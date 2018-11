Proč zůstal lobbista Horáček za mřížemi? Z vazby posílal dopisy s pokyny, lhal o hovorech s advokátem

Složil 10 milionů a plánoval, že 35. narozeniny oslaví na svobodě. Propuštění Tomáše Horáčka z vazby posvětil i soud. Odchod lobbisty obviněného z korupce ale nakonec zastavil státní zástupce. Ten podle zjištění serveru iROZHLAS.cz, zasáhl, protože Horáček z vazby posílal v dopisech spolupracovníkům instrukce a pod záminkou hovoru s advokátem telefonoval jiné osobě. Podle státního zástupce se snažil ovlivňovat svědky. Horáčkův advokát to odmítá. Praha 6:00 28. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Severočeský podnikatel Tomáš Horáček. | Foto: Ondřej Golis | Zdroj: Český rozhlas

„Ve věci byl podán návrh na změnu důvodu vazby, neboť bylo zjištěno, že jeden z obviněných působil na svědky. Soud návrhu vyhověl, tedy jeden z obviněných je aktuálně ve vazbě koluzní a předstižné,“ potvrdil serveru iROZHLAS.cz bez podrobností státní zástupce Zdeněk Matula, který na vyšetřování rozsáhlé Horáčkovy kauzy dohlíží.

Koluzní vazba se týká obavy, že obviněný bude ovlivňovat svědky, předstižná potom obavy z pokračování v trestné činnosti.

Podnikatel Horáček z kauzy Bulovka složil kauci 10 milionů. ‚Předpokládám, že byl propuštěn,‘ řekl advokát Číst článek

Právě obě tyto obavy v Horáčkově případu podle státního zastupitelství panují. Podle zjištění serveru iROZHLAS.cz totiž policisté získali dopisy, z nichž vyplývá, že se lobbista snažil ovlivňovat svědky a pokračoval v páchání údajné trestné činnosti.

Nedovolený telefon

To samé vyšetřovací tým dovozuje také z Horáčkových telefonních hovorů.

„Volal z vazby z nedovoleného telefonu, to je pravda. Ten telefon byl od začátku odposloucháván. Dělal to na radu spoluvězně, jenže každý druhý vězeň je ráfek (policejní informátor, pozn. red.),“ řekl k tomu jeden z Horáčkových advokátů Jiří Teryngel.

Stíhaný lobbista ve vazební věznici nahlásil telefonní číslo, o němž tvrdil, že patří obhájci. V takovém případě policisté nemohou ze zákona hovory monitorovat. Horáček ovšem ve skutečnosti nevolal advokátovi, nýbrž jednomu ze svých spolupracovníků.

Teryngel odmítl přiblížit, o koho jde. Příběh nicméně potvrdil. „Tohle číslo obhájci nepatřilo,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.

Stejně tak připustil, že Horáček z vazby spolupracovníkům rozesílal dopisy s pokyny. „To je pravda, k těmto písemnostem se policie nějak dostala. Nevíme jak, zřejmě je získali operativní cestou nebo od ráfka,“ nastínil. Odmítl ale, že jeho klient chtěl někoho ovlivňovat, pouze se prý z vazby snažil udržet v chodu své podnikání ve společnosti První chráněná dílna.

„Pokyny nesměřovaly k výpovědím svědků, ale k tomu, jak zajistit peníze na výplaty zaměstnancům, protože v První chráněné dílně jich pracuje 260. Směřovaly k zajištění chodu společností pana Horáčka,“ tvrdí advokát.

‚Jako poslat slepičku pro vodu‘

Na otázku, proč Horáček zpoza mříží nekomunikoval oficiální cestou, když jeho vzkazy byly neškodné, Teryngel reagoval:

„Když jsou ve firmě problémy a já to pošlu přes cenzuru státního zástupce, u něhož to zůstává týden, než to povolí, a odpověď zase půjde přes státního zástupce, to je jako poslat při požáru slepičku ke kohoutkovi pro vodu, aby se oheň uhasil. Mezitím to shoří. Je pravda, že pan Horáček porušil podmínky vazby a za to mu mohli dát kázeňský trest. Ale neporušil trestní řád. To je naše stanovisko.“

Ostře sledovaná kontrola Bulovky. ‚Zjištění ukazují na cílenou manipulaci zakázek,‘ říká ministr Vojtěch Číst článek

Donedávna vlivného podnikatele ze severu Čech policisté v červnu obvinili kvůli údajnému pětimilionovému úplatku při zakázce na stravování v pražské Nemocnici Na Františku. Společně s Horáčkem v souvislosti s tendrem vedle Horáčka kriminalisté stíhají také dnes již bývalého šéfa nemocnice Františka Zelenáka, lékaře Martina Stříteského nebo manažera Antonína Tvrdoně.

