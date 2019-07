Nejnovější obvinění za nemocniční zakázky: lobbista vypověděl, že úplatek chtěli schovat při prodeji firmy

Česko-maltský byznysmen a mecenáš umění Miroslav Lekeš je již měsíc na soupisce obviněných kauzy kolem nemocničních zakázek. Až dosud se veřejně nevědělo proč. Jak nyní zjistil a ověřil server iROZHLAS.cz, stíhání odstartovalo svědectví lobbisty Tomáše Horáčka, který v lednu začal spolupracovat s policií. Usiluje tak o nižší trest. Praha 6:00 12. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Horáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Miroslav Lekeš je muž s širokým obchodním záběrem – od umění, přes zdravotnictví až po stravování. A právě Lekešova někdejší společnost Autic provozující nápojové automaty měla být důvodem jeho angažmá v celé kauze.

‚Horáček neříká pravdu.‘ Politik Hodek a podnikatel Lekeš obvinění v kauze nemocnic dorazili k výslechu Číst článek

Aby se podnikatelovi podařilo zmíněnou společnost, která nebyla v příliš dobré finanční kondici, prodat, rozhodl se podle Horáčka vyhlédnutému kupci – společnosti Eurest (nyní Compass Group) - nabídnout protislužbu v podobě zakázky na stravování.

Podle Horáčka o koupi společnosti Lekeš jednal s tehdejším generálním ředitelem Eurestu Edinem Sosem.

„Vzhledem k tomu, že Lekeš chtěl a přál si tuto transakci (prodej Auticu – pozn. red.) podpořit, zeptal se mne, zda mám nějaké informace na stravování, ve kterých bych chtěl panu Sosemu pomoci, konkrétně zmiňoval onen zrušený František, Thomayerovu nemocnici a Nemocnici na Bulovce,“ stojí v Horáčkově výpovědi, s níž se server iROZHLAS.cz seznámil.

Kauza pražských nemocnic Případ se týká jak Nemocnice Na Františku, tak Nemocnice Na Bulovce. První obvinění policisté rozdali v červnu minulého roku.

V souvislosti s Nemocnicí Na Františku a údajnou snahou o manipulaci tendru na stravování policisté stíhají bývalého ředitele nemocnice Roberta Zelenáka, anesteziologa Martina Stříteského, expertku na veřejné zakázky Jitku Ulrychovou, exmanažera společnosti Eurest Antonína Tvrdoně, bývalého starostu Prahy 1 Daniela Hodka (ČSSD), podnikatele Miroslava Lekeše, Tomáše Horáčka a firmu Eurest (nyní Compass Group).

a údajnou snahou o manipulaci tendru na stravování policisté stíhají bývalého ředitele nemocnice Roberta Zelenáka, anesteziologa Martina Stříteského, expertku na veřejné zakázky Jitku Ulrychovou, exmanažera společnosti Eurest Antonína Tvrdoně, bývalého starostu Prahy 1 Daniela Hodka (ČSSD), podnikatele Miroslava Lekeše, Tomáše Horáčka a firmu Eurest (nyní Compass Group). Za zmanipulovanou zakázku Horáček a další požadovali úplatek 5 milionů.

Případ Nemocnice Na Bulovce se týká dvou tendrů. Kvůli zakázce na úklid kriminalisté stíhají opět Horáčka a Ulrychovou, bývalé ředitele nemocnice Andreu Vrbovskou a Františka Nováka a další čtyři lidi. Obviněna je rovněž společnost TSB.

se týká dvou tendrů. Kvůli zakázce na úklid kriminalisté stíhají opět Horáčka a Ulrychovou, bývalé ředitele nemocnice Andreu Vrbovskou a Františka Nováka a další čtyři lidi. Obviněna je rovněž společnost TSB. Za zmanipulování zakázky chtěl Horáček a spol. podle policie 7,2 milionu korun.

