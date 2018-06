Po Šlechtové končí i Hüner. ‚Pan premiér mi to sdělil dnes ráno,‘ uvedl

Ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner za ANO nezasedne ve druhé vládě premiéra a šéfa hnutí Andreje Babiše. Hüner to v pátek ráno potvrdil serveru iROZHLAS.cz. Jasné už také je, že členem nového kabinetu nebude ani ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová za ANO. Původní zpráva Praha 9:27 22. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministru průmyslu a obchodu Tomáš Hüner (za ANO) | Zdroj: čt24

„Dnes ráno (pátek) mi to pan premiér sdělil,“ napsal serveru iROZHLAS.cz ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner.

Hüner působil před nástupem do vlády jako ředitel divize Energy Management společnosti Siemens Česká republika.

Celou svou profesní kariéru se pohybuje v oblasti energetiky a průmyslu. Pracoval například v Elektrárně Dětmarovice nebo ve společnostech Severomoravská energetika a ČEZ.

Kromě Hünera nezasedne ve druhé vládě premiéra Andreje Babiše ani ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová. Oznámila to stejně jako ministr průmyslu v pátek ráno.

„Sdělil mi (Andrej Babiš) dnes v sedm ráno, že mě nenavrhne do další vlády," napsala ministryně ČTK. Později uvedla, že Babiš jí své rozhodnutí nijak nezdůvodnil. „Prostě mi řekl, že nebudu součástí jeho návrhu do druhé vlády," poznamenala.

Kdo bude ministrem?

ANO má mít v nové vládě deset ministerstev, sociální demokraté pět - resort vnitra, zahraničí, práce a sociálních věcí, kultury a zemědělství.

Sociální demokraté už dříve představili své kandidáty na ministry. Resort vnitra má vést předseda ČSSD Jan Hamáček a ministerstvo práce a sociálních věcí Petr Krčál z ČSSD.

Ministrem kultury se pak má stát primátor Olomouce Antonín Staněk z ČSSD, který před nedávnem podpořil na státní vyznamenání básníka a novináře blízkého komunistům Karla Sýse. Vysvětloval to tím, že si váží jeho literární tvorby a že vyznamenání se týká zásluh v oblasti kultury, nikoli v oblasti politiky.

Ministrem zemědělství se pak má stát prezidentův příznivec Miroslav Toman. A ministrem zahraničí právě Poche.

ANO své kandidáty na ministry stále tají. Jejich jména zatím oficiálně zná pouze premiér Babiš, šéf ČSSD Jan Hamáček a prezident Miloš Zeman. Přestože premiér dříve uvedl, že je po nedělní schůzce s prezidentem odtajní, nestalo se tak. Babiš to vysvětlil tím, že se všemi ještě nemluvil.

Resort spravedlnosti už nepovede Robert Pelikán z ANO, který oznámil konec v politice. A ministrem zahraničí pak nebude Martin Stropnický z ANO, který by se chtěl vrátit do diplomacie. Mohl by se stát velvyslancem v Izraeli.

Babiš pak v neděli odmítl, že by se ministrem průmyslu a obchodu stal jeho poradce a podnikatel František Koníček, který byl ministrem práce v úřednické vládě Jiřího Rusnoka a dříve kandidoval za zemanovské SPOZ.