Ministr Petříček: Rusko je i pro nás vážné bezpečnostní riziko, varování BIS je třeba brát vážně

Na funkci prý nijak nelpí. „Pokud se sociální demokracie v nějaké chvíli rozhodne z vlády odejít, budu to respektovat,“ komentoval Petříček aktuální politickou krizi.

Je pro ministra zahraničí nějakým bezpečnostním rizikem pobyt Andreje Babiše mladšího na Ruskem anektovaném Krymu? „Česko dlouhodobě nedoporučuje českým občanům cestovat na Krym a když, tak z území Ukrajiny. Stejně jako naši evropští partneři ruskou anexi Krymu neuznáváme,“ odpověděl.

„Ti, co Krym navštíví nelegálně, jsou vystaveni možným právním postihům. To je ale v kompetenci ukrajinských úřadů,“ dodal Petříček v rozhovoru v pořadu Interview Plus ještě před začátkem mimořádné schůze sněmovny.

Rusko je bezpečnostní problém. Vážný...

Krym nějakým vážným bezpečnostním rizikem pro šéfa české diplomacie není. To stejné ale nemůže tvrdit o Rusku. Ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka totiž podle Deníku N uvedl: „Cílem ruských tajných služeb je zničit EU a NATO.“

Ministr Petříček přiznal, že Česko velmi aktivně sleduje kroky Ruské federace. „Ta se chová stále asertivněji a informace BIS musíme brát velmi vážně. Rusko je podle mne nebezpečí. Třeba šířením dezinformací a uplatňováním různých hybridních hrozeb. Dnes pro Česko, ale i další státy Evropské unie, opravdu představuje riziko,“ řekl ministr Petříček poprvé veřejně.

Nebudeme prý jen „čekat s rukama v klíně“, ale musíme hrozbám líp čelit. „Nějaké vypovězení dalších ruských diplomatů samo o sobě situaci neřeší. Musíme posílit naši strategickou komunikaci a schopnost bojovat s dezinformacemi, a to v rámci celé Evropské unie,“ dodal Petříček.

Teď řešíme vypovězení ruských diplomatů

Generál Pavel: Ruské tajné služby musely pohyb Babišova syna monitorovat, potenciál pro vydírání tady je Číst článek

Ředitel BIS Koudelka taky tvrdil, že Rusko a Čína reagují pouze na zavírání ambasád a vypovídání špiónů. Půjde touto cestou i naše diplomacie? „V tuto chvíli to řešíme, nicméně je to předmětem jednání a nechal bych to na diplomatech,“ řekl Petříček.

Jak chce nový šéf české diplomacie navázat lepší obchodní styky s Čínou? „Česko by mělo obecně posilovat svou bezpečnost třeba tím, že zavede nástroje pro monitoring zahraničních investic. Ministerstvo průmyslu už na tom pracuje a měli bychom pak umět monitorovat nejen ekonomický přínos konkrétní investice, ale i bezpečnostní hrozby, které by mohly z takové investice plynout.“

Co bude pro Česko znamenat brexit? Co Petříček řešil v Číně a byly mezi otázkami i ty, které se týkají lidských práv? Poslechněte si v audiozáznamu rozhovoru Michaela Rozsypala s Tomášem Petříčkem.