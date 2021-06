Zemřel Tomáš Lom, jeden z posledních veteránů, kteří sloužli u RAF. Bylo mu 96 let

Zemřel válečný veterán Tomáš Lom. Informoval o tom Deník N. Prvního srpna by oslavil své 97. narozeniny. Lom sloužil za druhé světové války u britského královského letectva. Jeho smrtí přišla naše země o jednoho z posledních veteránů RAF. Praha 17:45 23. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lom sloužil za druhé světové války u britského královského letectva | Foto: Ian Willoughby | Zdroj: Český rozhlas

Tomáš Lom se narodil v roce 1924 do židovské rodiny. Jeho rodné jméno bylo Löwenstein. S otcem uprchl do Velké Británie jen pár dní před nacistickou invazí v roce 1939.

Ve Velké Británii následně odmaturoval a nastoupil na Glasgowskou univerzitu. Jakmile dovršil osmnácti let, přihlásil se k armádě. Jeho snem bylo dostat se do letectva. V roce 1944 se jako devatenáctiletý stal pilotem v RAF, kde do konce války sloužil.

Po válce ve své vojenské kariéře nepokračoval. V Československu studoval matematiku a fyziku, pracoval jako vědec. Lom byl několik let členem KSČ, po období pražského jara a následných prověrkách byl ovšem ze strany vyloučen. To částečně ovlivnilo jeho možný kariérní růst, nadále se ale věnoval vědecké praxi v podniku Tesla.

V prosinci minulého roku vrátil Lom prezidentovi Miloši Zemanovi pamětní list k výročí osvobození Československa. Na facebooku své rozhodnutí odůvodnil tím, že se podle něj hlava státu chová vlastizrádně ve prospěch protivníku České republiky.