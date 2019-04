Petříček: Výsledky voleb naznačují, že Ukrajinci chtějí v politice trochu čerstvého větru

Herec a producent Volodymyr Zelenskyj míří do křesla ukrajinského prezidenta. Po sečtení víc než 95 procent hlasů to vypadá, že získal téměř tři čtvrtiny hlasů. Drtivě tak porazil současného prezidenta Petra Porošenka. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v rozhovoru pro Radiožurnál řekl, že takto silný mandát značí „že Ukrajinci chtějí trochu čerstvého větru v jejich politice“. Praha 12:34 22. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Petříček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Čekáte od nového ukrajinského prezidenta nějakou výraznou změnu zahraniční politiky?

Chtěl bych především ocenit, že druhé kolo voleb proběhlo klidně, bez větších problémů, což svědčí o tom, že demokratické standardy byly dodrženy. Co se týče politiky pana Zelenského, samozřejmě je to člověk, který v politice doposud nepůsobil.

Je trochu s otazníkem, jak jeho politika bude vypadat, ale v kampani se hlásil k evropské orientaci Ukrajiny. Myslím, že i to, jaký podíl hlasů dostal, značí, že Ukrajinci chtějí trochu čerstvého větru v jejich politice, a že by to taky mohlo napnout plachty k jejich reformnímu úsilí.

Nedávno jste byl na Ukrajině, a to i na východě země. Na co by se z vašeho pohledu měl Zelenskyj nejdřív zaměřit?

Především je to pokračování reforem, ať už se týká právního státu, justice, kde jsou stále věci, které Ukrajina musí změnit pro to, aby jejich ekonomika a společnost fungovaly. Myslím, že se také musí zaměřit na některé společenské jevy, které i v Evropě vnímáme, že jsou problémem. A v zahraniční politice Evropská unie, stejně jako Česká republika, nadále podporuje územní integritu Ukrajiny, její suverenitu. V tomto směru se nic nemění a věřím, že i ukrajinská strana bude přispívat k dodržování minských dohod, tak aby se konflikty na východě země uklidnily.

Prezident Miloš Zeman označil anexi Krymu za hotovou záležitost. Je česká politika vůči Ukrajině jednotná? Nehrozí změna českého postoje vůči protiruským sankcím?

Nehrozí. I ústavní činitelé zopakovali, že Česká republika podporuje územní integritu Ukrajiny a že odmítá anexi Krymu. Cestou ke zrušení sankcí je naplňování minských dohoda a splnění všech podmínek a na tom se nic nemění. Prezidentovy názory jsou občas vyjadřovány, ale zároveň pan prezident podpořil oficiální pozici České republiky.

Prostor pro jednání

Co by měl nový ukrajinský prezident dělat se situací na východě země? Může se vůbec někdy Krym vrátit pod ukrajinskou kontrolu? Může tomu nová hlava státu nějak pomoci?

Pokud bychom nevěřili, že Krym se může navrátit pod kontrolu Ukrajiny, tak bychom sankce tak neuplatňovaly. Stále věřím v to, že je zde prostor pro jednání tak, aby se jak východ Ukrajiny uklidnil, stabilizoval, aby skončilo napětí v oblasti Luhansku, tak i v případě Krymu je potřeba neustále tlačit na Rusko, aby postupovalo v souladu s mezinárodním právem.

V Česku každý rok dostane pracovní povolení přes 20 tisíc Ukrajinců. Dříve jste mluvil o možném dvojnásobku. Už je jasné, jestli se to bude měnit?

Jednání o možnosti navýšení tohoto režimu, který usnadňuje a urychluje proces vydávání pracovních povolení, stále běží. Je to především na kapacitách ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí vyřizovat rychleji vízové záležitosti a pracovní povolení. Takže ano, je to stále otevřená otázka.

A na závěr vás ještě poprosím o vyjádření k situaci na Srí Lance po nedělních krvavých útocích. Spojené státy varovaly turisty před dalšími možnými útoky. Máte taky takové informace?

V tuto chvíli informace nemáme. Samozřejmě jsme varovali prostřednictvím našeho informačního systému občany, kteří se na Srí Lance pohybují. V tuto chvíli mají někteří občané problémy s komunikací, protože srílanská strana vypnula sociální sítě a telefonní linky jsou přetížené. Nicméně nemáme informace, že by byl někdo z českých občanů v ohrožení, nebo byl obětí útoků ze včerejšího dne.