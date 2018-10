Dostal jsem osm let za to, že jsem si léčil rakovinu konopím, tvrdí muž. Podle soudu nemoc nikdy neměl

Pěstoval jsem konopí, abych si vyléčil rakovinu. Soudy mě za to tvrdě potrestaly, tvrdí zastánce alternativní medicíny Tomáš Houfek. Policie u něj našla stovky rostlin, za což pravomocně dostal osm let. Když Vrchní soud v Olomouci rozhodoval o jeho odvolání, Houfkovi příznivci uspořádali happening a štafetový běh za „vězně svědomí a nespravedlivě stíhané“. Server iROZHLAS.cz usnesení soudu získal. Houfek podle něj nikdy rakovinou netrpěl. Olomouc 6:00 1. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Leták na podporu Tomáše Houfka | Zdroj: www.cannabiswarisover.com

„Soud prvního stupně na základě provedených důkazů dospěl ke správnému závěru, že Tomáš Houfek v minulosti onkologickým onemocněním nikdy netrpěl a takovým onemocněním netrpí ani v současné době. Odvolací soud dodává, že obžalovaný potom logicky konopí nepěstoval z toho důvodu, aby se jím léčil,“ začíná pod bodem číslo 30 klíčová pasáž usnesení.

Server iROZHLAS.cz ho získal na základě zákona o svobodném přístupu k informacím a níže ho zveřejňuje.

‚Jste opilí a nevychovaní, mládeži.‘ Poslechněte si, jak probíhá policejní zátah na děti pod vlivem drog Číst článek

Muž marihuanu ve velkém pěstoval v budově bývalého hostince, někdo ho ale udal. Když tam předloni dorazila policie, objevila stovky rostlin konopí a také profesionální vybavení k jejich pěstování.

Houfek se od začátku hájí, že mu léčitelka diagnostikovala rakovinu tlustého střeva a rostliny pěstoval, aby se pomocí nich léčil. Klasické medicíně prý nedůvěřuje.

Soud mu neuvěřil

Krajský soud v Brně mu ale neuvěřil a loni v prosinci ho poslal kvůli nedovolené výrobě a jinému nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy na osm let za mříže. Navíc mu sebral zajištěné rostliny, pomůcky k jejich pěstování, ale také automobil.

Houfek se odvolal, ale Vrchní soud v Olomouci prvoinstanční verdikt beze zbytku potvrdil.

Už po prvním rozsudku se zvedla vlna kritiky. Například organizace Cannabis War Is Over v rámci kampaně „na podporu nespravedlivě stíhaných“ svolávala na jednání odvolacího soudu v Houfkově kauze slovy „Zastavme středověkou inkviziční justici“ či „Přijďte zastavit teror na nevinných!“.

Leták zveřejněný na jejím webu uvádí, že Houfka soud potrestal za léčbu rakoviny konopím.

Pasáž z usnesení Vrchního soudu v Olomouci týkající se Tomáše Houfka. | Zdroj: Český rozhlas

Jeho podporovatelé uvěřili tvrzení, že rakovinu mu diagnostikovala poradkyně na řízenou detoxikaci. To ale podle vrchního soudu není pravda. Sám Houfek přišel s písemnou zprávou léčitelky z října 2017. Verzi o rakovině nepodporuje.

Soud: Žádná rakovina

„Z tohoto vyjádření, jak na to ostatně ve svém rozhodnutí upozornil již soud prvního stupně, v žádném případě nevyplývá, že by obžalovaný trpěl onkologickým onemocněním a nelze dovodit ani to, že by si z nálezu učiněného poradkyní řízení detoxikace, mohl reálně dovodit, že trpí onkologickým onemocněním,“ konstatuje vrchní soud.

Co víc: tvrzení Houfka je podle soudu s informací léčitelky v přímém rozporu. „Při hlavním líčení uvedl, že léčitelka mu řekla, že má rakovinu tlustého střeva a metastázy v plicích. V písemném vyjádření léčitelky není o takové diagnóze zmínka ani v náznaku,“ poukazuje usnesení odvolacího soudu na rozpor.

Pasáž z usnesení Vrchního soudu v Olomouci týkající se Tomáše Houfka. | Zdroj: Český rozhlas

Nemoc nepotvrdil ani lékař

Soudy se nespokojily jen se zprávou léčitelky, vyžádaly si také kompletní Houfkovu zdravotní dokumentaci.

„Z tohoto materiálu jednoznačně vyplývá, že u něj nikdy nebylo diagnostikováno žádné onkologické onemocnění, v minulosti u něj ale mimo jiného byla zjištěna závislost na alkoholu, závislost na marihuaně a experimentování s dalšími drogami,“ popisuje výstup ze zdravotní dokumentace předseda soudního senátu vrchního soudu Vladimír Hendrych.