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu však rozdali obvinění i kvůli tendru na úklid Nemocnice Na Bulovce. U něj údajně Horáček žádal úplatek 7,2 milionu korun. Zakázkou podle vyšetřovatelů nejprve manipuloval společně s bývalou ředitelkou nemocnice Andreou Vrbovskou, později dokonce za jejími zády.

Vazba s Vrbovskou

Soud je jako jediné z aktérů rozsáhlého případu poslal do vazby. Lobbistu, aby nemohl ovlivňovat svědky a pokračovat v údajné trestné činnosti, Vrbovskou pouze kvůli obavě z ovlivňování.

Ta nicméně na konci září odpadla a Vrbovská se proto dostala na svobodu. Horáček musel zůstat za mřížemi, aby nemohl pokračovat v údajné trestné činnosti. Státní zástupce rozhodl, že na svobodu i přes to může. Stanovil ale obří kauci 30 milionů korun, kterou poté Vrchní soud v Praze snížil na 10 milionů korun. Právě kvůli zachyceným dopisům a telefonátům Horáčkovi nakonec nepomohlo ani to.

Vazba po razii v nemocnicích. Vlevo bývalá šéfka Nemocnice Na Bulovce Andrea Vrbovská u Obvodního soudu pro Prahu 5, vpravo podnikatel Tomáš Horáček po uvalení vazby. | Zdroj: Reprofoto ČT24

„Ve čtvrtek (9. listopadu) jsme složili peníze, v pátek ho měli pustit. O tom měl rozhodnout neprodleně státní zástupce, ale rozhodl až v pondělí, že existují důvody vazby koluzní, čili své rozhodnutí o přípustnosti peněžité záruky ruší,“ popsal Teryngel.

‚Očekával, že ho pustí‘

Horáček poté skončil v péči lékařů, podle jeho advokáta pro něj nečekané prodloužení pobytu za mřížemi znamenalo velkou ránu. „Očekával najisto, že ho pustí, navíc doufal, že oslaví 35. narozeniny na svobodě,“ vysvětlil Teryngel.

Soud však předminulý týden rozhodnutí státního zástupce týkající se nových obav z ovlivňování svědků potvrdil a Horáček proti němu podal stížnost.

„Pořád paralelně běží dvě řízení před vrchním soudem o stížnosti proti rozhodnutí státního zástupce týkajícího se zrušení rozhodnutí o přípustnosti záruky. U městského soudu je stížnost proti vazebnímu rozhodnutí ze 30. října a potom ze 16. listopadu, kdy přidal na základě návrhu státního zástupce vazbu koluzní,“ upřesnil Teryngel.

Policie aktéry případu stíhá kvůli přijetí úplatku, pokusu o vydírání, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a podplácení.

Korupční případ nemocnic Národní centrála proti organizovanému zločinu spustila rozsáhlé razie na desítkách míst v Česku na konci června. Zasahovala například v Nemocnici Na Františku i Na Bulovce, policie navštívila například i firmu HTS Corporate Group, která je spojená s První chráněnou dílnou podnikatele Tomáše Horáčka, či několik sociálních zařízení a domovů důchodců v Praze a ve středních Čechách.

Policisté v kauze prověřovali například veřejné zakázky na ostrahu objektů, dodávku hygienických potřeb nebo pořízení osobních aut. Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s případem prověřuje 38 firem, které jen za poslední dva roky uzavřely se státními nemocnicemi smlouvy v hodnotě až 350 milionů korun.

Obvinění kvůli zakázce Nemocnice Na Bulovce na úklid, vyslechl si ho Horáček, exšéfka Bulovky Andrea Vrbovská, její nástupce František Novák a dalších pět lidí se společností TSB s.r.o. V souvislosti s tendrem podle policie Horáček a další chtěli úplatek 7,2 milionu korun.

Další obvinění padlo v souvislosti se zakázkou na stravování v Nemocnici Na Františku. Soutěž byla podle kriminalistů napsána na míru společnosti Eurest (nyní Compass Group). Tehdejší obchodní ředitel Antonín Tvrdoň za to měl odevzdat úplatek ve výši pět milionů korun. V první fázi tak kriminalisté obvinili vedle Tvrdoně a firmy Compass Group ústeckého podnikatele Tomáše Horáčka, který si o úplatek firmě řekl, šéfa Nemocnice Na Františku Roberta Zelenáka, Jitku Ulrichovou, manažerku společnosti Veřejné zakázky, s. r. o., a lékaře Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Martina Stříteského.