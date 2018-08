Exředitel Františku říkal Horáčkovi ‚guru s Ferrari‘. V odposleších dle policie přiznal, že nemocnici neřídil

Nemocnici Na Františku vedl jen na papíře, píší o bývalém řediteli Robertu Zelenákovi kriminalisté.

Exmanažer čelí obvinění v kauze kolem lobbisty Tomáše Horáčka.

Odposlechy podle kriminalistů zachytily Zelenákovo přiznání, že o nemocnici rozhodovali jeho poradce Martin Stříteský a radní Prahy 1 Daniel Hodek (ČSSD).

Zelenák podle svých slov na přání Stříteského jednal s Horáčkem, dokonce mu říkal „guru s Ferrari", jak zaznamenali detektivové.

Severočeský podnikatel Tomáš Horáček. | Foto: Ondřej Golis | Zdroj: Český rozhlas

„Byly zachyceny telefonické kontakty i osobní jednání zmíněných osob, ze kterých je zřejmé, že Stříteský má přímý vliv na řízení a chod nemocnice. Sám Zelenák o něm hovoří jako o ‚naveleném‘ poradci ze strany svého nadřízeného Daniela Hodka. Zmiňuje, že sám nemocnici fakticky neřídí, protože jí řídí Stříteský, případně Hodek,“ píše se v obvinění, s nímž se server iROZHLAS.cz seznámil.

Personální změna v Nemocnici Na Františku. Až do výběrového řízení ji povede primář chirurgie Erhart Číst článek

Z odposlechů navíc podle policistů vyplývá, že Zelenák s Horáčkem komunikoval, dokonce pro něj používal přezdívky. „O Horáčkovi hovoří jako o ‚lobbistovi‘ nebo ‚guru s Ferrari‘, se kterým je v kontaktu a jedná právě na přání Stříteského,“ uvádí policie. Druhé z pojmenování patrně souvisí s tím, že Horáček obchoduje s luxusními vozy - vlastní společnost VIP Cars.

Policie začala zatýkat v kauze Tomáše Horáčka na konci června, obvinění rozdala kvůli dvěma zakázkám. V prvním případě jsou kriminalisté přesvědčeni o korupci při tendru na úklid v Nemocnici Na Bulovce, vedle lobbisty kvůli tomu obvinili někdejší ředitelku Bulovky Andreu Vrbovskou, dalších šest lidí a jednu firmu.

Druhé obvinění se týká údajné korupce při tendru na stravování v Nemocnici Na Františku, provozovanou městskou částí Praha 1. A právě v něm společně s Horáčkem čelí stíhání Zelenák, Stříteský, další dva lidé a cateringová společnost Compass Group Czech Republic (dříve Eurest).

‚Zakázku ušili pro jinou firmu‘

Horáček a spol. přitom podle textu obvinění chtěli zakázku původně ušít pro jinou cateringovou firmu. Lobbista oslovil jejího šéfa (server iROZHLAS.cz jeho identitu zná, ale nebude ji zveřejňovat) s následující nabídkou: když se o zakázku bude ucházet, Horáček díky svým konexím zařídí, aby ji vyhrála. Nebude to ale zadarmo.

Policie v obvinění zmiňuje schůzku z 12. 7. 2016 v kavárně obchodního centra Nový Smíchov, na níž svoji pomoc lobbista ocenil 4,5 miliony korun. „Tvrdil, že úplatek je určen pro Zelenáka jako ředitele Nemocnice Na Františku, Martina Stříteského, zástupce advokátní kanceláře a Daniela Hodka, radního pro Prahu 1,“ píší policisté.

Hodek již pro Právo informaci o úplatku popřel, serveru iROZHLAS.cz řekl, že jde pouze o řeči. „Co vám na to mám říct? Že někdo užívá moje jméno, to mě roztrpčuje, velmi mě to poškozuje a trápí, ale to je vše, co s tím mohu dělat,“ uvedl.

Razie v Nemocnicích Národní centrála proti organizovanému zločinu spustila rozsáhlé razie na desítkách míst v Česku minulý týden. Zasahovala například v Nemocnici Na Františku i Na Bulovce, policie navštívila například i firmu HTS Corporate Group, která je spojená s První chráněnou dílnou podnikatele Tomáše Horáčka, či několik sociálních zařízení a domovů důchodců v Praze a ve středních Čechách.

