Julínek náhradu za stíhání nedostane. Soud zamítl jeho žalobu v kauze letecké záchranky

„Jsme si vědomi toho, že hrozící trestní stíhání bylo velmi závažné a nemajetková újma tam být mohla, nevidíme ale důvody prolomit promlčení nároku,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Tomáš Mottl.

Tomáš Julínek Ministr zdravotnictví za ODS ve vládách Mirka Topolánka v letech 2006-2009 a senátor za ODS v letech 1998-2010.

Julínek se totiž začal náhrady domáhat až dva roky po zrušení svého stíhání, ačkoliv podle zákona to měl udělat do šesti měsíců.

„Těžko s tím můžu být spokojený. K zásahu do mého soukromí a pověsti došlo, o tom není sporu,“ uvedl exministr Radiožurnálu při odchodu ze soudní síně. Ke svému někdejšímu obvinění zopakoval, že bylo absurdní. „Byla to problematická kauza, a o to víc jsem se potřeboval bránit,“ dodal.

Obvinění za 792 milionů

Julínek v roce 2008 podepsal z pozice ministra smlouvu na provozování letecké záchranné služby soukromými firmami. Kriminalisté ho o pět let později obvinili z toho, že státu způsobil škodu ve výši 792 milionů korun, protože policie či armáda mohly službu provozovat levněji.

Nejvyšší státní zastupitelství však lékařovo stíhání po čtvrt roce zrušilo pro nedostatek důkazů a policisté později kauzu odložili.

Julínek se s žádostí o odškodné obrátil nejprve na ministerstvo spravedlnosti, které ale jeho nárok v celém rozsahu zamítlo.

Loni soud uznal 8000 Kč

Při loňském projednání věci u obvodního soudu pak uznalo Julínkův nárok na 8000 korun, které lékař zaplatil za zastupování advokátovi Tomáši Sokolovi. Zbylou částku soud lékaři nepřiznal částečně kvůli promlčení, částečně kvůli tomu, že Julínek neprokázal účelnost vynaložených nákladů.

Při středečním odvolacím jednání lékař vymohl navíc jen 22 000 korun. Soudní senát totiž uznal, že Julínek měl právo nechat se zastupovat i druhým právníkem, a většinu úkonů, které advokáti provedli, označil soud za účelné.

Julínkovi hrozilo za údajné zneužití pravomoci a porušení povinností při správě cizího majetku až desetileté vězení. Nemajetkovou újmu, kterou mu sdělení obvinění způsobilo, vyčíslil lékař na půl milionu korun.

Dalších 217 000 korun zaplatil mediální agentuře, podle soudů však neprokázal dostatečně konkrétně, jaké pro něj vykonala práce.

Odškodné začal vymáhat loni

Exministrova právnička Sára Zavoralová ve středu poukazovala mimo jiné na to, že Julínek se o odložení trestního oznámení, které kvůli letecké záchrance podal někdejší senátor a současný europoslanec Jaromír Štětina, dozvěděl až z médií koncem roku 2015. Policisté Julínkovi informaci na jeho dotaz potvrdili v lednu 2016 a exministr se poté začal domáhat odškodného.

„V žádném případě nelze souhlasit s tím, že z pohledu žalobce (Julínka) byla věc skončena už zrušením usnesení o zahájení trestního stíhání,“ uvedla právnička s tím, že prověřovaný člověk zůstává v nejistotě, zda nebude opakovaně trestně stíhán.

Soudce Mottl ale trval na tom, že podle zákona měl Julínek začít náhradu újmy vymáhat už v roce 2013.