Komunikace vlády není dostatečná. Do třetího stupně jsme se překlopit neměli, říká primátor Macura

Desítky hospod a restaurací nerespektovaly povinnou zavírací dobu v osm večer. Jak se k tomuto protestu proti vládním opatřením postavili restauratéři na Ostravsku? Daří se úřadům v Ostravě prosazovat vládní nařízení? Komunikuje vláda směrem k regionům, tamějším podnikatelům a zaměstnavatelům včas a srozumitelně? Hostem Tomáše Pancíře ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byl ve čtvrtek primátor Ostravy a člen předsednictva hnutí ANO Tomáš Macura. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 14:50 11. prosince 2020

Hnutí ANO má premiéra, ministra zdravotnictví, ministra průmyslu a obchodu a ministryni financí – tedy všechny důležité aktéry rozhodování, které jste před chvílí svým způsobem kritizoval. Máte pocit, že politici hnutí ANO zvládají situaci dobře?

Ocitli jsme se v bezprecedentní situaci. Mám spoustu známých v okolních zemích a není na místě si idealizovat opatření a podmínky, které tam platí. K některým věcem mám výhrady – zejména ke způsobu komunikace – ale nebudu naskakovat na vlnu kritiky vládních opatření, která se stává takovým národním sportem.

Bavíte se v rámci předsednictva hnutí ANO o vašich výhradách?

Je to dva týdny, kdy jsme měli poslední předsednictvo, kde jsme se velmi otevřeně bavili na téma nedostatečné komunikace těch opatření a o podobných věcech.

Změnilo se něco, když jste to kritizovali? Je to v těch posledních týdnech ze strany vládních představitelů lepší?

Zcela upřímně, takový pocit nemám.

Co s tím budete dělat?

Já těch možností nemám mnoho. Jsem překvapen tím posledním vývojem, kdy se v rámci třetího stupně zavádějí opatření, které spadají spíš do čtvrtého stupně. Myslím si, že jsme se do toho třetího neměli nikdy překlopit, ale to je na nějakou interní debatu v rámci hnutí.

Celý rozhovor Tomáše Pancíře s ostravským primátorem Tomášem Macurou (ANO) si můžete poslechnout v audiozáznamu.