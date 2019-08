Stíhaný podnikatel Horáček se dál zbavuje majetku. Roli v tom sehrávají i advokáti, kteří ho zastupují

Server iROZHLAS.cz ve spolupráci s protikorupční organizací Transparency International zjistil, že ve společnostech, ve kterých skončily nemovitosti firem Tomáše Horáčka, či přímo ve firmách, které podnikatel ještě nedávno ovládal, nyní figurují obhájci z advokátní kanceláře Teryngel a partneři.

Pražský advokát Jiří Teryngel a jeho spolupracovníci lobbistu zastupují v kauze manipulací kolem pražských nemocnic, v souvislosti s níž je Horáček již přes rok obviněn.

Skrze propletenec firem je tak například jeden z Teryngelových advokátů nově napojen na Horáčkovu První chráněnou dílnu, která je v případu rovněž obviněna.

Poklidná jižní část pražské Libně je v hledáčku mnoha developerských projektů. Relativně nový byt zde donedávna vlastnila i společnost Tender Consortium. Ta spadá pod skupinu HTS Corporate Group, o které stíhaný podnikatel Tomáš Horáček před nedávnem začal otevřeně tvrdit, že je a i v minulosti byl jejím skrytým vlastníkem.

Na konci loňského roku, tedy měsíc předtím, než Horáčka propustili z vazby, zmíněný byt dle kupní smlouvy za 6,4 milionu korun odkoupila společnost BKH Trade. Tu založil a v době koupě ji i vlastnil Horáčkovi blízký obchodní advokát Jiří Obršlík. V době, kdy od „Horáčkova“ Tenderu byt kupoval, Obršlík lobbistu například zastupoval v obchodních záležitostech týkajících se dalších podnikatelových firem.

Zhruba před měsícem a půl se ale struktura společnosti změnila. Jak zjistil server iROZHLAS.cz, namísto Obršlíka jako jednatelka i majitelka společnosti, která vlastní někdejší byt Horáčkova Tenderu, vystupuje firma Kojones. Tu vlastní a rovněž za ni jedná advokátka Kateřina Ryslová. Firma vznikla dva měsíce předtím, než k popsanému vstupu do BKH Trade došlo.

Telefonáty z vazby

Ryslová pracuje v pražské právní kanceláři Teryngel a partneři, jež Horáčka zastupuje v kauze údajné korupce kolem pražských nemocnic Na Bulovce a Na Františku. I ona sama v případu figurovala. Loni ji začala stíhat policie, spolu s Horáčkem a jeho sestrou Barborou, z důvodu maření vazby.

„Mé trestní stíhání bylo dávno zastaveno. Ta věc je dávno ukončená,“ sdělila serveru iROZHLAS.cz Ryslová. Horáček doplnil, že stíhána už není ani jeho sestra.

Podnikatelovo obvinění v této věci ale nadále, jak lze pochopit z vyjádření dozorujícího státního zástupce Zdeňka Matuly, trvá: „Pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí je v současné době v této věci stíhána jedna osoba,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz Matula. Horáček je stíhán především proto, že telefonoval z vazby.

Jméno na zvonku

Byt, který teď zprostředkovaně společnost Ryslové vlastní, je v domě, na jehož zvonku má své jméno uvedené Horáčkova expřítelkyně a matka jeho syna Hana Svobodová. Na otázku, zdali ví, kdo vlastní byt, ve kterém bydlí, Svobodová serveru iROZHLAS.cz odpověděla:

„O těchto věcech já vůbec nic nevím, to se ptáte špatné osoby. Nebudu se vyjadřovat. Já už tam ani nebydlím,“ reagovala Svobodová.

Na otázku, proč je na zvonku stále její jméno, odpověděla: „No, tak to tam ještě nesundali.“ Odkdy v bytě nebydlí, ale nechtěla prozradit. „Já s tím nemám nic společného, ať si to řeší někdo jiný. Nebudu nic sdělovat, já s tím nemám opravdu nic společného,“ ukončila hovor žena. Horáček rovněž zdůrazňoval, že nikdo z jeho rodiny v předmětném bytě nebydlí.

Advokátka Ryslová na informace o tom, že její společnost Kojones zprostředkovaně vlastní byt, ve kterém má bydlet Horáčkova expřítelkyně, při telefonickém hovoru reagovala souhlasným „Ano“. Na otázku, jak k tomuto došlo, když je jednou ze skupiny obhájců stíhaného lobbisty: „Já se vám k tomu nebudu vyjadřovat.“ a ukončila rozhovor.

Stíhaný podnikatel Tomáš Horáček. | Zdroj: Archiv Tomáše Horáčka

Společnost BKH Trade za byt zaplatila Tenderu jen polovinu ceny. Ryslová jménem společnosti zhruba před měsícem podepsala tříapůlmilionový přípis, kterým započítává pohledávku BKH Trade vůči Tenderu. V dokumentu je uvedeno, že Tender dlužil Horáčkovi a podnikatel část dluhu ve výši přes 3,6 milionu postoupil právě BKH Trade.

