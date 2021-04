Petříček: ČSSD zvolila před volbami sázku na jistou. Doufám, že se nám to nevymstí

Ministr zahraničí Tomáš Petříček prohrál v pátek boj s Janem Hamáčkem o křeslo předsedy sociální demokracie. Navíc neobhajoval ani post místopředsedy. Pro iROZHLAS.cz připustil, že nechtěl být součástí Hamáčkova týmu. Záhy začala média spekulovat o Petříčkově odvolání z ministerského postu. V rozhovoru nevyloučil, že by mohl nakonec rezignovat. „Nejprve se chci s Janem Hamáčkem sejít. Nejdříve chci slyšet od něj, jak si to představuje,“ řekl. Rozhovor Praha 16:09 10. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jako kandidát na předsedu jste na sjezdu získal 95 z 270 hlasů. Co říkáte na tento výsledek?

Chtěl bych poděkovat všem, kteří podporovali mě a můj tým a chtěli, aby sociální demokracie změnila styl své politiky. Očekával jsem, že šest měsíců před volbami máme ještě čas zabojovat a nabídnout veřejnosti důvěryhodnou alternativu. Vnímám to tak, že strana se chce ubírat stávajícím směrem a doufám, že se nám to nevymstí.

Proč jste neuspěl?

Strana a delegáti se rozhodli, že je lepší sázka na jistotu, ne změnit šest měsíců před volbami vedení a že se chtějí ubírat stávajícím směrem.

Nový Hamáčkův tým

Proč jste se opět nestal místopředsedou?

Jan Hamáček má mít možnost sestavit si tým. Sestavil si nový tým. A s ním bude nyní obhajovat ve volbách. Jsem přesvědčen, že nové vedení by mělo být, pokud možno, z tábora Jana Hamáčka. Mělo by táhnout tím směrem, který on chtěl. A já jsem nechtěl být součástí tohoto týmu, abych nenarušoval tuto jednotu.

Vedení ČSSD Místopředseda: Jan Hamáček

Jan Hamáček Statutární místopředseda: Roman Onderka

Roman Onderka Místopředsedové: exposlankyně Dana Váhalová, starosta Hvozdné na Zlínsku Josef Říha, exhejtman Vysočiny Jiří Běhounek, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a šéf okresní organizace Praha-východ Jan Tvrdý.

Takže to bylo vaše rozhodnutí nekandidovat na místopředsednický post?

Ano, rozhodl jsem se na místopředsednický post nekandidovat.

Očekával jste to? Věděl jste již dopředu, že se vám nepodaří proti Janu Hamáčkovi uspět?

Věřil jsem, že sociální demokracie by mohla změnit směr. Hovořil jsem o tom týdny před sjezdem s mnoha řadovými členy strany. Ale strana se rozhodla ubírat stávajícím směrem a já to respektuji. Osobně bych rád, aby s aspoň některými impulsy, se kterými jsem přišel, nové vedení pracovalo. Ať už to je vrácení strany jejím členům, zavedení přímé volby předsedy, posílení odborného zázemí, ale i některé nová témata jako dopady robotizace na zaměstnanost nebo zelená témata v oblasti ochrany životního prostředí.

Sjezd ČSSD online

Mohlo volbu předsedy ovlivnit to, že sjezd se letos koná online?

Nemyslím si, že by to byl ten důvod. Vedli jsme několik týdnů před sjezdem intenzivní demokratickou diskusi. Jsem rád, že se ukázalo, že v sociální demokracii je energie. A jsem přesvědčen, že sociální demokracie má své místo na politické mapě a do budoucna chci pro sociální demokracii pracovat bez ohledu na to, v jaké pozici.

Ptám se kvůli tomu, zda bylo těžší shánět podporu pro své zvolení, když je sjezd online a vypadá jinak, než jsme zvyklí.

Pro mě je vždy příjemnější setkat se osobně, ať už se členy strany, nebo s lidmi na ulici. Mohlo to hrát nějakou roli, ale ta diskuse probíhala online. Měl jsem pocit, že sociální demokracie chce bojovat. A i o tom jsem na sjezdu hovořil, že potřebujeme zvrátit poraženecké nálady a získat znovu vítězného a týmového ducha.

Není podle vás chybou, že ČSSD nevyměnila svého předsedu před volbami za někoho nového? Mohlo by to přitáhnout nové voliče?

Jsme demokratická strana a delegáti si vybrali z nabízených alternativ, z nabízených cest, kterými jsme se mohli vydat. Delegáti a delegátky se rozhodli ubírat stávajícím směrem.

Je to podle vás dobrý směr?

Doufám, že se nám to nevymstí. Na podzim nás čekají důležité sněmovní volby a já si přál, aby sociální demokracie byla silnou parlamentní stranou.

Jak tipujete výsledek ČSSD ve volbách? Dostane se do sněmovny?

ČSSD bych úspěch přál a bude na Janu Hamáčkovi, aby obhájil svou vizi a program sociální demokracie.

