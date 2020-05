Letní dovolená v Chorvatsku nemusí být pro České občany nereálná, přesnější informace pro případné plánování cesty vláda poskytne na přelomu května a června. Ve Dvaceti minutách Radiožurnálu to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Mluvil také o vztahu s Ruskem po takzvané ricinové kauze. Na dotaz, zda by Česko v souvislosti s ní nemělo přistoupit k vyhoštění odpověděl, že zatím nejsou žádné jasné důkazy. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:06 13. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka je prioritou otevření hranic se sousedními státy | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jsem přesvědčen, že letní dovolená na Jadranu není iluzí,“ řekl ministr zahraničí Petříček. Doplnil, že je optimista a od 1. července bude možné podle něj na 85, 90 procent cestovat do Chorvatska. V souvislosti s letními dovolenými mluvil ministr také o zájmu Řecka. S ním Česko jedná o tom, za jakých pravidel by se turisté do země mohli podívat. Jednou z variant je třeba ta, že by lidé museli setrvat v turistickém resortu a nevyjíždět mimo něj.

Testy při odjezdu i návratu, navrhuje epidemiolog Maďar k cestování za hranice. Turismus není na stole Číst článek

„Chceme, aby se lidé mohli připravit a věděli, jestli mohou plánovat. Na přelomu května a června bychom měli vědět, jestli to bude možné,“ uvedl Petříček.

Prioritou je však podle něj v současné době otevření hranic se sousedními zeměmi - zatímco s Rakouskem a Slovenskem jsou jednání na dobré cestě, zvláště u Německa podle Petříčka stále panují pochybnosti.

„V případě Německa situace stále ještě není tak stabilizovaná a i veřejnost má obavy. A to i přesto, že jsou rozdílné situace v jednotlivých spolkových zemích. Může ale jít o komplikaci, protože by se český a německý občan mohli potkat v Rakousku,“ uvedl. Právě Chorvatsko nebo Bulharsko, kam pravidelně míří statisíce českých turistů, by mohly být dalším krokem. V případě zbytku Evropy však podle Petříčka není zatím na místě hovořit o obnově masové turistiky.

„V tuto chvíli je předčasné hovořit o cestování mezi Českem a Velkou Británií nebo Francií. Některé letecké společnosti budou obnovovat pravidelné linky, například mezi Prahou a Bruselem. Lidé ale budou muset prokázat důvod k cestování a negativní testy,“ řekl Petříček.

Evropská koordinace

Pandemie koronaviru nekomplikuje nejen cestování či turistiku, ale zpomalila vyjednávání o brexitu. „Současná krize komplikuje vyjednávání ohledně brexitu a času je velmi málo. Z britské strany ale zaznívá, že pro například pro studenty, kteří nastoupili na studia přes brexitem, se podmínky nezmění,“ uvedl ministr zahraničí.

Evropská unie tak podle Petříčka do budoucna cílí na lepší koordinaci postupu členských zemí. Ta se v současné době soustředí na podobu takzvaného Covid pasu nebo obnovení cestovního ruchu na vnějších hranicích. „Unie nakonec uznala, že situaci podcenila a zaspala. Musíme proto najít cestu, jak se během budoucích krizí lépe koordinovat,“ říká Petříček. Hlavním principem by dle jeho názoru měla být vzájemná solidarita.

Policie řeší výhrůžky zaměstnanci ruské ambasády, řekl Petříček. Dialog s ruskou stranou stále nezačal Číst článek

Problémy přitom řeší i česká diplomatická pracoviště v zahraničí. „Situace paralyzovala především vízová centra, přes která si občané vyřizují například pracovní povolení. To je případ třeba Ukrajiny, což má dopad na zemědělský sektor. S ministrem Tomanem hledáme způsoby, jak sem chybějící pracovníky dostat, třeba právě Ukrajina ale z obav cestování nepovoluje.“

Důkazy pro vyhoštění

Kromě dopadů pandemie však ministerstvo zahraničí intenzivně řeší i trvající spory s Ruskem a to hlavně v takzvané ricinové kauze, kvůli níž se ocitli tři pražští komunální politici pod policejní ochranou. K vyhoštění příslušníka ruských tajných služeb, který do Česka přicestoval s jedem ricinem, však zatím nejsou podle Petříčka potřebné důkazy.

„Hodnocení bezprostředního rizika je především na zpravodajských službách. Se zpravodajskými informacemi pracuji téměř každý den, únik informací o jedu do médií je velmi nešťastný a nechci ho komentovat. K vyhoštění druhé strany jsou potřeba důkazy, které zatím nemám. Takový to krok je v diplomatických vztazích velmi výjimečný, dochází k němu třeba při porušení právního řádu nebo prokázání bezpečnostní hrozby státu,“ přiznal Petříček.

Současné vztahy s Ruskou federací jsou tak kvůli nedávným kauzám na mrtvém bodě, k čemuž nepřispívá ani neexistence vzájemného dialogu. „Je zřejmé, že dlouhodobě vztahy nekvetou a dialog neprobíhá. Je ale hodně otázek, které potřebujeme vyjasnit. Jsem ale přesvědčen, že Česko své závazky ze smlouvy z roku 1993 dodržuje,“ dodal Petříček pro Radiožurnál.