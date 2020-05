Pro cestu na Slovensko je podle Petříčka stále nutný formulář. Hranice s Polskem chce otevřít co nejdříve

Jednání s Polskem cílí k otevření hranic již v polovině června, možností je také omezený dvoudenní režim jako v případě Slovenska a Maďarska. Ve vysílání Radiožurnálu to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Pro nově povolené cesty na Slovensko a do Maďarska je podle něj stále třeba speciální formulář slovenského ministerstva vnitra. U cestách do Chorvatska pak panují obavy z faktu, že zemi mohou navštívit i lidé z rizikových států. Praha 9:17 27. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka je cílem otevřít hranice s Polskem již 15. června | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na Slovensko a do Maďarska můžeme na 48 hodin bez testu a karantény. Platí tedy, že do Německa a Rakouska zatím to samé není možné – tedy, že při návratu test na koronavirus stále potřebujeme?

Ano, od středeční půlnoci tři země, Česko, Slovensko a Maďarsko, umožnily svým občanům navštívit tyto státy na 48 hodin bez nutnosti předkládat testy a uvádět důvod cesty. Jsou zde jasné podmínky – v případě vstupu na Slovensko si musí lidé vytisknout formulář, který vyplní slovenští policisté a během 48 hodin se musí vrátit zpět do Česka.

Kdy by něco mohlo platit i na Rakouských hranicích?

S rakouskými kolegy o tom intenzivně jednáme. Rakousko se rozhodlo nevyužít tohoto režimu, ale potvrdili jsme si, že společně směřujeme k 15. červnu k úplnému otevření hranic. Chceme se svými sousedy v tento den přejít k normálnímu fungování na hranicích, abychom umožnili občanům cestovat za ekonomickými účely, návštěvě rodiny či turismu.

Pokud si tedy lidé zmíněný formulář zapomenou, tak se musí vrátit?

Doporučuji, aby si občané formulář vytiskli, který je možný nalézt na stránkách slovenského ministerstva vnitra.

Pokud tak budeme směřovat ze Slovenska dále do Maďarska, je nutné mít formuláře dva?

V tomto případě by měl stačit pouze jeden.

Ve středu také budete jednat s polským ministrem zahraničí o pohraničním režimu. Jaký je český návrh?

V případě Polska jsme stejně jako dalším zemím se srovnatelnou epidemiologickou situací nabídli, že v první polovině června jsme připraveni hranice otevřít a obnovit běžné fungování. Nejvíce situací trpí příhraniční oblasti, řešili jsme tak i navýšení počtu otevřených hraničních přechodů. Do Česka jezdí hodně polských pracovníků, a hodně Čechů naopak působí na polském území. Jsme připraveni jednat i o možnosti, jestli nevyužít variantu mezikroku režimu na 48 hodin. Cílem by ale mělo být otevřít hranice s polskou stranou také v polovině června. Budeme jednat také o plánech polské vlády a jak usnadnit život našim občanům.

Polsko povolilo vstup pendlerům přes některé přechody. Jaké musí splňovat podmínky?

Platí, že pro pendlery trvá podmínka se jednou za měsíc prokázat negativním testem na covid-19. Rádi bychom se ale co nejrychleji chtěli vrátit k normálnímu fungování. Situace v Polsku je podobná té české. Nyní jednáme především o zavedení systému semaforu – tedy kritérií, které hodnotí, jestli je země bezpečná. Věřím, že Polsko bude mezi bezpečné země patřit.

Jak je daleko vyjednání s Chorvatskem, Řeckem a Bulharskem? Budou muset lidé mít negativní test na koronavirus nebo bude cestování probíhat v jiném režimu?

V případě Chorvatska platí, že pouští na své území občany států, které mají rezervaci v ubytovacím zařízení. Je tam jisté riziko, protože Chorvatsko umožnilo vstup i pro občany z rizikových zemí, a mohlo by docházet k přenosu nemoci tím, že se turisté budou potkávat. U Řecka bychom chtěli 15. 6. umožnit oboustranně cestovat bez nutnosti prokázání se testem na covid-19. Včera proběhlo i jednání velvyslanců zemí Evropské unie s bulharským ministrem zahraničí a i tam platí, že od 15. června se začnou hranice otevírat a k 1. červenci se země začne připravovat na ranní sezónu.