Petříček doporučil čínskému velvyslanci, aby z facebooku smazal příspěvek o schůzce s Babišem

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) sdělil čínskému velvyslanci Čang Ťien-minovi, že zveřejňování obsahu neformálních jednání není šťastné. Reagoval tak na čínské vyjádření k předvánoční schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) ohledně varování před technologiemi a výrobky firem Huawei a ZTE. Petříček věří, že se podobná „nedorozumění" nebudou opakovat, věc považuje za uzavřenou. Praha 14:37 10. ledna 2019

„Panu velvyslanci jsem sdělil, že interpretování a zveřejňování obsahu neformálních jednání nepovažuji za šťastné. Věřím, že naše společné jednání napomohlo, aby se podobná nedorozumění v budoucnu nestávala,“ řekl ministr novinářům po schůzce s Čangem.

„S panem velvyslancem jsme se shodli, že se chceme soustředit na pozitivní spolupráci, a tím považuji tuto záležitost za uzavřenou,“ doplnil.

Babiš se s čínským velvyslancem sešel před Vánoci. Čínská ambasáda poté v prohlášení uvedla, že varování před čínskými technologiemi se „nezakládá na skutečnosti“ a že „čínská strana bere na vědomí úsilí české vlády o nápravu příslušných chyb“.

Babiš označil prohlášení čínského velvyslance o obsahu jejich schůzky za lež, česká vláda podle něj žádnou chybu neudělala.

Petříček doporučil čínskému velvyslanci, aby ambasáda stáhla z facebooku příspěvek, ve kterém komentovala obsah prosincové schůzky s Babišem. Podle něj by to bylo významné gesto. „Je to nicméně záležitost čínské ambasády, aby k tomuto rozhodnutí dospěla,“ řekl Petříček.

Status na facebookových stránkách čínského velvyslanectví v Praze | Zdroj: Facebook