Další obvinění si Horáček vyslechl v souvislosti se zmanipulovaným tendrem na dodávku automatického vjezdového systému taktéž v Nemocnici Na Bulovce. Spolu s ním je v tomto případě podle deníku Právo stíhán i jeho podnik První chráněná dílna, firma Green Center a její obchodní ředitel Dalimil Jánský.

Podle obvinění uměle navýšili zakázku o půl milionu korun.

‚Přes to nejede vlak'

Horáček Lekešovi údajně nabídl tendr ve špitále Na Františku. „Já jsem uvedl, že o zakázce Na Františku vím, že jsou tam ze strany ovládajících osob jisté požadavky, které jsou dané, přes které nejede vlak,“ pokračoval ve výpovědi lobbista. Zároveň dodal, že Lekešovi muselo být jasné, že za pomoc zaplatí. „Pan Lekeš věděl, že ty záležitosti kolem výběrového řízení nezajišťuji, řekněme, zadarmo,“ upřesnil Horáček s tím, že s podmínkami Lekeš neměl problém.

„Při informaci týkající se požadavku 4,5 milionu Lekeš uvedl, že by tuto částku schoval do kupní ceny za obchodní podíl společnosti Autic a rovnou uvedl, že si to zajistí tak, aby byl schopen z prodeje obchodního podílu vyplatit milionů pět,“ píše se v protokolu.

Podle dvou na sobě nezávislých zdrojů obeznámených s vyšetřováním je právě pokus o zmanipulování tendru na stravovací služby v Nemocnici Na Františku z let 2016 a 2017 větví případu, ve které je Lekeš aktuálně stíhán.

Lekeš: Pouze a jen tvrzení

Lekeš Horáčkova slova důrazně odmítl. „To je tvrzení pouze a jen pana Horáčka, které se nezakládá na pravdě. Jsem si jist, že další průběh vyšetřování toto potvrdí,“ reagoval pro server iROZHLAS.cz.

Ovládajícími osobami nemocnice, které se měly o úplatek dělit, měl Horáček na mysli další v současnosti stíhané - bývalého ředitele ústavu Roberta Zelenáka, anesteziologa Martina Stříteského a někdejšího místostarostu Prahy 1 Daniela Hodka, který měl Nemocnici Na Františku na starost.

Podnikatel Miroslav Lekeš (vpravo) míří k výslechu. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je to celé nesmysl, pana Lekeše jsem nikdy neviděl, dozvěděl jsem se o něm až z dokumentů k případu,“ sdělil redakci Hodek.

Hodkova role ‚nahoře‘

To, že ale o sobě měly všechny postavy příběhu vědět, netvrdil ani Horáček. Podle ústeckého podnikatele například Lekeš měl informace pouze o zapojení doktora Stříteského, kterého policisté v materiálech k trestnímu stíhání označovali za osobu, která měla zásadní vliv na chod nemocnice.

Exředitel Františku říkal Horáčkovi ‚guru s Ferrari‘. V odposleších dle policie přiznal, že nemocnici neřídil Číst článek

O Hodkovi Horáček zase prohlásil, že byl pouze srozuměn s tím, že „se to připravuje“ pro konkrétní firmu, nevěděl ale pro jakou. „Jeho role byla jako nahoře, dal na to palec a zajímal ho pouze výsledek,“ mluvil o politikovi před kriminalisty Horáček.

To, že se zástupci společností Eurest Horáček skutečně o dané zakázce jednal, potvrdil během policejního výslechu i bývalý manažer společnosti Antonín Tvrdoň. Kontakt na lobbistu prý dostal od svého nadřízeného Edina Soseho.

Miroslav Lekeš Osmačtyřicetiletý podnikatel s českým a maltským pasem.

Mecenáš umění: dotoval a provozoval brněnskou galerii zamřenou na současné umění - Wannieck Gallery (dnes Adam Gallery).

