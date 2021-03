Petříček: Koalice s hnutím ANO do voleb vydrží. Spekulacím o mém odchodu z vlády se nechci věnovat

Proč ministři za ČSSD nesouhlasí s tím, jak vláda rozdělila finanční pomoc, kterou má Česko získat od Evropské unie v letech 2021 až 2027? Jak funguje vládní tým uprostřed spekulací o výměnách na postech ministrů? A využije Česká republika v boji s pandemií pomoc, kterou jí nabízejí sousední státy? Hostem Tomáše Pancíře ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byl ministr zahraničí a místopředseda ČSSD Tomáš Petříček. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:48 2. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Petříček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Je ČSSD schopná fungovat s hnutím ANO ve vládě až do říjnových voleb?

Ano, sociální demokracie je zodpovědná strana. V době, kdy si procházíme nejhorší fází epidemie, musíme v rámci koalice spolupracovat. Jsem přesvědčen, že bychom měli více spolupracovat i ve sněmovně a hledat schodu i s opozičními stranami. V těžkých dobách musíme táhnout za jeden provaz a požádat veřejnost znovu o důvěru v tom, že i přísná opatření dávají smysl. Po tom roce už všichni trpíme nedostatkem sociálního kontaktu, řada lidí je v existenčních problémech, a proto bychom měli nabídnout jiný obrázek české politiky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s ministrem zahraničí a místopředsedou ČSSD Tomášem Petříčkem

Říkáte, že byste měli požádat veřejnost o důvěru. Hnutí SPD dnes vyzvalo vládu, aby požádala o důvěru Poslaneckou sněmovnu. Budete o tom uvažovat?

To je na koaliční radě. Já jsem přesvědčen, že bychom neměli ztrácet čas politikařením. Měli bychom jednat o konkrétních opatřeních, která nás provedou tou nejtěžší fází pandemie.

V posledních dnech se hodně spekuluje o tom, že byste současný kabinet mohl opustit. Je tato varianta na stole?

S Janem Hamáčkem jsme o tom hovořili minulý týden. Sám to označil za spekulace a já se těmto záležitostem nechci věnovat.

Spekulace ale může být podložená i nepodložená. Konkretizoval Jan Hamáček (ČSSD) i tohle? Má ta spekulace nějaký základ?

Nekonkretizoval. Chci se věnovat své práci a ne nějakým spekulacím.

Zahraniční pomoc

Po pondělním jednání ministrů zahraničí středoevropské skupiny C5 jste oznámil, že jste dostal od Slovinska a Rakouska nabídku pomoci s léčbou vážně nemocných pacientů nakažených koronavirem. O kolik pacientů by se tyto země mohly postarat?

V pondělí nám nabídlo Slovinsko možnost postarat se až o 20 českých pacientů, Rakousko potvrdilo, že je připraveno pečovat o několik desítek pacientů. Od úterý máme nabídku i od Švýcarska, které by mohlo zajistit přepravu a péči 20 pacientů.

Jsem rád, že v této těžké situaci nabízí naši přátelé v Evropě pomocnou ruku. Je na ministerstvu zdravotnictví, aby vyhodnotilo, jestli situace u nás dozrála k tomu, že bychom měli nabídky využít. Intenzivně jednáme pouze s Německem, které opakovaně řeklo, že je připravené pomoci. Pro mě je to také o tom, abychom se o pomoci ostatním sami do budoucna zamysleli.

Kolik států tedy nabídlo pomoc a o kolik pacientů by se mohli postarat?

V tuto chvíli máme nabídky od většiny okolních států, navíc od Slovinska a Švýcarska. Jedná se dohromady o nižší stovky pacientů.

Koordinuje s vámi ministerstvo zdravotnictví postup? Blíží se využití takové pomoci?

Řešili jsme opět převoz pacientů do Německa - první jsou již na spadnutí. Odhadujeme, že by to mohlo být již tento týden. Určitě bychom měli být flexibilnější, jak přijímáme nabízenou pomoc. Ale komunikace s ministerstvem zdravotnictví je standardní. Jde i o to, jak zajistit bezproblémovou péči o lidi, kteří to potřebují. Pro převoz je nutné předložit celou lékařskou zprávu a jsou zde i další bariéry, které ministerstvo zdravotnictví vedly k tomu, že preferovalo převozy v rámci České republiky.

Celý rozhovor Tomáše Pancíře s ministrem zahraničí Tomáše Petříčkem (ČSSD) si můžete poslechnout v přiloženém audiu.