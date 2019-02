Dveře do Bílého domů má více pootevřené Babiš, říká ministr Petříček před cestou do USA

Blíže k návštěvě Bílého domu a setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem má nyní premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD to naznačil ve čtvrtečním rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Šéf české diplomacie se setká během své návštěvy v USA od 20. do 23. února s americkým protějškem Mikem Pompeem. Půjde o první oficiální schůzku ministrů zahraničí Česka a USA od roku 2012. Praha 7:38 8. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Petříček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministr zahraničí Tomáš Petříček se během setkání s americkým protějškem Mikem Pompeem pokusí dojednat schůzku na nejvyšší úrovni.

„Důležité je říct, že už řadu let neproběhla schůzka na nejvyšší úrovni obou zemí, což by mohlo přispět k prohlubování vztahů,“ uvedl v pořadu Interview Plus.

„Budeme hovořit o pozvání pro naše nejvyšší představitele. A myslím, že v tuto chvíli to bude asi pro premiéra,“ dodal.

Konečné rozhodnutí je ale podle něj na americké straně. „Budu apelovat na naše americké protějšky, aby se v co nejkraší době uskutečnila schůzka na nejvyšší úrovni,“ uzavřel téma.

Kauza Huawei a ZTE

S americkým šéfem diplomacie Pompeem plánuje Petříček řešit ještě další témata. Mezi mini je také kybernetická bezpečnost, a to i v souvislosti s kauzou Huawei a ZTE.

„Toto téma bude určitě na stole. Musíme chránit českou kritickou infrastrukturu a varování Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost bereme vážně. Věřím, že i na straně USA je celá řada opatření, se kterými bych se rád seznámil. Američané jsou pro nás významnými partnery a hlavně patří mezi naše spojence,“ upřesnil Petříček.

K Číně bychom podle něj měli mít hlavně pragmatický postoj a kromě zvyšování bilance vzájemného obchodu nás musejí zajímat i další témata.

„Důležitá je ochrana lidských práv, spolupráce v oblasti mezinárodních vztahů a globální bezpečnost. Ve vztahu k jakékoli zemi se ale nemůžeme omezovat pouze na obchodní zájmy.“

A co Ruská federace? Je pro nás partner, nebo se máme bát? „Chceme vést aktivní dialog, ale nemůžeme akceptovat porušování mezinárodního práva, vměšování se do vnitřních záležitostí sousedů až násilnou cestou. To všechno bohužel nepřispívá k bezpečnosti v Evropě,“ vysvětluje Petříček.

Sám prý na vlastní oči viděl, jak vypadá život na východní Ukrajině.

„Rusko je klíčem k nalezení řešení, Rusko podporuje ozbrojence, kteří bojují proti ukrajinské vládě. Místní lidé musejí pro své důchody, nebo pro ošetření u lékaře chodit de facto přes frontu. Zásadní jsou i ekonomické dopady na Ukrajinu, pro kterou je východ země významným průmyslovým regionem,“ dodává šéf české diplomacie.

Proč Česko uznalo Guaidóa?

Česko v pondělí uznalo předsedu venezuelského parlamentu Juana Guaidóa prozatímním prezidentem Venezuely. A prezident Miloš Zeman pak pozval venezuelského opozičního lídra na oficiální návštěvu Česka.

„Venezuela není zemí, kde bychom měli nějaké zvláštní zájmy, takže postupujeme koordinovaně s EU,“ vysvětlil Petříček.

„Vleklá ekonomická krize Venezuely má velké humanitární dopady. Ze země už utekly přes tři miliony lidí. Odcházejí, protože nemají léky, potraviny ani základní potřeby. To je něco, co bychom měli reflektovat. Vláda Nicoláse Madura dovedla zemi, která sedí na největších ropných zásobách, do hluboké krize,“ upozornil.