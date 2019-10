Petříček o rozpočtu na předsednictví: nejbolavější místo je nízký počet zaměstnanců stálého zastoupení

Vláda ještě spor, který se týká rozpočtu na české předsednictví v Evropské unii, nevyřešila, uvedl ministr zahraničí. K návrhu mají prý s kolegy stále nevypořádané připomínky, ovšem příští týden by o sporu měla vláda hlasovat. Poukázal na to, že je ve vládě 10 ministrů za hnutí ANO a pět za ČSSD.

Zdůraznil, že je podle něj především třeba, aby už zahájili přípravu předsednictví a aby začali diskutovat o tom, čeho konkrétně chtějí v politické agendě dosáhnout.

„My jsme své připomínky a své obavy panu premiérovi sdělili. Je to nyní podle mého názoru na panu premiérovi, je to podle mého názoru jeho politická zodpovědnost,“ uvedl.

Porovnal, s jakými rozpočty pracovaly podobně velké země. "Pohybujeme se v trochu vyšších částkách. Pan premiér navrhuje strop 50 milionů eur. Řada zemí měla rozpočet kolem 70 milionů eur,“ uvedl ministr.

Jako nejbolavější místo návrhu vnímá navrhovaný počet zaměstnanců na českém stálém zastoupení. „Návrh v této podobně, jak je předložen, počítá s nějakými 156 lidmi, kteří by měli pracovat po dobu českého předsednictví na stálém zastoupení. Státy jako Estonsko, Slovensko, Rakousko tam po tu dobu měli 210 lidí,“ řekl.

V průběhu předsednictví by bylo podle ministra dobré řešit dokončení vnitřního trhu Evropské unie, konkurenceschopnost EU či nové technologie. Co se týče zahraniční politiky, chtěl by uspořádat summit Východního partnerství v České republice. Dále hodlají pokračovat v debatě o rozšiřování Evropské unie, což je podle ministra pro Českou republiku jedna z tradičních priorit.

Kritičtí jsou vůči rozpočtu i ministři za ANO. Ministr Richard Brabec (ANO) chtěl například původně pro své ministerstvo 48 nových míst, vláda mu jich ale navrhla jen 15. „Pro ministerstvo životního prostředí je toto zcela nedostatečné a s takovým počtem nelze zajistit požadovanou kvalitu výkonu předsednictví," napsali k tomu jeho úředníci v připomínkách.