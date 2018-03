Nejdřív úplatek, teď půjčka nebo tajný příjem. Exmanažer Čepra Kadlec stojí před soudem

Více než 11 milionů korun údajně nezaplatil na daních bývalý šéf Čepra a Národního bezpečnostního úřadu Tomáš Kadlec. Peníze měl podle obžaloby, kterou ve středu začal řešit pražský městský soud, odvést z příjmu více než milionu dolarů a sta tisíce eur, tedy 33 milionů korun, na svém švýcarském kontě. Před sedmi lety je tam objevily švýcarské úřady na žádost české policie. Praha 8:34 8. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Kadlec (snímek z roku 2014) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Policie se původně domnívala, že mohlo jít o úplatek z doby, kdy Kadlec vedl státní Čepro. Jenže to se později neprokázalo, a tak Kadlece pražské Vrchní státní zastupitelství obžalovalo za zatajení příjmu a způsobení daňového úniku velkého rozsahu. Za to mu hrozí až 10 let vězení.

Kadlec obžalobu považuje za nesmyslnou. Soudu ve středu přečetl své prohlášení a na další otázky odmítl odpovídat. Podle něj peníze na švýcarském kontě nikdy nebyly jeho příjmem. „Státní zástupce dobře věděl, že se nejednalo o mé finanční prostředky. A že tam, kde měly být složeny, jsem je řádně vrátil,“ uvedl.

Pro Radiožurnál pak Kadlec dodal: „Byly to peníze na nějaký podnikatelský, investiční záměr, který se nezrealizoval. To znamená, že potom ty prostředky byly vráceny.“ Proto z nich tedy nemusel prý platit daně.

Díky za byznys

Suma více než milionu dolarů přistála na Kadlecově kontě ve švýcarské Coutts Bank už před 14 lety. Bylo to jen necelý půl rok poté, co se Kadlec po odchodu z čela Národního bezpečnostního úřadu stal ředitelem státního Čepra. Většina peněz mu podle obžaloby přišla od firmy Shira Anstalt, která později nepřímo figurovala v kauze miliardových podvodů na Čepro spojovaných s Radovanem Krejčířem.

Manažerem lichtenštejnské firmy byl totiž bývalý obchodní ředitel Čepra Martin Pechan, který byl také spolu s Krejčířem za pokus o podvod na tuto státní firmu přes pochybné pohledávky zatím nepravomocně odsouzen.

O jaké peníze šlo, případně za co byly, se původně začalo před jiným soudem řešit už v minulosti. Švýcaři poslali informaci o penězích do Česka totiž už v roce 2011, a to na žádost pražského Vrchního státního zastupitelství. Kadlec tehdy čelil stíhání v kauze, kdy měl za Čepro uzavřít údajně nevýhodné obchody s naftou. Případ však už byl u soudu a tak informace o kontě od Švýcarů státní zastupitelství už jen dodatečně založilo do spisu. S tím, že mohlo jít o úplatek. Kromě podezřelého odesilatele totiž platbu doprovázel i vzkaz „díky za byznys“.

Jenže senát Obvodního soudu pro Prahu 1, vedený soudkyní Helenou Královou, se bližším původem peněz v již rozjeté kauze příliš nezabýval. Podle advokáta Čepra Jaromíra Císaře právě proto, že informace o kontě dorazily až dodatečně.

„Skutečnosti, které vyplývaly z právní pomoci, nemohly být součástí obžaloby ani jejího odůvodnění, protože ta už byla podaná. Obvodní soud pro Prahu 1 se proto otázkou plateb na bankovní účet ing. Kadlece zabýval pouze okrajově a neřešil je jako další trestnou činnost,“ vysvětlil Radiožurnálu advokát.

Navíc později soud v této kauze všech obvinění Kadlece zprostil. Peníze na účtu se policii přitom ani nepodařilo zablokovat, protože z něj mezitím zmizely. Kauza však byla nakonec loni na základě dovolání znovu vrácena k novému procesu s novým soudcem. „Tam už ty peníze jako úplatek ale nefigurují,“ upozorňuje Kadlec.

Úplatek, půjčka, příjem...

Důvodem nicméně je, že Vrchní státní zastupitelství v mezičase - v roce 2016 - manažera kvůli švýcarským penězům obvinilo samostatně, právě z daňového úniku, a loni podalo novou obžalobu. Kadlec k tomu ve středu senátu řekl, že státní zastupitelství ale prostě jen postupuje účelově, aby ho udrželo stále v trestním řízení.

„Původně tyto peníze byly označeny jako úplatek, který jsem snad měl přijmout. V průběhu předchozího řízení se toto však žádným způsobem neprokázalo. Takže státní zastupitelství učinilo další pokus, kdy naprosto stejné důkazy získané cestou právní pomoci použilo v jiném trestním řízení o několik let později. Tentokrát jako příjem, který jsem nepřiznal,“ rozporoval ve středu před soudem své nové obvinění Kadlec. Upozornil také, že finanční úřady po něm ani doposud žádnou daň nechtějí a nezpůsobil tak žádnou škodu.

Státní zástupce se u soudu jen ohradil proti invektivám. V samotné obžalobě odmítl vysvětlení manažera, že šlo o půjčku. S penězi prý nakládal jako s vlastními. Podepsal bance, že je může investovat a výnosy z nich se opět vracely na jeho účet.

Soud bude pokračovat ve čtvrtek, předsedkyně senátu nevyloučila už závěrečné řeči.