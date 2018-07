Sháněl černé duše pro ČSSD a pomáhal hnutí ANO. Kdo je podnikatel Tomáš Horáček?

Je spojován s takzvaným náborem černých duší sociální demokracie na severu Čech.

Stojí za firmou První chráněná dílna, která zaměstnává handicapované lidi. Podle Transparency International ale společnost většinu zakázek řeší přes subdodavatele.

Zároveň patří do skupiny HTS Corporate Group, ve které ve čtvrtek zasahovala policie.

Severočeský podnikatel Tomáš Horáček. | Foto: Ondřej Golis | Zdroj: Český rozhlas

Horáček je známý severočeský podnikatel, který se v médiích objevoval i s přívlastky jako „roztleskávač expremiéra Jiřího Paroubka“ či „náborář černých duší pro ČSSD“.

V posledních letech se v blízkosti politiky objevil například ve spojitosti s hnutím ANO. Konkrétně při krajské a senátní kampani v roce 2016. Díky tomu se před dvěma roky ukázal ve volebním štábu hnutí v Centru pohybové medicíny na pražském Chodově.

„Přišel jsem na pozvání jedné ze společností spadající do mé skupiny, která se podílela na marketingové propagaci v rámci předvolební kampaně ANO,“ přiznal tehdy Horáček deníku Echo24.cz. Jak také doplnil, více se v politice prý angažovat nechtěl. „Jsem rád, že nejsem s politikou spojený.“

Ústecký podnikatel Tomáš Horáček (v pozadí uprostřed) se objevil v roce 2016 i ve volebním štábu hnutí ANO | Foto: Jan Zatorsky | Zdroj: Echo24

Spolupráce mezi ním a hnutím nicméně probíhala, což tehdy potvrdil také mluvčí ANO Vladimír Vořechovský. „Tomáš Horáček zajišťoval pro některé naše kandidáty před volbami indoorovou a outdoorovou reklamu, podrobnosti ale nevím,“ uvedl pro Echo24.

Hlasy pro ČSSD

Byly nicméně doby, kdy se Horáček v politice angažoval intenzivněji. Před parlamentními volbami v roce 2010 se na předvolebních setkáních objevoval po boku Jiřího Paroubka. Jeho začátky jsou spojeny s náborem takzvaných černých duší pro buňky sociální demokracie v Ústeckém kraji. Podporu měly hlasy zajistit tamnímu expředsedovi ČSSD Petru Bendovi, blízkému spolupracovníkovi Jiřího Paroubka, uvedla před lety Mf Dnes.

V roce 2011 se navíc jednalo o zrušení Horáčkovy děčínské buňky sociální demokracie a jeho vyloučení. Na jeho údajné ovlivňování chodu strany si totiž stěžovali Mladí sociální demokraté.

„Předsednictvo Mladých sociálních demokratů v žádném případě neschvaluje ani neobhajuje praktiky pana Horáčka ani jeho jednání v souvislosti s narušováním schůze ČSSD v Děčíně. Od jakéhokoliv pokusu o násilná vniknutí, podvodné jednání a bránění členům ČSSD v účasti na jednání se jak předsednictvo, tak Krajská rada MSD Ústeckého kraje důrazně distancují,“ napsali tehdy v tiskovém prohlášení.

Horáček nakonec ze strany vystoupil sám na jaře 2011, a to pro podezření z hromadného nákupu hlasů. „Nechtěl jsem, aby kvůli tlaku, který neustále vytvářela média, byla v důsledku poškozována celá ČSSD. Proto jsem tak učinil,“ vysvětloval o tři roky později.

V tu dobu už byl severočeský podnikatel odsouzen za pojistný podvod při dopravní nehodě. Dostal osm měsíců vězení s podmíněným odkladem na dva roky.

Podle rozsudku se Horáček snažil čerpat pojistku na vůz značky Porsche, a to ve výši zhruba sedm tisíc korun. Tvrdil, že automobil mu naboural kuchař před teplickou restaurací, což mu mělo dosvědčit i několik svědků. Podle znaleckých posudků se nehoda tak, jak ji podnikatel a svědci popisovali, stát nemohla.

