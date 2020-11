Petříček o stavbě Dukovan Ruskem nebo Čínou: Nemůžeme opomíjet to, co si myslí tajné služby

Příprava zakázky na stavbu nových bloků jaderné elektrárny Dukovany vrcholí. Vláda ovšem v přístupu k projektu není zajedno. Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) opakují, že by kabinet měl oslovit všechny případné dodavatele. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v rozhovoru pro Český rozhlas naopak prohlásil, že by vláda měla vyslyšet varování bezpečnostní komunity. Rozhovor Praha 12:50 23. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petříček trvá na tom, že by vláda měla do svých úvah o zakázce na dostavbu Dukovan zahrnout i varování tajných služeb | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Před vládou stojí v těchto dnech zásadní otázka, zda do tendru na stavbu nových bloků Dukovan zvát i uchazeče z Ruska a Číny. Jaký je váš postoj?

Jsem přesvědčen, že bychom měli brát vážně doporučení naší bezpečnostní komunity, která upozorňuje na řadu rizik. Určitě bychom měli uplatnit bezpečnostní výjimky tak, jak se navrhují. Je to největší investice v našich moderních dějinách a je skutečně zásadní nejen s ohledem na energetickou bezpečnost, ale i na celkovou bezpečnost naší země.

Rusko a Čínu do tendru raději nezvat, radí experti. Nad dokumentem s reportérkou Radiožurnálu Číst článek

Zdá se, že jednotlivá ministerstva v tomto nejsou v souladu. Zatímco váš resort a ministerstvo vnitra se podílely na připomínkách, ve kterých doporučují rizikové uchazeče do tendru nezvat, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček i premiér Andrej Babiš mají jiný názor. Dlouhodobě říkají, že by se do tendru měli pozvat všichni.

Nejsme úplně zajedno, ale je to stále předmětem jednání. Věřím, že bezpečnost výstavby jaderné elektrárny Dukovany bude brána skutečně vážně, že to bude faktor, který zapracujeme i do podmínek výběru. Nemůžeme opomíjet to, co si myslí tajné služby nebo bezpečnostní resorty.

Měli bychom být konzistentní a myslet nejen na to, abychom měli ekonomicky nejvýhodnější nabídky. Ale především zajistit, abychom se nedostali do nějaké nepříjemné bezpečnostní situace, kdy bychom mohli být třeba i vydíratelní. Nicméně nemyslím, že by ty názory ve vládě byly úplně protichůdné. Vláda vzala v potaz bezpečnostní rozměr rozvoje české jaderné energetiky (v dokumentu, který vláda schválila v květnu – pozn. red.). Spíše se naše pohledy liší v tom, jak bezpečnostní výjimky uplatňovat.

V čem konkrétně?

To téma bude na vládě a v Bezpečnostní radě státu diskutováno, je to režimové (v utajovaném režimu – pozn. red.), tak nemůžu být detailní. Nicméně ta doporučení bezpečnostní komunity především směřují k tomu, abychom dopředu řekli, kdo se může, či nemůže výběrového řízení účastnit. Podobně jako to děláme třeba v případě výběru dodavatelů pro českou armádu, kdy nakupujeme především od zemí Severoatlantické aliance a Evropské unie.

Co konkrétně by v případě výběru dodavatele z Ruska nebo Číny hrozilo?

Určitě bychom prohloubili naši závislost na těchto zemích. A to není dobré s ohledem na energetickou bezpečnost České republiky.

Babiš a Havlíček řešili s francouzským uchazečem dostavbu Dukovan. Setkání předem neavizovali Číst článek

Vypsání termínu

V pondělí měla o věci jednat Bezpečnostní rada státu. Proč z jednání sešlo?

Důvody mi nejsou známé. Nicméně neznamená to, že by se Bezpečnostní rada státu k tomu neměla v brzké době vrátit. Otázka možného dílčího zpoždění asi není velký problém.

Jsem přesvědčen, že právě na půdě Bezpečnostní rady státu bychom o tom měli hovořit, měli bychom si vyslechnout i zástupce bezpečnostní komunity, kteří se podíleli na zpracování té zprávy pro vládu a pro investora. Nevím, proč bychom neměli tu debatu vést.

Jaký bude tedy další postup?

Zatím nemám informace o dalším termínu Bezpečnostní rady státu. Navazovat by na ni mělo jednání vlády, které by mělo její závěry projednat. A následovat by mělo rozhodnutí, které bude směrodatné pro investora (společnost ČEZ – pozn. red.).

Podle našich informací vláda plánovala vypsání výběrového řízení už 18. prosince. Platí tento termín?

Vzhledem k tomu, že se odkládá tato debata, tak nevím, jestli je reálné stihnout termín, který byl původně plánován. Může dojít k nějakému mírnému zpoždění.

Piráti chtějí vyškrtnout Rusko a Čínu z tendru na Dukovany. ‚Vláda o rizicích nemluví,‘ říká Lipavský Číst článek

Minulý týden mělo probíhat finální vypořádávání připomínek k návrhu zadávací dokumentace k tendru, kterou bezpečnostní složky státu hodnotily velmi kriticky. Zapracoval ČEZ jejich připomínky?

Podle mých informací zapracoval některé. Ale na jiných dalších připomínkách nepanuje shoda. A ty právě by měly být předmětem jednání s bezpečnostní komunitou na půdě Bezpečnostní rady státu. Investor teď čeká, že vláda rozhodne, jak má postupovat v případě uplatnění těch bezpečnostních výjimek.

Premiér Babiš a ministr průmyslu Havlíček v pátek podle serveru Seznam Zprávy jednali se šéfem francouzské EDF o případném konsorciu EDF s ruským Rosatomem. Jak vnímáte tuto variantu?

Nemám detaily z tohoto jednání. Věřím, že nás naši koaliční partneři spraví o jeho obsahu. A o tom, jak by například nějaké konsorcium mohlo fungovat. Nicméně i bezpečnostní komunita upozorňuje, že je důležité, kdo bude v případě konsorcií hrát jakou roli. V tuto chvíli se nicméně řeší především, kdo bude osloven jako hlavní dodavatel.

Opoziční poslanci tvrdí, že jim vláda ohledně tendru nedává dostatek informací. Mimo jiné chtějí, aby bezpečnostní výbor sněmovny projednal bezpečnostní požadavky, které na jaře schválila vláda. Proč jim kabinet tento dokument odmítá poskytnout?

To by měla být otázka spíš na pana ministra Havlíčka, který je za MPO pověřen tímto projektem. Já věřím, že diskuse na půdě Poslanecké sněmovny proběhne i v příslušných výborech, nejen v hospodářském výboru. Jsem přesvědčen, že bychom poslancům měli poskytnout maximální množství informací tak, aby Poslanecká sněmovna věděla o přípravě celého projektu. Jedná se o projekt, který bude probíhat za budoucích vlád, takže je potřeba, aby byla shoda napříč politickým spektrem, jak postupovat.