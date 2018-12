Hnutí ANO vrátilo dar od stíhaného Horáčka. Piráti se teprve poradí, kam sponzorský příspěvek investují

Tvrdili, že je vrátí. Řeč je o věcných darech, které v minulosti obdrželi Piráti a hnutí ANO od firmy spojené se stíhaným podnikatelem a lobbistou Tomášem Horáčkem. Server iROZHLAS.cz se proto v rámci roční inventury své práce ptal, zda partaje své sliby dodržely. Sponzorský příspěvek získali ještě komunisté. Šéf strany Vojtěch Filip ale už dříve uvedl, že jeho strana peníze vracet nebude. Doporučujeme Praha 6:00 29. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stíhaný podnikatel Tomáš Horáček (vpravo) v minulosti sponzoroval Piráty, hnutí ANO i komunisty | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Dar vrátíme. Musíme zjistit, jak se ten pán do hnutí vetřel,“ reagoval na dotaz serveru iROZHLAS.cz premiér Andrej Babiš (ANO) poté, co vypukla zdravotnická kauza kolem severočeského podnikatele Tomáše Horáčka. To bylo zkraje července. Redakce tak nyní zjišťovala, jak se s příspěvkem skutečně naložilo.

Podle manažera hnutí Jana Richtra vrátilo ANO dar už v polovině roku. „Finanční dar od pana Horáčka jsme nedostali. Bylo přijato nefinanční plnění od nejmenované společnosti, která byla spojena se jménem pana Horáčka. Na tuto darovací smlouvu na nefinanční plnění byla následně z naší strany připravena dohoda o narovnání a finance hnutí odesílalo zpět na danou firmu,“ popsal.

Kdo přesně však Horáčka do hnutí přivedl, se podle něho dohledat nepodařilo. Angažoval se přitom v kampani ANO před komunálními volbami v roce 2014. S ním spojená firma Active Vision hnutí podle darovací smlouvy zadarmo zajistila pojízdný billboard a propagační spoty v celkové hodnotě 362 tisíc korun.

Podnikatel pomáhal ANO i před krajskými volbami o dva roky později a objevil se i v jeho volebním štábu. „Přišel jsem na pozvání jedné ze společností spadající do mé skupiny, která se podílela na marketingové propagaci v rámci předvolební kampaně ANO,“ vysvětloval to tehdy Horáček pro Echo24.cz.

Fotograf serveru ho tam zachytil v družném hovoru s bývalou ministryní práce a sociálních věcí Jaroslavou Němcovou (ANO), která v minulosti působila jako radní ve Středočeském kraji. Ta už dříve uvedla, že se s Horáčkem zná z velkých zdravotnických akcí.

Ústecký podnikatel Tomáš Horáček během hovoru s Jaroslavou Němcovou, bývalou ministryní práce a sociálních věcí, ve volebním štábu hnutí ANO v roce 2016 | Foto: Jan Zatorsky | Zdroj: Echo24

Před dvěma roky se Horáček pokusil získat – údajně pod záminkou boje proti korupci – kontakt také na současného šéfa resortu zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), a to ještě v době, kdy působil jako tajemník ministra financí. Vazby stíhaného lobbisty redakce už dříve komplexně zmapovala, celý text si můžete přečíst ZDE.

Piráti se ještě rozhodují

Vrátit věcný dar se rozhodli také Piráti. Strana se však podle mluvčí Karolíny Sadílkové ještě rozhoduje, na jaké účely příspěvek nakonec půjde. „Příslušná částka byla přesunuta do participativní části rozpočtu Pirátské strany na rok 2019. Členové strany nyní rozhodují o tom, na které veřejně prospěšné projekty budou peníze alokovány,“ popsala.

Podnikatel a lobbista Tomáš Horáček, stíhaný v kauze zdravotnických zakázek, se dlouhodobě snažil budovat vztahy napříč politickým spektrem. Začínal v ČSSD a postupně získával kontakty v KDU-ČSL, KSČM, hnutí ANO i u Pirátů.

Na Horáčka napojená firma straně před loňskými volbami do sněmovny zajistila Pirátům politické spoty vysílané ve dvacítce nemocnic, včetně Nemocnice Na Bulovce, a to v celkové hodnotě 445 tisíc korun. Piráti se bránili tím, že o spojení firmy s Horáčkem nevěděli a od podnikatele se posléze distancovali.

A jaké projekty jsou ve hře a kdy se o nich rozhodne? Podle Sadílkové se musí nejdříve sesbírat konkrétní podněty od jednotlivých členů strany. „Následně začne hlasování členů a podle největšího počtu hlasů se seřadí konkrétní projekty až do vyčleněné částky. Vybrané projekty se pak zrealizují,“ doplnila mluvčí.

Jasno by podle Sadílkové mohlo být příští rok v dubnu. V minulosti strana uvolněné peníze investovala například do kroužku sebeobrany pro děti v Jablonci nad Nisou, na podporu počítačové gramotnosti seniorů či naučné stezky o krajině.

Dar pro komunisty

Oproti tomu komunisté i nadále trvají svém původním postoji. Strana totiž už v červenci avizovala, že si dar od stíhaného lobbisty nechá. Šéf KSČM Vojtěch Filip tehdy řekl, že k vrácení nevidí důvod. A to zopakoval i nyní.

Komunisté obdrželi příspěvek v celkové hodnotě 95 tisíc korun loni na podzim před volbami do sněmovny. Šlo o dva věcné dary v podobě reklamních billboardů a brožur, jak vyplývá z výroční zprávy strany.

Korupční případ nemocnic Národní centrála proti organizovanému zločinu spustila rozsáhlé razie na desítkách míst v Česku na konci června. Zasahovala například v Nemocnici Na Františku i Na Bulovce, policie navštívila například i firmu HTS Corporate Group, která je spojená s První chráněnou dílnou podnikatele Tomáše Horáčka, či několik sociálních zařízení a domovů důchodců v Praze a ve středních Čechách.

Policisté v kauze prověřovali například veřejné zakázky na ostrahu objektů, dodávku hygienických potřeb nebo pořízení osobních aut. Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s případem prověřuje 38 firem, které jen za poslední dva roky uzavřely se státními nemocnicemi smlouvy v hodnotě až 350 milionů korun.

Obvinění kvůli zakázce Nemocnice Na Bulovce na úklid si vyslechl Horáček, exšéfka Bulovky Andrea Vrbovská, její nástupce František Novák a dalších pět lidí se společností TSB s.r.o. V souvislosti s tendrem podle policie Horáček a další chtěli úplatek 7,2 milionu korun.

Další obvinění padlo v souvislosti se zakázkou na stravování v Nemocnici Na Františku. Soutěž byla podle kriminalistů napsána na míru společnosti Eurest (nyní Compass Group). Tehdejší obchodní ředitel Antonín Tvrdoň za to měl odevzdat úplatek ve výši pět milionů korun. V první fázi tak kriminalisté obvinili vedle Tvrdoně a firmy Compass Group ústeckého podnikatele Horáčka, který si podle nich o úplatek firmě řekl, šéfa Nemocnice Na Františku Roberta Zelenáka, Jitku Ulrichovou, manažerku společnosti Veřejné zakázky, s. r. o., a lékaře Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Martina Stříteského.

Ovšem lobbista Horáček si vyslechl další obvinění. Společně s ním policisté kvůli zakázce Nemocnice Na Bulovce na dodávku vjezdového systému nově stíhají ještě jednoho člověka a dvě firmy. Tendr za téměř tři miliony korun v nedávném auditu kritizovalo ministerstvo zdravotnictví.