Kde také úřadovala národní protimafiánská centrála: Nemocnice Na Bulovce

Nemocnice Na Františku

39 domovů důchodců a sociálních zařízení v Praze a Středočeském kraji

Dům Andrey Vrbovské

Sídlo firmy HTS Corporate group

Kancelář firmy Veřejné zakázky s. r. o.

Kancelář advokáta Radka Jurčíka

Kancelář zdravotnické firmy B. Braun

„Záležitost 's pojistným podvodem' se dostala k soudu jen díky Romanu Houskovi (vlivný politik severočeské ČSSD, zastřelen v roce 2013, údajně šlo o loupežné přepadení – pozn. red.) a jeho tehdejším vazbám na ústecké státní zástupce. Vadil jsem mu v té době, neboť byl kraj rozdělen na dva tábory a já jsem nebyl součástí toho jeho, nýbrž Jiřího Paroubka. Pokud by se nějaký novinář alespoň trochu zamyslel, zjistil by, že už v té době jsem vlastnil několik významných společností a rozhodně jsem neměl zapotřebí uplatňovat neoprávněně pojistné plnění v částce 6000 korun,“ komentoval to před dvěma lety Horáček.

Podle serveru Aktuálně.cz soud v květnu 2011 zamítl Horáčkovo odvolání, verdikt tak byl pravomocný.

Zaměstnávat handicapované

Později byl Tomáš Horáček spojován s firmou První chráněná dílna, jejíž je stoprocentním vlastníkem a která zaměstnává zdravotně postižené osoby.

První chráněná dílna je podle webových stránek součástí skupiny HTS Corporate Group, kterou do letošního února vlastnila advokátka Nina Rydlová. Ta v minulosti také podle Transparency International zastupovala právě První chráněnou dílnu. Rydlová momentálně telefon nezvedá a nereaguje ani na dotazy redakce zaslané SMS.

První chráněná dílna vznikla v prosinci roku 2008, podle webu Všechnyzakázky.cz získala v roce 2014 celkem 35 veřejných zakázek, o rok později to už byly více než dvě stovky objednávek.

V červnu 2016 získala firma zakázku od Nemocnice Na Bulovce, podle věstníku veřejných zakázek jde o zajištění ostrahy objektů, obsluhu vjezdů do nemocnice, případně „součinnost s krizovým štábem zadavatele v případě vyhlášení traumatologického plánu nebo mimořádné události“. Cena? Necelých 36 milionů korun za čtyři roky.

Sídlo společnosti HTS Corporate Group | Foto: Hana Mazancová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Právě Nemocnici Na Bulovce šéfovala od prosince 2013 Andrea Vrbovská, která dříve působila jako anestezioložka a poté náměstkyně ředitele. Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) ji odvolal letos v lednu, a to kvůli „závažným zjištěním, která se týkala její osoby a řízení nemocnice“.

V sobotu soud na Vrbovskou v souvislosti s policejní razií uvalil vazbu, se zdůvodněním, že by mohla ovlivňovat dosud nevyslechnuté svědky. Více zde.

Podle registru smluv je činnost Horáčkovy První chráněné dílny různorodá. Nemocnicím nebo úřadům dodává například prací prášky, Nemocnice Na Bulovce přes První chráněnou dílnu objednala například tonery do tiskáren a kopírek, nemocnice v Náchodě zase likvidaci odpadu. Podle Transparency International ale drtivou část zakázek firma řeší přes subdodavatele.

Kromě toho se Horáček angažuje i ve firmě VIP Cars, která se zabývá dovozem ojetých aut.

Národní centrála proti organizovanému zločinu obvinila po čtvrtečních zásacích, které se odehrávaly na několika místech, dosud děvět osob a dvě firmy.

V sobotu soud uvalil vazbu na podnikatele Tomáše Horáčka a exšéfku Nemocnice Na Bulovce Andreu Vrbovskou

„U těchto dvou fyzických obviněných osob bude nadále probíhat trestní stíhání vazebně,“ řekla pro Radiožurnál pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.