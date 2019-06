Petříček: Spolupráce s ANO zatím pořád smysl má, přestože jsou koaliční vztahy relativně vyhrocené

V současnosti se v Bruselu hraje o budoucnost Evropy. Čeká se na jména šéfů klíčových institucí Evropské unie a do toho tu jsou předběžné auditorské zprávy Evropské komise kvůli možnému střetu zájmů premiéra. Šéf diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD) si ale myslí, že kauza předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) naši pozici při vyjednávání neoslabuje, řekl v pořadu Interview Plus Interview Plus Praha 16:50 14. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Petříček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pozice ČR není, myslím, výrazně oslabena. Zároveň jsem přesvědčen, že musíme dělat vše pro to, abychom situaci partnerům vysvětlili,“ říká ministr zahraničních věcí Petříček.

„Abychom to zbytečně nepolitizovali. I s ohledem na vyjednávání budoucího víceletého finančního rámce EU bychom neměli naše evropské partnery nebo instituce zbytečně ostřelovat a naopak situaci uklidňovat,“ dodává.

Teď je prý potřeba nechat všechny procesy proběhnout. „V září (možná v říjnu) bychom měli mít finální verdikt, co se týče střetu zájmů premiéra… ČR by měla použít všechny opravné prostředky, jak nám to evropská pravidla umožňují, a s partnery vést debatu o našich představách strategické agendy pro dalších pět let v EU.“

‚N edostatky ‘ auditů

Petříček prý neví, jak na kauzu Babiše reagují partneři v Evropské radě, protože tam se scházejí bez ministrů zahraničí. Zároveň netají, že by ostatní nezajímalo, co se to u nás děje.

„Občas na podobné dotazy odpovídám, ale naši partneři to nechávají na vypořádání příslušných orgánů. V tuto chvíli nás to nějak výrazně nezatěžuje,“ zopakoval na dotaz, jestli nejsme při vyjednávání o budoucnosti EU teď ve složitější situaci.

„Nechme úředníky pracovat,“ vybízí nejen politiky s tím, že by jim „neměli přes média vzkazovat, jaké mají cíle a kam by měla směřovat jejich konání. To by bylo nešťastné,“ říká. „Nejsem odborníkem na audity, nicméně i z mého pohledu mohou mít nějaké nedostatky,“ dodává.

Tomáš Petříček je i místopředsedou sociálních demokratů. Podle nich kauzy kolem premiéra Babiše sice chod kabinetu narušují, ale ČSSD se pořád daří prosazovat to, co slíbila voličům.

„Zároveň je potřeba, abychom si vyjasnili, jaké jsou podmínky našeho setrvání ve vládě. Spolupráce podle mne smysl pořád má, chceme věci měnit k lepšímu a taky se nám to daří. Bohužel, některé situace v koalici jsou v tuto chvíli relativně vyhrocené. Doufám, že se najde způsob, jak to řešit,“ přiznává.

Odejde ČSSD z vlády?

Co by (hypoteticky) ČSSD dělala, kdyby se nakonec ukázalo, že premiér opravdu je ve střetu zájmů?

„To by bylo na širší vedení strany, které by muselo schválit ukončení spolupráce… My jsme ale řekli, jaké jsou naše podmínky. Kdyby byla ohrožena nezávislost justice, nebo přišlo na jednání odvolání nejvyššího státního zástupce, nebo kdyby byl premiér odsouzen v kauze Čapí hnízdo. To jsou věci, kde jsme už jasně naznačili, že ČSSD nebude ve vládní spolupráci pokračovat,“ odpovídá.

Teď nás tedy čekají klíčová vyjednávání o strategických otázkách budoucnosti Evropy. Je z českého pohledu důležité, kdo se stane příštím předsedou Evropské komise? „Složení nové komise je velmi důležité... Ostatně, shodli se na tom i lídři členských zemí na neformálním summitu v Rumunsku. Teď budou probíhat jednání směrem k Evropské radě, která zasedá 20. a 21. června v Bruselu. V tuto chvíli je tak předčasné spekulovat o konkrétních jménech.“

Zastoupení žen

Taky premiér po jednání visegrádské čtyřky (V4) na svůj Twitter napsal: „Místo navrhování spitzenkandidátů potřebujeme do čela Evropské komise (EK) lídra, který bude zohledňovat potřeby všech českých států včetně V4.“

Ministr zahraničí tvrdí, že „pro novou komisi bude jednou z hlavních priorit posilování jednoty EU. V posledních letech se ale Unie na řadě témat rozdělovala. Po volbách je čas názorové hroty obrušovat a EK by v tom měla hrát pozitivní roli… Nová komise musí reflektovat potřeby všech zemí, včetně V4.“

Česko podle Petříčka zároveň říká, že by se při výběru klíčových postav měly zohlednit výsledky eurovoleb. Jde o jména předsedů Evropské komise, Evropské rady nebo vysoké představitele EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Dalším kritériem by měla být geografická vyváženost a také rovnoměrné zastoupení mužů a žen.

Eskalace ze strany USA

„V tuto chvíli bych nevylučoval žádné jméno, ale výsledek budeme znát tak koncem příštího týdne… Jedná se ale v rámci celého balíčku postů. V neposlední řadě je třeba zohlednit i to, aby kandidáti měli silnou podporu u jednotlivých frakcí v parlamentu.“ Nechtěl tak ani potvrdit, jestli se V4 shodla na podpoře Slováka Maroše Šefčoviče na předsedu EK.

Petříček by si přál, aby V4 hrála klíčovou roli a posilovala svou pozici při ovlivňování evropské agendy v dalších pěti letech. Aby se odstranily poslední bariéry v oblasti vnitřního evropského trhu. Zároveň ho mrzí, že se některé státy rozhodly odstoupit z pařížské klimatické dohody. „Mrzí mě, že USA eskalují situaci kolem Íránu, se kterým má EU zájem vést dialog a podobně.“

