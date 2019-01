Policie obvinila Tomáše Horáčka kvůli ovlivňování svědků z vazby. S lobbistou stíhá i další dva lidi

Lobbista Tomáš Horáček si zkraje letošního roku vyslechl další obvinění. Policie hlavního aktéra úplatkářských kauz kolem nemocnic Na Bulovce a Na Františku nově začala stíhat kvůli telefonátům a posíláním dopisů z vazby. Svým spolupracovníkům v nich dával instrukce a podle státního zástupce ovlivňoval svědky. Další obvinění v kauze zaznělo na konci loňského roku, kvůli zakázce Bulovky policisté stíhají další firmu. Původní zpráva Praha 6:00 10. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obviněný lobbista Tomáš Horáček | Zdroj: Reprofoto ČT24

„V lednu 2019 policejní orgán rozšířil trestní stíhání jedné fyzické osoby, respektive zahájil trestní stíhání dvou fyzických osob pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání pro skutek, k němuž došlo v průběhu vyšetřování,“ sdělil serveru iROZHLAS.cz dozorující státní zástupce Zdeněk Matula.

‚Já to nejsem‘

Jeden z lobbistových advokátů Jiří Teryngel nechtěl upřesnit, zda se obvinění týká někoho z Horáčkových obhájců. „Já to nejsem, více to komentovat nebudu,“ reagoval na dotaz.

Serveru iROZHLAS.cz nicméně již v listopadu popsal, že jeho klient z vazby volal z nedovoleného telefonu. Horáček ohlásil, že jde o hovory s obhájcem - v takových případech je ze zákona nelze odposlouchávat –, ve skutečnosti se ale bavil s jedním ze svých spolupracovníků.

Teryngel také přiznal, že lobbista zpoza mříží rozesílal dopisy, psal do nich ale prý pouze instrukce podřízeným, aby udržel v chodu svoji společnost První chráněná dílna.

Státní zástupce to však vyhodnotil jako ovlivňování svědků a pokus o pokračování v trestné činnosti. V listopadu proto na poslední chvíli zamezil lobbistově odchodu z vazby. A to i přes to, že složil kauci 10 milionů korun a pustil ho soud.

Hrozí jim dva roky

Horáčkovi a dalším dvěma obviněným hrozí za maření vazby až dva roky vězení.

Podnikatel by ale mohl za mřížemi pobýt mnohem déle. To v případě odsouzení za manipulace se zakázkami a korupci kolem pražských nemocnic, kvůli kterým se do vazby dostal.

Proti nejnovějšímu obvinění se již brání. „Podali jsme stížnost,“ uvedl Teryngel.

Horáček podal stížnost i na loňské uvalení vazby, Ústavní soud ji ale ve středu odmítl jako neopodstatněnou.

Obvinili další firmu

Ani obvinění kvůli vazbě není jediné, které v posledních týdnech ve sledované korupční kauze zaznělo. Od konce loňského roku policie kvůli zakázce pro Bulovky stíhá další firmu.

„V prosinci 2018 zahájila trestní stíhání jedné právnické osoby v souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku pro Nemocnici Na Bulovce pro zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a zločin podplacení,“ upřesnil pro iROZHLAS.cz státní zástupce Matula.

Případ pražských nemocnic se prozatím týká tří skutků, u zakázky na úklid Nemocnice Na Bulovce podle kriminalistů Horáček žádal o úplatek 7,2 milionu korun; podle policie se podílel i na manipulacích se zakázkou Bulovky na vybudování automatického vjezdového systému.

V případě Nemocnice Na Františku údajně lobbista žádal úplatek pět milionů korun za zmanipulování zakázky na stravování.

Kriminalisté v kauze dosud obvinili 14 lidí a pět firem. Kromě Horáčka také bývalou ředitelku Bulovky Andreu Vrbovskou s jejím nástupcem Františkem Novákem, někdejšího šéfa Nemocnice Na Františku Roberta Zelenáka, lékaře Martina Stříteského nebo manažera Antonína Tvrdoně.

Loni v říjnu policisté začali stíhat Horáčka, dalšího člověka a dvě firmy. Tendr za téměř tři miliony korun v nedávném auditu kritizovalo ministerstvo zdravotnictví.