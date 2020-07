‚Nechci v té politice zblbnout.‘ Ostravský primátor Macura nebude znovu kandidovat

Současný ostravský primátor Tomáš Macura (ANO) nebude v příštích komunálních volbách kandidovat. Důvodem je snaha „nezblbnout v politice“, řekl serveru Respekt.cz. Macura, který je zároveň členem předsednictva hnutí ANO, je primátorem Ostravy od listopadu 2014. V komunálních volbách v roce 2018 získala jím vedená kandidátka hnutí ANO v Ostravě téměř třetinu voličských hlasů. Praha 18:02 26. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO) | Foto: Alexandr Satinský / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Macura chtěl původně ve funkci být pouze na čtyři roky. „Říkal jsem si, že vydržím jedno funkční období a s tou zkušeností z byznysu to tady za tu dobu dokážu všechno převrátit a postavit na nohy,“ řekl Respektu. Dodal, že na druhé volební období se nechal do jisté míry přemluvit. „Ale pro mě je to maximum. Já nechci v té politice blbnout,“ dodal Macura, který v rozhovoru sám sebe označil za těžkého introverta, kterému nevyhovuje častý kontakt s lidmi.

Konec v ANO?

Podle Respektu se už delší dobu spekuluje o Macurově možném konci v hnutí ANO. Server připomíná, že Macura několikrát kritizoval hnutí ANO, například za spojenectví s hnutím SPD nebo za podporu Miloše Zemana v prezidentských volbách. Jako jedna z mála osobností ANO podpořil ve volbách Zemanova protikandidáta Jiřího Drahoše.

Z hnutí ANO, do kterého vstoupil v roce 2017, Macura odejít neplánuje. „Dokud budu mít pocit, že v hnutí dokážu něco měnit, že to není úplně marný boj a že mi do toho nikdo nekafrá, nemám bezprostřední motiv končit,“ řekl Respektu.

Šestapadesátiletý Macura vystudoval Vysokou školou ekonomickou v Praze. Předtím, než se v roce 2014 stal ostravským primátorem, působil Macura mimo jiné jako ředitel výrobce farmaceutické společnosti Walmark. Zasedal i v orgánech dalších firem.