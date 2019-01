Lobbista Horáček popsal údajnou korupci ve VZP. Vedení pojišťovny nařídilo mimořádný audit

Vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny se rozhodlo přistoupit k mimořádnému auditu, uvedla Česká televize. Důvodem jsou možné úplatky u nemocničních zakázek. Ty se týkají stíhaného lobbisty a podnikatele Tomáše Horáčka, který začal spolupracovat s policií a vyjádřil se k údajné korupci při výběrových řízeních v české největší zdravotní pojišťovně. Praha 19:41 29. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrea Vrbovská a Tomáš Horáček společně míří na inauguraci Miloše Zemana. | Foto: Ondřej Golis | Zdroj: iROZHLAS.cz

Česká televize i Zdravotnický deník uvedly, že se Tomáš Horáček snaží získat postavení spolupracujícího obviněného. Podle Zdravotnického deníku obvinil Horáček bývalého náměstka ministra zdravotnictví Marka Šnajdra a bývalého náměstka ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Petra Hoňka z korupce, která měla provázet organizaci veřejných zakázek ve Všeobecné zdravotní pojišťovně.

Horáček je podle policie hlavní postavou v korupční kauze týkající se pražských nemocnic Na Bulovce a Na Františku. Deník odkazuje na protokol z výslechu, který probíhal před Horáčkovým propuštěním z vazby 16. ledna, a do kterého měla jeho redakce možnost nahlédnout.

Jak Šnajdr tak Hoňka obvinění popřeli. „Nebudu to komentovat, myslím si, že je to vylhané od A do Z,“ napsal prvně jmenovaný České televizi. Honěk odvětil, že se jedná o absolutní nesmysl. „Z médií vím, že pan Horáček vystupoval jako ten, kdo pomalu řídí premiéra Babiše, hejtmanku Jermanovou a zbylou půlku světa. Nevěřím tomu a stejné je to i s obviněním vůči mé osobě,“ citoval Zdravotnický deník Hoňka.

„Samozřejmě takové informace jsou vždy překvapivé, nicméně nemáme je kompletní a ta první reakce byla, že pan ředitel nařídil mimořádný audit,“ reagoval mluvčí VZP Vlastimil Sršeň pro Českou televizi.

Propuštění z vazby

Horáčka propustil státní zástupce Zdeněk Matula z vazby po více než půl roce. V té byl lobbista Horáček, stejně jako bývalá ředitelka Nemocnice Na Bulovce Alena Vrbovská, kvůli obavě, že by mohli ovlivňovat svědky. U Horáčka zároveň panovala obava, že by mohl pokračovat v trestné činnosti.

Policie považuje Horáčka za hlavního aktéra úplatkářských kauz kolem pražských nemocnic Na Bulovce a Na Františku. Začátkem letošního roku ho ale nově začala stíhat i kvůli telefonátům a posíláním dopisů z vazby, jak již dříve informoval server iROZHLAS.cz.

Svým spolupracovníkům v nich měl dávat instrukce a podle státního zástupce ovlivňovat svědky. Horáčkův advokát Jiří Teryngel to ale již dříve odmítl.

Obviněný lobbista Tomáš Horáček

Horáček se mohl dostat z vazby již před Vánocemi, kdy jeho propuštění dokonce posvětil soud a podnikatel složil kauci ve výši 10 milionů korun, jak informoval server iROZHLAS.cz. Ve vazbě ale přesto zůstal, protože jeho odchod zastavil právě státní zástupce.

Na Bulovce a Na Františku

Bývalá ředitelka Bulovky společně s Horáčkem podle policie zmanipulovala zakázku na úklid Nemocnice Na Bulovce za 149 milionů korun.

Dvojice údajně nejdříve připravila tendr pro společnost TSB. Horáček se poté za zády Vrbovské domluvil s další firmou MW Dias. Právě ta přišla díky informacím od Horáčka s nejnižší nabídkou a TSB si podle policejního obvinění nakonec vzala jako subdodavatele.

Horáček za to údajně žádal úplatek 7,2 milionu korun. Společnost MW Dias jakékoli spojení s lobbistou odmítla.

„Společnost MW Dias, a. s., nikdy nejednala s Tomášem Horáčkem o zakázce na úklid Nemocnice Na Bulovce. Nabídku na veřejnou zakázku na úklidové služby Nemocnice Na Bulovce firma MW Dias podala bez jakýchkoliv neveřejných informací,“ uvedla již dříve mediální zástupkyně firmy Marcela Vylitová.

Druhá větev případu se týká také údajného úplatku pěti milionů v souvislosti s tendrem na stravování v Nemocnici Na Františku v hodnotě 33 milionů korun.

Soutěž byla podle kriminalistů napsána na míru společnosti Eurest (nyní Compass Group). Horáček za to měl po tehdejším obchodním řediteli Antonínu Tvrdoňovi žádat úplatek ve výši pět milionů korun.

Kriminalisté v kauze podle posledních informací obvinili 14 lidí a pět firem. Kromě Horáčka také bývalou ředitelku Bulovky Andreu Vrbovskou s jejím nástupcem Františkem Novákem, někdejšího šéfa Nemocnice Na Františku Roberta Zelenáka, lékaře Martina Stříteského nebo manažera Antonína Tvrdoně.