Policisté v kauze prověřovali například veřejné zakázky na ostrahu objektů, dodávku hygienických potřeb nebo pořízení osobních aut. Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s případem prověřuje 38 firem, které jen za poslední dva roky uzavřely se státními nemocnicemi smlouvy v hodnotě až 350 milionů korun.

Policie rozdávala obvinění kvůli zakázce Nemocnice Na Bulovce na úklid, vyslechl si ho Horáček, exšéfka Bulovky Andrea Vrbovská, její nástupce František Novák a dalších pět lidí se společností TSB s.r.o. V souvislosti s tendrem podle policie Horáček a další chtěli úplatek 7,2 milionu korun.

Další obvinění padlo v souvislosti se zakázkou na stravování v Nemocnici Na Františku. Soutěž byla podle kriminalistů napsána na míru společnosti Eurest (nyní Compass Group). Tehdejší obchodní ředitel Antonín Tvrdoň za to měl odevzdat úplatek ve výši pět milionů korun. V první fázi tak kriminalisté obvinili vedle Tvrdoně a firmy Compass Group ústeckého podnikatele Tomáše Horáčka, který si o úplatek firmě řekl, šéfa Nemocnice Na Františku Roberta Zelenáka, Jitku Ulrichovou, manažerku společnosti Veřejné zakázky, s. r. o., a lékaře Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Martina Stříteského.

Hlavní aktéry Horáčka s Vrbovskou poslal soud do vazby. „Nese to velmi těžce, má za to, že rozsah obvinění neodpovídá skutečnosti,“ řekl České televizi Horáčkův právník Teryngel. Proti obvinění podal stížnost. Stručná je i veřejně dostupná reakce Vrbovské. „Nic,“ reagovala exředitelka Bulovky na otázku novinářů, co říká na obvinění.

Mají odposlechy, aktéry sledovali

Z textu obvinění nicméně vyplývá, že kriminalisté průběh údajných manipulací se zakázkou podrobně zmapovali, mimo jiné aktéry odposlouchávali a sledovali. „Policejní orgán zajistil veškeré dostupné listinné podklady a informace k prověřovaným zadávacím řízením, a prováděl operativní prověřování, mimo jiné za použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a dalších operativně pátracích prostředků,“ stojí v něm.

Místostarosta a radní Prahy 1 podle komunikace zachycené policisty sehrál důležitou roli i v dalším dějství údajného pokusu nezákonně se obohatit na Nemocnici Na Františku. Tři dny poté, co Horáček neuspěl se žádostí o údajný úplatek, ředitel nemocnice Zelenák zadávací řízení stáhl. Oficiálně kvůli chybě v zadání. Pravý důvod však podle policie spočíval v něčem jiném.

Vytipoval špatnou firmu

„Máme za prokázané, že skutečným důvodem pro zrušení zadávacího řízení bylo odmítnutí Horáčkovy nabídky,“ uvádí vyšetřovatelé v obvinění. Přeloženo, lobbista si podle nich spočítal, že vytipoval firmu, která není ochotná podílet se na korupci.

Páky na šéfa nemocnice měl Horáček právě přes jeho „poradce“ Martina Stříteského: podle policie toho, kdo fakticky rozhodoval. I díky tomu podle zjištění detektivů Zelenák na jaře 2017 zadávací řízení na stravování vypsal znovu.

Horáček tentokrát s nabídkou na úplatek uspěl: podle policie se domluvil s tehdejším obchodním ředitelem společnosti Eurest a dalším obviněným Antonínem Tvrdoněm. Za 5 milionů korun, který si podle policie plánovali rozdělit minimálně Horáček se Stříteským, měl Eurest získat zakázku na stravování v Nemocnici Na Františku na čtyři roky.

‚Velkej požadavek‘

Problém nastal, když společnost podala nabídku o 11 milionů korun vyšší, než byla hodnota vypsané zakázky. Tvrdoň to podle textu obvinění mimo jiné omlouval tím, že „všimné“ je příliš vysoké. „Konstatuje, že výše plnění s ohledem na předpokládanou dobu plnění služby 4 roky byl velkej požadavek,“ uvádí policejní usnesení.