Figuroval v kauze Jalta: V roce 2006 směnil s brněnskou radnicí funkcionalistickou pasáž Jalta za pozemsky a domy v brněnských městských částech Černé Pole a Pisárky. Jaltu znalci ohodnotili na 78 milionů, pozemky podle nich měly hodnotu až dvakrát vyšší. K nevýhodné směně navíc podle médií došlo poté, co Lekeš pasáž „vyfoukl“ Brnu, když město přeplatil o pouhý milion korun. Jaltu koupil od České spořitelny.

Podniká či podnikal v oblasti zdravotnictví, umění, stravování a realit. Kromě českých firem působí i ve společnostech v zahraničí, například na Kypru, jak uvedl deník Právo.

Tomáši Horáčkovi a ex-poslanci za ODS Marku Šnajdrovi pomáhal ve snahách o ovládnutí závodu Nemocnice svaté Alžběty.

Sose, na rozdíl od Tvrdoně, v kauze obviněný není. Redakci se ho nepodařilo kontaktovat ani přes balkánskou společnost ENNA/PPD, pro kterou aktuálně pracuje. Jeho profil na profesní síti LinkedIn uvádí, že v Eurestu skončil letos v únoru.

O 11 milionů víc

Na konci roku 2017 společnost opustil i Tvrdoň. Stalo se tak zhruba dva měsíce potom, co nemocnice zrušila zmiňovanou zakázku na stravování, o kterou se Eurest ucházel.

Z původně předpokládaných 33 milionů předložila firma nabídku o 11 milionů vyšší. Podle Horáčka se za takových okolností Hodkovi nepodařilo radu městské části přesvědčit k tomu, aby pro tendr uvolnila peníze.

Nenaplněný tendr je také důvodem, proč jsou obvinění z trestných činů většinou ve stadiu pokusu.

Nedošlo ani ke koupi Lekešovy společnosti Autic ze strany Eurestu, což mělo být „odměnou“ za vyhranou zakázku. Z obchodního rejstříku je patrné, že Lekeš firmu prodal v červnu minulého roku společnosti Very Goodies, která s Eurestem nemá nic společného.

Na otázku, proč by se Horáček snažil Lekeše do příběhu zatáhnout, na což se podnikatel s maltským pasem neustále odvolává, Lekeš odpověděl: „Motivace je zde právě dosti zásadní a klíčová, která je součástí důkazních prostředků.“

Nemocnice na Františku | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Šnajdrův známý

Deník Právo nedávno informoval, že Horáček s exposlancem za ODS a vlivným zákulisním hráčem v oblasti zdravotnictví Markem Šnajdrem v roce 2017 usilovali o koupi zadlužené Nemocnice svaté Alžběty na pražském Albertově. Pomáhat jim v tom měl právě Šnajdrův známý, podnikatel Lekeš.

Plán ale zkrachoval a Šnajdr s Horáčkem se začali přetahovat o sedm milionů korun. Jak Šnajdr nedávno řekl Radiožurnálu, právě obchodní tahanice mají podle něj stát v pozadí lobbistovy výpovědi.

Horáček z kauzy Bulovka ukázal na exnáměstka VZP: Dal jsem mu dva miliony ve čtyřech splátkách Číst článek

V té Horáček mimo jiné tvrdí, že Šnajdra uplácel výměnou za ústupky Všeobecné zdravotní pojišťovny, v níž byl v minulosti Šnajdr předsedou správní rady. „Pan Šnajdr získal plnění minimálně za čtyři smlouvy, tj. minimálně dva miliony korun s tím, že si nárokoval plnění ze smluv dalších, avšak vzhledem k problémům zmiňovaných vratek (…) jsem s ním o tomto nechtěl jednat," popisoval kriminalistům lobbista Horáček. Šnajdr jeho slova ale označil "za prokazatelnou lež".

Zdali před policisty i Lekeš vysvětluje Horáčkova slova vzájemnými obchodními neshodami, není jasné - on sám to nechtěl veřejně komentovat.