Kam podle vás bude směřovat ČSSD pod vedením Jana Hamáčka? Vy i Kateřina Valachová jste otevřeně odmítali povolební spolupráci s ANO, Jan Hamáček ale tvrdil, že koalice se vyjednávají až po volbách.

Jan Hamáček představil delegátům a delegátkám, jak chce dál postupovat. Samozřejmě chce pokračovat ve vládní spolupráci a nevyloučil, jak bude sociální demokracie postupovat po volbách. Bude to na rozhodnutí členů strany. Je to legitimní cesta, jak se rozhodnout. Já jsem upozornil na to, že potřetí bych již určitě vyloučil spolupráci s hnutím ANO. Ale tento názor nevzali delegáti jako ten, který je v tuto chvíli na místě.

Vnímáte to tak, že když delegáti zvolili Jana Hamáčka tak souhlasí a podporují to jeho stanovisko, že by ČSSD mohla po volbách opět spojit síly s ANO?

Nemyslím si, že by to bylo to hlavní téma. Jsem přesvědčen, že delegáti se skutečně rozhodli vsadit na jistotu, na známou podobu politiky sociální demokracie. Možná i panovala obava, jak by vypadala ta změna, jak by byla změna vnímána veřejností šest měsíců před volbami. Respektuji toto rozhodnutí, necítím žádnou křivdu a pro sociální demokracii budu dál pracovat, bez ohledu na to, v jaké pozici, ať už v odborném zázemí či jinde.

Odvolání, nebo rezignace?

K vašemu případnému odvolání, o kterém v posledních dnech média spekulují. Pro agenturu ČTK jste uvedl, že jste s předsedou Janem Hamáčkem nemluvil o svém případném odvolání z funkce ministra. A že na funkci nelpíte. Přesto server Lidovky včera uvedl, že by k tomu mohlo dojít již příští týden. Dostaly se k vám tyto informace, máte nějaké indicie, že k vašemu odvolání skutečně dojde?

S Janem Hamáčkem jsme se neměli čas potkat. Ještě probíhá sjezd. Předpokládám, že si to řekneme osobně. Známe se léta. Jak jsem řekl, žádnou křivdu nebo zhrzení necítím. Chtěl bych některé věci na ministerstvu dokončit - ať už se to týká důležitých témat pro Česko, jako jsou Dukovany, covid pasy, cestování, pomoc pendlerům a další věci k pandemii. Ale na funkci nelpím. A pokud se nové vedení sociální demokracie nějak rozhodne, tak to budu respektovat.

Máte s Janem Hamáčkem naplánovanou nějakou schůzku, třeba na příští týden?

Jan Hamáček mě zatím nekontaktoval, takže zatím žádnou plánovanou schůzku na příští týden nemám.

Jan Hamáček uvedl, že pokud by měl k práci nějakého ministra výhrady a plánoval by změnu, řekl by mu to. Mluvil s vámi o nějakých výhradách vůči vašemu vedení resortu?

Nezaznamenal jsem za dobu, co jsem ministrem zahraničních věcí, že by vedení sociální demokracie mělo nějaké výhrady. Jsou některé akcenty nebo témata, kde s Janem Hamáčkem úplně nesouzníme, ale nejsou to zásadní věci. Sociální demokracie je proevropská strana a naše zahraniční politika tomu musí odpovídat - musíme hájit naše ekonomické zájmy, pomoc českým firmám v zahraničí, prosazovat ekonomické zájmy v Česka, ale také hájit základní hodnoty naší země jako jsou demokratické svobody, ochrana lidských práv, pomoc občanské společnosti. A to jsem vždy dělal a nehodlám na tom nic měnit.

Mohl byste být konkrétnější, s čím nesouzníte s Janem Hamáčkem ohledně zahraniční politiky?

Myslím, že to jsou dílčí záležitosti. Nejsou to věci, které bychom si potřebovali vyříkávat přes média. Od Jana Hamáčka jsem to slyšel. Vysvětloval jsem mu své postoje.

Ale žádný vytýkací dopis jsem neobdržel ani nějaké vytýkací usnesení vedení sociální demokracie. Čekám, že mě bude Jan Hamáček kontaktovat a sdělí mi, jak chce dále postupovat.

Mohlo by vaše případné odvolání souviset s tím, že jste kandidoval proti Janu Hamáčkovi?

To se musíte zeptat Jana Hamáčka. Já bych postupoval tak, že bych neostrakizoval své názorové oponenty. Ale to už je na novém vedení.

Ještě mě napadlo, neplánujete sám na funkci ministra rezignovat?

Co nejdříve se chci sejít s Janem Hamáčkem a probrat s ním další kroky, další směřování strany, jakou má představu. Nebudu dělat předčasné kroky, nejdříve chci slyšet od něj, jak si to představuje.

Může to být tedy na stole, je to jedna z možností. Nevylučujete to?

Jak jsem řekl, nejprve se chci sejít s Janem Hamáčkem.