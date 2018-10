Když se rodině nelíbí, je to vlastně to nejhorší, co se mohlo stát, říká ostravský primátor k soše Špinarové

Jejich výhrady Macura považuje za oprávněné. Ztvárnění oblíbené zpěvačky vzbudilo kritiku i mezi lidmi. Poukazují na to, že socha neodráží podobu Špinarové a vznikla už i petice za její odstranění.

K podobě sochy, s jejímž ztvárněním není spokojená ani rodina zpěvačky, se primátor vyjadřovat nechtěl.

V Ostravě odhalili novou sochu Věry Špinarové. ‚Hrozná ostuda,‘ prohlásil syn zesnulé zpěvačky Číst článek

Podle něj jde o subjektivní názor a kritickým hlasům v tomto směru nelze předejít ani soutěží. „Další věc je způsob zadávání těchto zakázek, který považuji za špatný,“ uvedl Macura.

„V tomto konkrétním případě považuji za špatně i to, že nebylo náležitě komunikováno s rodinou. Jestli nejbližší rodina řekne, že se jim to nelíbí a že s tím nesouhlasí, tak je to vlastně to nejhorší, co se mohlo stát,“ doplnil Macura.

Obvod oslovil Moješčíka

Obvod k vytvoření sochy oslovil Davida Moješčíka, známého například dílem Levitace na nádraží v Ostravě-Svinově nebo Památníkem Operace Anthropoid v Praze.

Věra Špinarová je navržena na státní vyznamenání, sdělil Zeman během návštěvy Ostravska Číst článek

„Pro náš obvod již vytvořil v roce 2017 sochu Leoše Janáčka, která je umístěna na Jiráskově náměstí a velice se nám líbí. Proto jsme i pro další dílo oslovili přímo pana Moješčíka,“ vysvětlila mluvčí obvodu Jana Pondělíčková.

Moješčík v obvodu vytvořil i sochu Karla Kryla u budovy rozhlasu, která ale podle mluvčí nebyla hrazena z rozpočtu obvodu.

Kancelář městského architekta

Primátor uvedl, že město má v plánu vytvořit kancelář městského architekta, podobnou například Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, která by měla pomoci řešit podobu veřejného prostoru ve městě.

„Zrovna tento případ ukazuje, že tady něco takového chybí,“ míní Macura. Podle něj by měl obvod zvážit, zda lze situaci ještě řešit.

„Já jsem dílo viděla, až když bylo hotové, a sama za sebe si dovedu představit, že by bylo více realistické, líbil by se mi na ní více jiný, pro ni typičtější účes, nicméně v určitých detailech ji spatřuji,“ uvedla starostka Petra Bernfeldová (hnutí Ostravak). Mluvčí připomněla, že už v zadání obvod nepožadoval zcela realistickou podobiznu.

Autor při odhalení sochy uvedl, že si za ztvárněním zpěvačky stojí a že nejde o konkrétní Věru Špinarovou v nějakém časovém období, nýbrž esenci zpěvaččiny podoby.