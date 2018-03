Doživotí pro míchače metanolu platí. 'Prokázali lhostejnost k životům lidí,' napsal Nejvyšší soud

Kontroly na Hradě se přesunou do zahrad. 'Nemohli jsme se dohodnout s památkáři,' říká Mynář

Bezpečnostní kontroly návštěvníků Pražského hradu by se měly konat na jiném místě než v současnosti. Od Prašného mostu by se měly přesunout do sousedních hradních zahrad.