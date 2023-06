Vymáhání nájemného po Rusku je správné. Samotné vyjednávání ale není reálné, říká exministr Petříček

Na pozemcích, u kterých bude Česko po Rusku požadovat nájemné, stojí například komplex bytových domů v Praze, hostel nebo budovy bývalých ruských generálních konzulátů v Karlových Varech a v Brně. Exministr zahraničí Tomáš Petříček se domnívá, že tento požadavek je od české vlády správný. „V tuto chvíli i to samotné vyjednávání s ruskou stranou nevidím jako moc reálné,“ připouští pro Radiožurnál Petříček, analytik Ústavu mezinárodních vztahů. Rozhovor Praha 20:00 3. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Petříček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Je požadavek české vlády, aby Rusko platilo nájemné, dostatečně podložený? Může obstát třeba v případě nějakého právního sporu?

Je zřejmé, že Rusko nepoužívá tyto pozemky k potřebám diplomatické mise už od roku 2021. Počet diplomatů výrazně klesl, v reakci na válku nastal další pokles. V tomto směru je tedy argument, že jsou nezbytné tyto budovy stojící na pozemcích českého státu prostřednictvím diplomatického servisu, zbytný. Přehodnocení postupu je tedy na místě, myslím, že je to správně.

Zároveň musíme být připraveni na to, že může přijít a podle mě přijde reciproční odpověď ze strany Ruska. Druhá věc je, jaká šance je právně vymáhat z Ruska nájemné zpětně. Jestli se nemýlím, tak již soud na Praze 5 v jednom případě neuznal v plné výši nároky české strany. V tomto bychom se tedy měli pohybovat v právní jistotě.

Byty, hostel i rekreační středisko. Česko požaduje po Rusku nájem za pozemky, které využívá Číst článek

Mluvil jste o tom, že počet ruských diplomatů v Česku klesal. Znamená to, že do roku 2020 byly ty pozemky využívány opravdu k diplomatickým účelům? Jestli náhodou české vlády neměly už v minulosti chtít za některé ty pozemky nájemné?

Do té doby bylo určitě složitější doložit, že tyto pozemky ruská diplomatická mise nepotřebuje pro svoji činnost. Po tom velkém vypovídání diplomatů na obou stranách je zřejmé, že nepotřebuje ubytování pro tolik diplomatů, nepotřebuje takové zázemí pro svou diplomatickou misi. Tím je ten argument mnohem silnější a doložitelnější.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová ten krok české vlády označila za vydírání. Podle ní požadavek českých úřadů, aby Rusko platilo zpětně nájem za pozemky u svých diplomatických objektů, porušuje Vídeňskou úmluvu o diplomatických stycích z roku 1961. Může tam být nějaký rozpor s touto úmluvou?

Toto je záležitost pro soudy. Jak už jsem zmínil, v jednom takovémto případě, jestli se nemýlím, tak již český soud rozhodl, že ta výše nároků není oprávněná. Takže bychom se měli soustředit především na to, jak dále postupovat. Vymáhat nároky zpětně bude, myslím si, složité.

Rusko to vnímá politicky

Už jste mluvil o možných recipročních krocích. Mluvčí Zacharovová pohrozila Česku odvetnými kroky. Co očekáváte, že by Rusko mohlo udělat?

V první řadě očekávám, že přistoupí k podobnému kroku a bude po české straně požadovat nájemné za Český dům v Moskvě, který stojí na ruských pozemcích. V tuto chvíli platí opět, že není používán s ohledem na výraznou redukci našeho diplomatického zastoupení v Rusku. Je skutečně velká otázka, jak bude do budoucna možné jej využívat.

Na kolik je reálné, že to nájemné Česko od Ruska opravdu dostane? Má v tomto směru český stát nějaké páky?

Nechci spekulovat. V první řadě bude česká strana využívat českých soudů, na druhou stranu ale Rusko toto vnímá velmi politicky. Bude na to odpovídat především politicky.

Moskva hrozí Česku odvetou za zpoplatnění pozemků využívaných ruskou ambasádou Číst článek

Říkáte využívat české soudy, ale mohou reálně v té současné geopolitické situaci donutit Rusko, aby zaplatilo nějaké peníze České republice?

Myslím, že možnosti české justice jsou velmi omezené. Jde ale především o to, abychom měli potvrzeno, že ty nároky jsou oprávněné, pak je možné případně i dále vyjednávat. V tuto chvíli i to samotné vyjednávání s ruskou stranou nevidím jako moc reálné, diplomatické kontakty jsou zmražené. Myslím, že ani ruská strana v tuto chvíli nejeví jakoukoliv známku ochoty se bavit o nějakém uklidnění vztahů v technických oblastech. Nehovořím o těch politických, diplomatických nebo bezpečnostních otázkách.

Pokud Rusko sáhne k odvetným krokům, pokud bude chtít nájemné třeba za Český dům v Moskvě, mělo by to nájemné Česko platit?

Je to především otázka, jak dále chce Česká republika využívat zejména Český dům v Moskvě, což je naše hlavní nemovitost na území Ruské federace, která sloužila pro podpůrné diplomatické aktivity, pro rozvoj ekonomické diplomacie. Do budoucna si nemyslím, že je zde nějaký výrazný prostor pro obnovu činnosti v té podobě, jaká byla v minulosti. Je to budova ve vlastnictví českého státu v tuto chvíli s velmi omezenou možností ji využívat. Je to tedy spíše otázka politická, jestli Česko chce přistoupit k nějakým krokům, které budou dle očekávání vyvolávat nějaké reakce ze strany Ruska.

Snažil jsem se zorientovat v té vaší diplomatické odpovědi, ale jasnou odpověď na otázku, jestli, pokud k tomu dojde, má Česko zaplatit nájemné, nebo pokud nebude platit, tak riskovat, že logicky Rusko také nebude platit, tak co byste doporučil? Jak se zachovat?

V tomto bych se choval jako právní stát. Pokud Česká republika požaduje od ruské strany nájemné a ruská strana recipročně to nájemné uvalí, tak bychom měli i pro podporu našeho argumentu to nájemné platit. Do budoucna bychom se ale měli zabývat otázkou, jestli jsme do budoucna schopni tento majetek plnohodnotně využívat.