V tuto chvíli se podle detektivů opět vrací do hry politik Hodek, aby navýšení zakázky protlačil na radnici. „Stříteský a Zelenák se opakovaně snažili prostřednictvím Hodka nechat zařadit do programu jednání rady schválení výsledku zadávacího řízení za navýšenou cenu, což se jim ale nepodařilo,“ popisují na základě telefonických odposlechů.

Policejní mikrofony totiž podle textu obvinění zachytily schůzku v Horáčkově kanceláři, na níž mu Stříteský nakonec oznamuje, že s pomocí radního nelze počítat: „Konstatuje, že Daniel Hodek se zřejmě začal bát, ale že se projednání snaží protlačit i přes jiného radního, že ten by mohl být schopen vše ‚zprocesovat‘ a současně naznačuje, že je ještě více na peníze.“

‚Neměl jsem se čeho bát‘

Hodek nicméně příběh popsaný policií odmítá. „Já jsem se neměl čeho bát, odmítal jsem prosadit něco, co by navýšilo provozní dotace. To bylo teoretizování nezasvěcených pánů. Na radu bych to v životě nepustil, ani jsem nevěděl, že zakázka má být dražší,“ brání se.

Radní Daniel Hodek z ČSSD a Karel Kobliha, pověřený ředitel Správy pražských hřbitovů. | Foto: Hana Mazancová | Zdroj: Český rozhlas

Popírá také, že Stříteského do Nemocnice Na Františku „navelel“ jako stínového šéfa. Myslím si, že to je přeceňování, nemyslím si, že by nemocnici řídil, nikdy jsem Stříteského v nemocnici nepotkal. Je možné, že na něj v nějakých věcech dal, do jaké míry, to se zeptejte jeho. Žádné pokyny, že jeden bude poslouchat druhého, jsem ale nikdy nevydával,“ tvrdí Hodek.

Projednání navýšení zakázky se na radu Prahy 1 skutečně nikdy nedostalo, a tak Zelenák na konci loňského října zadávací řízení na stravování opět zrušil. Server iROZHLAS.cz oslovil jeho advokáta Petra Raschela, nereagoval ovšem na opakované telefonáty, SMS zprávu ani e-maily zaslané na dvě adresy.

‚Žádné úplatky‘

Stříteského advokát Robert Kaše jakoukoliv vinu svého klienta odmítá. „Ve vztahu k panu docentu Stříteskému tam určitě žádné úplatky nebyly, je to prostě názor policie,“ reagoval na dotaz. Jeho klient prý ředitele Zelenáka neúkoloval: „Nevím, jak k tomu policie přišla, ani z ničeho nevyplývá, že by pan docent Stříteský měl řídit nemocnici. Byl poradcem radního pro zdravotnictví Hodka. Pan docent se na řízení nemocnice v žádném případě nepodílel, ani nemohl.“

Kaše odmítá i zjištění policie, že Stříteský s Horáčkem postrkávali zakázku na stravování tak, aby z ní měli úplatky. „Z ničeho nevyplývá, že by pan Horáček měl na zadavatele veřejné zakázky nějaký vliv. Pan Stříteský nebyl se zadavatelem ani soutěžiteli v žádném kontaktu,“ argumentuje obhájce.

První oběť razie v nemocnicích: ředitel Nemocnice Na Františku Zelenák odstoupil Číst článek

Bez komentáře

Horáčkův advokát Jiří Teryngel i nástupce Eurestu, společnost Compass Group Czech Republic, komentáře odmítli. „Já se k tomu vůbec nebudu vyjadřovat,“ uvedl Teryngel. Cateringová společnost již na začátku vyšetřování sdělila, že považuje za nevhodné se k případu vyjadřovat.

„Samozřejmě že jsme si vědomi policejního vyšetřování firem i jednotlivců v celé České republice a s příslušnými vyšetřujícími orgány otevřeně spolupracujeme,“ reagovala firma prostřednictvím mluvčí.

Policie aktéry stíhá kvůli přijetí úplatku, pokusu o vydírání, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a podplácení. Horáčka soud poslal do vazby a Zelenák kvůli policejnímu vyšetřování sám na ředitelský post v nemocnici rezignoval. Hodek k tomu uvedl, že si jeho práce váží a doufá v jeho očištění.