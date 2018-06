První obvinění po razii. ‚Podnikatel Horáček, šéf Nemocnice Na Františku a nástupce Eurestu,‘ potvrdil advokát

Policie po razii v nemocnicích a sociálních zařízeních obvinila ředitele Nemocnice Na Františku Roberta Zelenáka, severočeského podnikatele Tomáše Horáčka nebo exmanažera společnosti Eurest Martina Tvrdoně. Stíhání čelí také nástupce Eurestu, společnost Compass Group Czech republic. Jména všech obviněných serveru iROZHLAS.cz potvrdil jeden z advokátů Horáčka Jiří Teryngel. Praha 17:45 29. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Severočeský podnikatel Tomáš Horáček. | Foto: Ondřej Golis | Zdroj: Český rozhlas

„Sděleno má pan Horáček, doktor Robert Zelenák, doktor Martin Stříteský, inženýrka Jitka Ulrichová a Antonín Tvrdoň. Jako právnická osoba Compass Group Czech Republic, dříve Eurest,“ řekl Teryngel serveru iROZHLAS.cz.

Policejní zásah ve zdravotnictví: kriminalisté se zajímají o zakázky v 39 sociálních zařízení Číst článek

Horáčka kriminalisté považují za ústřední postavu rozsáhlé kauzy, kterou od čtvrtka vyšetřují.

Jak již informoval server iROZHLAS.cz, v případu figuruje i ředitel Nemocnice Na Františku Robert Zelenák, který se podle policie podílel na manipulacích se zakázkou na stravování.

Úplatek pět milionů

Úplatek pět milionů korun měl podle serveru Seznam Zprávy dát někdejší manažer cateringové firmy Eurest Antonín Tvrdoň. Nástupnická společnost Eurestu, firma Compass Group, obvinění odmítla komentovat. „Já se vám k tomu nebudu vyjadřovat,“ řekla její jednatelka Zuzana Volková.

Případ nekomentovala ani Nemocnice Na Františku. „Je na to uvaleno embargo. Dokud nebude hotovo vyšetřování, nebudeme poskytovat žádné informace. Tímto končím,“ řekl její mluvčí Vladimír Juřina.

Tomáš Horáček severočeský podnikatel, o němž média psala jako o „velrybáři“, který společně s tehdejším „severočeským kmotrem“ ČSSD Petrem Bendou lovil fiktivní straníky soudy pravomocně potrestaly za pojistný podvod.

policie ho považuje za hlavu „klientelistické sítě“, která ovládala i zadávání zakázek sociálních zařízení pod správou Prahy a Středočeského kraje

jeho a s ním spojené firmy od Nemocnice Na Bulovce pod vedením Andrey Vrbovské získávaly velké množství zakázek.

jen za poslední rok a půl podle Mf Dnes získala od Bulovky 25 zakázek za 65 milionů korun. Poslední z nich na dodávku ultrazvuku Vrbovská podepsala den před svým odvoláním.

Další obviněná, Jitka Ulrichová, je manažerka společnosti Veřejné zakázky s.r.o. „Paní Ulrichová tady teď není a já vám k tomu nic neřeknu,“ řekla serveru iROZHLAS.cz spojovatelka.

Na adrese, kde společnost sídlí, zasahovala policie, jak přímo na místě ověřil server iROZHLAS.cz.

‚Je to novinka‘

Kriminalisté podle advokáta Teryngela obvinili i přednostu kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Martina Stříteského.

Mluvčí nemocnice Filip Brož serveru iROZHLAS.cz řekl, že je to pro něj novinka. „V tuto chvíli tuto informaci nemáme. Jakkoli ctíme presumpci neviny, pokud by byl obviněný některý z našich přednostů, tak to by byla závažná věc, kterou bychom řešili okamžitě,“ uvedl.

Kde také úřadovala národní protimafiánská centrála Nemocnice Na Bulovce

Nemocnice Na Františku

39 domovů důchodců v Praze a Středočeském kraji

Dům Andrey Vrbovské

Sídlo firmy HTS Corporate group

Kancelář firmy Veřejné zakázky s. r. o.

Kancelář advokáta Radka Jurčíka

Kancelář zdravotnické firmy B. Braun

Redakce se snažila získat také vyjádření ředitelky nemocnice Dany Juráskové, ta ale na telefonáty nereagovala.

Aktuálně policie podle obhájce Teryngela obviněné vyslýchá. „Současně probíhají prohlídky jiných prostor.“

Více případ odmítl komentovat, potvrdil ale, že Tomáš Horáček proti obvinění podá stížnost. „Nemám jeho souhlas a podepsal jsem i poučení o mlčenlivosti. Usnesení je poměrně rozsáhlé, akorát píši stížnost,“ uvedl Teryngel.

Policie zamířila na desítky míst

Policie pětici lidí a firmu stíhá pro trestný čin přijetí úplatku, pokusu o vydírání, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a podplácení.

Kromě Nemocnice Na Bulovce či Na Františku se detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu zajímají o desítky míst v Praze a ve středních Čechách.

Zajímají se o veřejné zakázky například na ostrahu objektů, dodávku hygienických potřeb nebo pořízení osobních automobilů.

48450