Nový ministr zahraničí Petříček: Chci se o zahraniční politice bavit se všemi ústavními činiteli

Tomáše Petříčka z ČSSD v úterý před polednem jmenoval prezident Miloš Zeman ministrem zahraničí. „Chtěl bych jasně vymezit místo naší země v Evropě, v transatlantickém prostoru," řekl v rozhovoru pro Radiožurnál. S předchozím kandidátem Pochem chce konzultovat evropskou politikou a obklopit se akademiky i odborníky. Praha 11:29 16. října 2018

S čím přicházíte do Černínského paláce, jaké budou vaše priority?

Chtěl bych jasně vymezit místo naší země v Evropě, v transatlantickém prostoru. Myslím, že máme tři základní priority, a to je kontinuita zahraniční politiky, konsenzuální zahraniční politika a také, aby naše zahraniční politika byla koherentní.

Říkal jste, že budete s prezidentem konzultovat vaší činnost. Neobáváte se zasahování do vašich záměrů a priorit?

Já se chci se všemi ústavními činiteli o zahraniční politice pravidelně bavit. Považuji to za nezbytnou součást toho, abychom v zahraničí vystupovali jednotně. Chci dále posilovat dobré jméno naší země ve světě.

Jak to bude s vaším nejužším týmem? Koho si vezmete k sobě?

Chci spolupracovat se zkušenými diplomaty ministerstva zahraničních věcí. Myslím, že o ministerstvo se mohu ve své práci velmi dobře opřít. Chci se také obklopit poradci z řad akademiků a odborníků na zahraniční vztahy, se kterými chci zahraniční politiku konzultovat.

Plnohodnotný ministr po třech a půl měsících Tomáš Petříček se stane od úterý ministrem zahraničí. Česká diplomacie se tak tři a půl měsíce po jmenování vlády dočká plnohodnotného ministra zahraničí. Původního kandidáta ČSSD - europoslance Miroslava Pocheho - Zeman odmítl jmenovat a úřad proto dočasně vedl předseda sociálních demokratů a ministr vnitra Jan Hamáček.

Víte, na co narážím. Ptám se na předchozího kandidáta na ministra zahraničí Miroslava Pocheho. Zůstane ve vašem týmu?

Já jsem už opakovaně řekl, že s Miroslavem Pochem bych rád spolupracoval například v oblastech evropské politiky a konzultoval s ním právě naše místo v Evropské unii.

A v této oblasti nečekáte třenice s prezidentem Zemanem?

Já věřím v právo ministra zahraničních věcí vybrat si své poradce, lidi, se kterými chce konzultovat politiku naší země.

Prezident Zeman ale naznačil, že by měl europoslanec Poche úřad úplně opustit.

Miroslav Poche bude dále europoslancem a já s ním chci i z tohoto důvodu hovořit o evropské politice.

Máte další jména z vašeho nejužšího týmu?

Chci například spolupracovat s Ondřejem Ditrychem (ředitel Ústavu mezinárodních vztahů), Martinem Paloušem (bývalý náměstek ministra zahraničí a český diplomat), Milošem Balabánem (akademik z Fakulty sociálních studií Univerzity Karlovy, zaměřuje se na bezpečnostní problematiku a NATO). Jsou to akademici a odborníci na jednotlivé oblasti zahraniční politiky.

Premiér Babiš před měsícem po schůzce u prezidenta řekl, že otázku sankcí proti Rusku nebude Česko v rámci Evropské unie otevírat aktivně. Miloš Zeman sankce zavedené po ruské anexi Krymu dlouhodobě odmítá s tím, že jsou zbytečné. Co budete jako ministr prosazovat?

Sankce jsou pro mě jedním z mála nástrojů, které Evropská unie má k dispozici, aby Rusko respektovalo mezinárodní právo. Myslím si, že je možnost se o tomto bavit. Nicméně nevidím v tuto chvíli důvody pro rušení sankcí.

Solidarita? Stabilizovat země

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v rozhovoru pro francouzský deník Le Monde řekl, že by státy jako Česko nebo Polsko měly prokázat větší solidaritu. Pozice pomáhat, ale mimo české území, může podle vás nadále fungovat?

V pondělí jsem o této záležitosti hovořil se svými kolegy na jednání ministrů zahraničních věcí v Lucemburku. Věřím, že i oni rozumí, že můžeme více udělat v zemích, jako je Jordánsko, Libanon či Turecko, právě pro to, abychom pomohli uprchlíkům a zlepšili jejich životní situaci v uprchlických táborech. Naším cílem by mělo být stabilizovat země, odkud odcházejí, a zajistit, aby mohli zůstat ve svých domovech.

To je v souladu s názorem premiéra Babiše?

V tomto se shodujeme.

Váš předchůdce Jan Hamáček řekl, že máte vyjet na zahraniční cesty s podnikatelskými misemi. Kam zamíříte a jak jinak chcete ekonomickou diplomacii rozvíjet?

Pro mě je důležité rozvíjet naše vztahy s klíčovými partnery, jako je například Německo, Francie či Spojené státy, nicméně také rozvíjet vztahy s novými partnery například v Africe. Věřím, že mimo rozvoj vztahů našich politických je důležité naše také podporovat podniky, podporovat náš vývoz, naše ekonomické vztahy. Takže počítám i s tím, že bych na své cesty bral podnikatelské mise.

Kam pojedete na svou první cestu?

V tuto chvíli se plánuje, že bych svoji první zahraniční cestu směřoval do Berlína za ministrem zahraničním věcí Německa Heiko Maasem (SPD).

Revize bilaterálních smluv kvůli brexitu

Ve středu vás čeká první jednání vlády, půjdete tam s něčím konkrétním, co byste chtěl prosadit?

Už to nebude mé první jednání vlády, já už jsem se několika zúčastnil. Nicméně to bude první v pozici ministra zahraničních věcí. Půjdu tam s několika zahraničními cestami. Chceme také s panem premiérem Babišem znovu otevřít debatu o globálním kompaktu pro migraci. Vláda by měla přijmout v blízké době stanovisko.

Co může udělat česká diplomacie udělat pro to, aby se podařilo završit jednání o podmínkách odchodu Británie z Evropské unie a nedošlo k tzv. tvrdému brexitu?

Jednání probíhají v tomto týdnu, bude zasedat Evropská rada. My všichni doufáme, že se podaří najít shodu na posledních tématech, kde se zatím nepodařilo vyjednavačům dohody dosáhnout. Pro obě strany podle mého názoru není tvrdý brexit nebo odchod bez dohody alternativou. Obě strany by to poškodilo. Takže v tuto chvíli chceme velmi aktivně jednat i s britskou stranou prostřednictvím našeho vyjednavače tak, aby se podařilo nalézt dohody.

Co by případný tvrdý brexit znamenal pro obchodní kontakty mezi Českem a Británií. Jak a v čem by ministerstvo zahraničí mohlo pomoci českým exportérům a také občanům?

Tvrdý brexit by znamenal v zásadě přerušení veškerých smluvních vztahů, byl by to návrat pouze k bilaterálním smlouvám, kterých máme v tuto chvíli několik desítek. Provádíme jejich audit a přehled tak, abychom věděli, které smlouvy budou platit po březnu příštího roku. Samozřejmě bude také důležité následně začít jednat s Británií o budoucnosti našich vzájemných vztahů. O podobě našeho partnerství, o našich ekonomických vztazích. Nicméně věřím, že v zájmu obou zemí je, aby byl minimálně zasažen obchod a aktivity našich podnikatelů.