSSD a ANO, nehlasoval ani pro vstup do této vlády. Tak velkou koncentraci moci ekonomické, politické a mediální, jakou má teď jediná osoba ve státě, a to „včetně brutálního konfliktu zájmů, to neuvidíte v žádné jiné evropské zemi, dokonce ani v Albánii nebo na Balkáně. Teď mám pocit, že se lidé probudili a že to bude sílit,“ dodává.