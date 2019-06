Macura z ANO o demonstracích: Nenálepkoval bych ty, co přijdou projevit svůj občanský postoj

Primátor Ostravy a člen předsednictva hnutí ANO Tomáš Macura se svým předsedou Andrejem Babišem souhlasí, že by se politika měla principálně dělat standardními politickými mechanismy. „Na druhé straně, já bych ty demonstrace nezlehčoval a nenálepkoval ty, co přijdou projevit svůj občanský postoj,“ řekl v Interview Plus. K auditu Evropské komise pak řekl, že jej bude „trápit ve chvíli, kdy se z předběžného auditu stane ten definitivní“. Interview Plus Praha 18:59 22. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Macura se osobně demonstrací neúčastnil, protože je bere jako zaměřené výslovně proti Andreji Babišovi a Marii Benešové | Foto: Alexandr Satinský / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Je dobře, že lidé už dnes nejsou tak apatičtí, mají odvahu a chuť, přestože všichni nemají jeden názor,“ nechal se slyšet Macura ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

„Ono, vždy se líp spojíte, když proti něčemu protestujete, než když něco tvoříte. Ale když to srovnám s apatickou dobou po opoziční smlouvě, tak to, že tady je funkční občanská společnost, která si dokáže říct své, považuji za pozitivum demokracie.“

Přiznal ale, že si všiml i změny nálad Ostraváků, a sice toho, kdo teď chodí protestovat. „Co je smutné a k zamyšlení, že protestů se účastnili i ti, co nás ještě v letech 2014–2015 chodili podporovat na mítinky. To mě nutí k zamyšlení.“

Proti Babišovi

Demonstrace organizované spolkem Milion chvilek pro demokracii probíhaly po celé zemi včetně Ostravy. Primátor města se jich osobně neúčastnil, protože je bere jako zaměřené výslovně proti předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi a proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO). „Cítím, že je to směřováno výhradně proti nim, ale je dost možné, že svůj názor přehodnotím a na demonstrace přijdu.“

Kdyby ale byl v kůži stranického předsedy, tak by „na rozdíl od premiéra s demonstranty jednal“. „Z mého pohledu to byla chyba, ale taky má právo na svůj názor i postoj,“ řekl Macura.

Sám si totiž myslí, že to nejsou demonstrace za obecné principy politiky, ale lidé explicitně vyjadřují nějaké požadavky, na které ovšem ani on nemá vliv a ani nemá jak odpovědět.

To uvnitř hnutí neexistuje diskuse? „Samozřejmě, že diskuse probíhá na různých úrovních. Začátkem července máme předsednictvo, kde se nepochybně bavit budeme. Prozatím ale oficiální usnesení ve vztahu k těm věcem předsednictvo jako kolektivní orgán nepřijalo.“ reagoval primátor.

Dlouhodobé cíle

Podle předsedy poslaneckého klubu a místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka ale „zatím není co probírat“. Když to neotevře nikdo, tak to prý otevře sám Macura. „Chtěl bych, abychom se o tom pobavili, přestože nějakých 14 lidí může mít na různé věci různý názor. Ale to jsou věci, kterými se já trápím a chci je otevřít.“

Dlouhodobě se přitom nijak netají s tím, že mu vadí proměna voličské základny nebo to, že hnutí rezignovalo na podporu „těch pokrokových a přemýšlivých – středního stavu, podnikatelů, vědců, učitelů, studentů“. „Těch, co v tomto státě tvoří hodnoty,“ upřesnil.

Spokojený, ale jen tak na 60 procent, je pak i s dlouhodobými cíli, jako jsou boj s korupcí, liberalismus a proevropské směřování. „Je to i můj úkol, ke kterému se hlásím a budu za tyto hodnoty, kvůli kterým jsem do hnutí vůbec vstoupil, dál bojovat.“

Červená linie

Kategorický nechce být ostravský primátor k předběžným závěrům auditu Evropské komise, protože jde zatím jen o návrh. „Začne mě to trápit ve chvíli, kdy se z předběžného auditu stane ten definitivní, a proto nemíním dělat definitivní stanoviska. I město čerpá dotace a taky jsme odpovídali na nějaká podezření a otázky auditních orgánů. A mnohokrát jsme jim to taky vyjasnili,“ přiblížil.

Primátor Ostravy zvážněl při odpovědi na otázku, jestli existuje nějaká červená, nepřekročitelná linie, kdy by měl podle něj Andrej Babiš z politiky nadobro odejít? „Já, jako Tomáš Macura, ji mám zcela jasně danou, ale nebudu to říkat do médií. To je něco, co by ode mne měl nejdřív slyšet předseda… A jestli mu to řeknu na celé skupině (předsednictvu, pozn. red.), nebo osobně, to si zatím nechám pro sebe.“