‚Zděděný‘ spor se Šnajdrem

Kateřina Ryslová není jedinou advokátkou z celkově čtyřčlenného týmu pražského advokáta Jiřího Teryngela, která má vazby na bývalé společnosti jejího klienta – Tomáše Horáčka.

Druhým takovým Teryngelovým spolupracovníkem je advokát Richard Němec. Ten na konci května tohoto roku založil akciovou společnost Immo Financing and Invest. Měsíc na to se tato firma stává jediným akcionářem společnosti Sky and Limited, ve které byl do té doby jediným akcionářem právě Horáček.

Na Němcovy vazby v bývalé Horáčkově společnosti server iROZHLAS.cz upozornila protikorupční organizace Transparency International.

Ovládnutím Horáčkovy někdejší společnosti je tak Němec skrze zmiňovanou strukturu firem například napojen na Horáčkův nejvýnosnější byznys – První chráněnou dílnu, v níž je společnost Sky and Limited jednatelem. Horáčkova dílna je v případě manipulací se zakázkami v kauze pražské Nemocnice Na Bulovce rovněž obviněna.

Marek Šnajdr | Foto: Michal Šula | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Pod Sky and Limited spadá i společnost Svět zdraví, přes kterou se podle deníku Právo pokoušeli Horáček spolu s vlivným zákulisním hráčem Markem Šnajdrem koupit zadluženou Nemocnici Svaté Alžběty na pražském Albertově. Obchody ale dvojici nevyšly a Šnajdr dodnes vede se Světem zdraví spor o sedm a půl milionu, které mu prý Horáček z plánované investice nevrátil. V dozorčí radě Světa zdraví i nadále působí účetní Horáčkovy většiny společností Gabriela Kasíková.

Pro Sky and Limited rovněž pracovala podle zjištění zmíněného listu Pavlína Kuncová, sestra středočeské hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (za ANO). Na svých oficiálních vizitkách se představovala jako „projektová manažerka“ Horáčkovy společnosti. V dané firmě zůstává také jednatelem Jindřich Štercl, který s Horáčkem mimo jiné sdílí místo trvalého pobytu v Ústí nad Labem.

Transparency International před propojením advokátů na Horáčkovy bývalé firmy varuje. „Advokát ze zastupující kanceláře, který skrz prázdnou schránku ovládne strategickou společnost z Horáčkova portfolia, to je jeden velký varovný znak. Nepřehledná změť firem a advokátů může sloužit k nepozorovatelnému vyvedení financí nebo majetku ven. O to rizikovější je skutečnost, že napojení advokáti jsou součástí úzkého kruhu, který se točí kolem obviněného Horáčka, a mohou mít přímý vliv na společnost, která je mezi obviněnými,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz vedoucí analytik Transparency International Milan Eibl.

‚No comment‘

Advokát Němec ale ve svém podnikatelském angažmá žádný problém nevidí. „Proč bych vám na to měl odpovídat? Já v tom žádný problém nevidím, já Tomáše Horáčka nezastupuju. Pokud by byla pravda, co si myslíte, tak bych byl samozřejmě vázán mlčenlivostí,“ odpověděl serveru iROZHLAS.cz na otázku týkající se jeho vazeb na Horáčkovu exspolečnost.

Jiří Teryngel, společník dané advokátní kanceláře, pro kterou pracuje jak Ryslová, tak Němec, se k tématu odmítl vyjádřit. „No comment,“ napsal stručně. Vyjadřovat se oficiálně nechtěl ani obviněný Horáček.

K situaci nechtěl moc sdělit ani dozorující státní zástupce kauzy manipulací kolem pražských nemocnic Zdeněk Matula.

„Ve vámi dotazované věci nadále probíhá vyšetřování, a proto lze poskytovat pouze základní informace. K těmto základním informacím nepatří názory a stanoviska dozorového státního zástupce k probíhajícímu řízení,“ uvedl Matula.

Státní zástupce Zdeněk Matula | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podobně se již několikrát do médií vyjadřoval rovněž k otázkám týkajícím se možného zajištění Horáčkova majetku. Ten stále zajištěn nebyl, ačkoliv policie mluví o milionových škodách. Jak server iROZHLAS.cz uvedl již dříve, například Nemocnice na Bulovce v souvislosti s kauzou vyčíslila škodu na 7,5 milionu korun a připojila se k trestním uřízení jako poškozený.

Etický kodex

Na obecné úrovni pro server iROZHLAS.cz postup advokátů okomentovala mluvčí České advokátní komory Iva Chaloupková.

„Obecně platí, že advokát může být vlastníkem či spoluvlastníkem i takové obchodní společnosti, jejímž předmětem podnikání není výkon advokacie. Nelze ovšem zcela vyloučit, že za určitých okolností může být v rozporu s advokátním etickým kodexem, pokud advokát nabude majetek od stávajícího či bývalého klienta,“ uvedla Chaloupková s tím, že rozhodnutí, zdali advokát porušil etická pravidla, je v plně v kompetenci kárných orgánů advokátní komory.