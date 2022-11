Počet prezidentských kandidátů by měl být konečný, další přihlášky ale nevylučuji, říká šéf odboru voleb

Kandidáti o prezidentské křeslo měli pro podání přihlášky na ministerstvu vnitra čas do úterních 16.00. Museli získat alespoň padesát tisíc podpisů občanů, případně dvacet podpisů poslanců nebo deset podpisů senátorů. „Evidujeme celkem 21 kandidátních listin,“ potvrdil Radiožurnálu počet uchazečů ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec. Praha 20:02 8. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle ministerstva vnitra se do prezidentských voleb přihlásilo 21 kandidátů, jejich počet ale ještě definitivně prověřuje | Zdroj: Profimedia

Lhůta pro podání přihlášky vypršela. První otázka je tedy jasná. Jaké je konečné oficiální číslo, uchazečů o post českého prezidenta?

Celkem evidujeme 21 kandidátních listin.

Ministerstvo vnitra

@vnitro 21.



Tolik zájemců o post prezidenta odevzdalo na @Ministerstvo vnitra své přihlášky. Na posouzení všech dokumentů máme čas do 25. 11. Během této doby budeme kontrolovat požadované náležitosti, včetně správnosti údajů na peticích ✔️. Které řádky na peticích budeme zkoumat? 6 16

O jejich prvotní kontrolu se starají lidé na ministerstvu už při převzetí. Můžete říct, kvůli jakým chybám je kandidátům nejčastěji vraceli?

Nelze mluvit přímo o vracení. Zmocněnci nebo kandidáti se většinou dostavují osobně. Pokud tedy chybí některý údaj, který zákon vyžaduje jako povinnou součást kandidátní listiny, doplní ho na místě.

To zároveň eliminuje četnost výzev, které jsme případně do 16. listopadu povinni zaslat v případě, že najdeme nedostatky. Řada z nich je tedy odstraněna ihned při převzetí kandidátní listiny a do té další fáze, kdy jsme tedy povinni zaslat výzvu, jich jde jen málo.

V případě, že nedostatky najdete, to tedy pro kandidáta neznamená konečnou? Může je ještě napravit? Má nějakou lhůtu?

Konečná to není. Ze zákona ještě máme určitou dobu na přezkum kandidátní listiny. Nejpozději do 16. listopadu máme kandidáty vyzvat k případnému doplnění. Kandidáti nebo jejich zmocněnci pak na úpravy mají čas do 24. listopadu a 25. listopadu musíme vydat rozhodnutí o všech kandidátních listinách.

To znamená, že buď vydáme rozhodnutí o registraci dané kandidátní listiny a následně kandidátům vytiskneme hlasovací lístek, anebo vydáme rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny.

Kandidátních listin je 21. Je tento počet už konečný, nebo mohou ještě nějakým způsobem přibýt další?

Definitivně to vyloučit nemohu, ministerstvo vnitra má více podatelen. Nicméně z informací, které mám k dispozici, by se snad mělo jednat o konečné číslo. Ale nechávám tam určitou rezervu, ještě budeme prověřovat další podatelny.

Kontrola podpisů

Specifickým bodem je samotná kontrola podpisů, především oněch 50 tisíc podpisů od občanů. Někteří kandidáti sami některé podpisy, které by nemusely projít vaší kontrolou, proškrtávali. Pomohlo vám to?

Jde spíše o určitou formu prevence i pro samotné kandidáty. Mají například snahu proškrtat některé řádky, které jsou z jejich pohledu problematické.

V tomto ohledu nám to samozřejmě pomáhá, jednak to snižuje počet řádků ke kontrole a zároveň i oni sami dané řádky, kdyby se dostaly do kontrolního vzorku, eliminují. Dá se říci, že to tedy pomáhá jak kandidátům, tak částečně i ministerstvu vnitra.

Řádky s neúplnými údaji rovnou vyřazujete. Jak ale vypadá namátková kontrola vzorku s 8500 řádky?

Říkáte to v podstatě správně. Nejdříve bez jakéhokoli posouzení hodnotíme, zda je řádek úplný, tedy jestli jsou vyplněny všechny povinné náležitosti, které zákon vyžaduje – jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, číslo dokladu a o jaký doklad se jedná a vlastnoruční podpis.

Pokud touto prvotní kontrolou projde alespoň padesát tisíc podpisů, postupuje petice do druhé fáze na základě algoritmu, který ministerstvo vnitra před Státní volební komisí losovalo v úterý před 16.00, a to z toho důvodu, aby nebyl znám před uplynutím lhůty pro podání kandidátních listin.

Na základě daného vzorce, kde se dosadí vylosované konstanty, je u každé petice vybrán vzorek 8500 řádků. U nich se tedy nezkoumá pravost podpisů, což v rámci zákonné lhůty není možné, a ani to zákon nestanovuje, mluví totiž o správnosti údajů.

To znamená, že na vybraných řádcích do vzorku v zásadě kontrolujeme to, zdali jde o existentní osobu a zda jde o voliče, tedy jestli dané osobě není například patnáct let nebo má jen německé občanství. Třetí fází je právě existentnost, tedy že údaje patří reálné, fyzické osobě. To se ověřuje v evidenci obyvatel.

Ministerstvo vnitra

@vnitro Ještě ke kontrole podpisů. Ta probíhá automatizovaně, kdy systém sám ztotožňuje údaje vůči státním evidencím. Co software vyhodnotí jako chybu, ještě ručně překontrolujeme. Kdybychom měli postup ukázat v elektronické tužce, vypadalo by to následovně 👇 3 13

Pokud chybovost v tomto vzorku překročí tři procenta, dělá se ještě jeden kontrolní vzorek a proces probíhá stejně. Pokud nepřekročí tři procenta, odečte se odpovídající počet chybných vzorků z celého počtu. Když je to stále nad padesát tisíc, má kandidát splněno, v opačném případě nesplnil podmínky dodání petice s alespoň padesáti tisíci podpisy.

V druhém případě se dělá průměr dvou chybovostí z dvou kontrolních vzorků a znovu se odečte od celkového počtu.