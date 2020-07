Petříček by nehlasoval pro vládní usnesení kritizující evropskou rezoluci o střetu zájmů. Je prý zbytečné

Církvice na Kutnohorsku je novým ohniskem. Provoz zastavila firma vyrábějící vozidla pro přepravu zvířat

„Vím jen to, že to je firma, která tady má provozovnu. Z obce tam není nikdo zaměstnaný, jsou to všechno lidé odjinud,“ uvedl starosta obce Jiří Volenec (ČSSD). U všech nakažených jde o lehčí případy.