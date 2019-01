Ministra Petříčka zbrzdilo špatné počasí v Kyjevě. Na Ukrajinu odletí až v pondělí

Plaga: Průměrný plat učitelů byl ve třetím čtvrtletí minulého roku 33 900 korun

„Těch 39 000, co poslední týden běhá, je projekce průměru za rok 2019. To znamená, jestli se ho podařilo naplnit, budeme vědět na začátku roku 2020. Nikdy nepadlo, že to budou mít učitelé od ledna.“