Soudy měly k dispozici informace o Houfkově zdravotním stavu z let 2003 až 2017. Podle nich se on sám v této době nikdy o rakovině nezmiňoval.

„Snad s jedinou výjimkou, kdy v průběhu své hospitalizace na psychiatrickém oddělení Nemocnice Znojmo, kde pobýval v době od 5. 6. 2017 do 12. 6. 2017 pro anxiosně depresivní symptomatiku a poruchu spánku, při vyšetření uvedl, že chodil do detoxikačního centra v Brně na řízenou detoxikaci a tam mu provedli diagnostiku s výsledkem, že má rakovinu střev a metastázy v plicích. Přitom ale jistě nelze přehlédnout časové souvislosti této hospitalizace - první hlavní líčení v této věci u Krajského soudu v Brně bylo nařízeno na den 6. 6. 2017,“ všiml si soudce.

Pasáž z usnesení Vrchního soudu v Olomouci týkající se Tomáše Houfka. | Zdroj: Český rozhlas

Verzi o rakovině naopak potvrdili Houfkova partnerka a jeho zaměstnavatel. Jejich výpovědi ale podle soudu nelze brát coby důkaz v potaz.

„Nedisponují zdravotním vzděláním, neprovedli vyšetření obžalovaného, pouze laickým způsobem popisují jeho zdravotní potíže, navíc mnohdy ani nevychází z vlastních zkušeností, ale ze zprostředkovaných údajů, které jim poskytl samotný Houfek. Především ale, tvrzení svědků, že obžalovaný trpěl závažným, či dokonce onkologickým onemocněním, je v rozporu se zdravotní dokumentací vedenou na obžalovaného v klasické medicíně a nemá oporu ani v poznatcích získaných alternativními léčebnými postupy,“ argumentuje rozsudek.

‚Výslech není třeba‘

Houfek si v odvolání stěžoval na řadu dalších věcí, mimo jiné to, že policie sbírala jen důkazy proti němu. Vadilo mu také, že prvoinstanční soud nevyslechl léčitelku, která mu podle jeho tvrzení diagnostikovala rakovinu. Odvolací soud ale jeho návrhy zamítl, výslech podle něj nebyl potřebný.

„Soud prvního stupně měl vedle písemného vyjádření této osoby k dispozici rovněž další důkazy, které jednoznačně umožňovaly odpovědět na otázku, zda Houfek trpěl, či netrpěl onkologickým onemocněním,“ zdůvodnil svoje rozhodnutí.

‚Je zdrcen‘

Rozpor mezi svým tvrzením a zjištěním soudu muž odmítl komentovat. Nedávno nastoupil do vězení.

„Mohu potvrdit, že pan Tomáš Houfek se toho času se nachází ve výkonu trestu odnětí svobody, kam dobrovolně nastoupil. Velmi si váží zájmu o jeho kauzu, a to nejen ze strany vaší, potažmo Českého rozhlasu, ale i jiných subjektů. Nicméně v současné chvíli je z věci, jejího výsledku a dopadu na jeho osobu zcela psychicky zdrcen a vyčerpán. Tedy v těchto dnech věc nebude blíže komentovat. Nelze však vyloučit možnost, že by se o věci rád pobavil s odstupem několika týdnů,“ napsal Houfkův advokát Filip Wágner.

‚Neměl by být vůbec stíhán‘

Server iROZHLAS.cz se s dotazem, zda si informaci o rakovině ověřovala, obrátil také na Annu Němcovou z organizace Cannabis War Is Over, na jejímž webu leták na podporu Houfka visel. Podle ženy neměl být Houfek vůbec stíhán bez ohledu na to, zda rakovinu měl, či ne. Informaci o vážné nemoci prý uvěřila.

„My jsme to tak pokládali, že podle veškerých dostupných informací a příznaků měl Tomáš vážný problém, máme za to, že rakovinu měl,“ uvedla Němcová.

Odkázala také na aktivistu Dušana Dvořáka, který podle ní pro Houfkovu obhajobu připravoval právní argumentaci.

Dvořák zjištění vrchního soudu, týkající se údajné vážné nemoci, okomentoval takto: „Jsou to zkorumpovaná justiční prasata, která stejně jako panu Houfkovi, stejně tak Kočířovým (manželé Kočířovi dostali podmínku za pěstování konopí k léčebným účelům, pozn. red.), zakázala svědky, lhala, že konopí je prekurzor (chemická látka k výrobě chemických drog, pozn. red.) a dokud tu lež budou novináři zatajovat, umře zbytečně mnoho lidí.“