Vydírání je pro mě překvapivé. Komunisté by neměli otáčet kormidlo zahraniční politiky, říká Petříček

Komunisté trvají na tom, aby premiér Andrej Babiš (ANO) odvolal z vlády ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Předseda KSČM Vojtěch Filip ve středu ve Dvaceti minutách Radiožurnálu řekl, že mají seznam bodů, které by nepodpořili, pokud jim Babiš nevyhoví. Šéf diplomacie podle něj nereprezentuje zájmy České republiky. Ministr Petříček ale o žádném takovém seznamu neví a kritiku šéfa KSČM odmítá. Rozhovor Praha 13:57 4. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Petříček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Za největší selhání ministra zahraničních věcí považuji, že se ohledně výsledků druhé světové války připojil k prohlášení ministrů zahraničních věcí těch států, které měly na konci třicátých let fašistické vlády. Ale my jsme byli součástí vítězných mocností, u nás padlo 360 tisíc lidí, nikdy jsme neměli fašistickou vládu,“ řekl Filip.

Narážel tím prohlášení ministrů zahraničí Česka, Bulharska, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Polska, Rumunska, Slovenska a USA k 75. výročí konce druhé světové války. Mimo jiné se v něm říká, že květen 1945 sice přinesl do Evropy mír, ale její střední a východní část zůstala skoro 50 let pod nadvládou komunistických režimů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s ministrem zahraničních věcí Tomášem Petříčkem (ČSSD)

Co říkáte na výtku Vojtěcha Filipa, že jste podpisem tohoto prohlášení selhal?

S tímto vyjádřením pana předsedy Filipa rozhodně nemohu souhlasit. Pod tímto prohlášením je podepsané i například Polsko, které také patří k vítězným mocnostem. Prohlášení podpořilo i americké ministerstvo zahraničních věcí.

Vnímám to spíše jako prohlášení k tomu, že druhá světová válka, kde jsme stáli na straně vítězných mocností, pro nás znamenala osvobození od fašismu, ale její konec předznamenal také příchod komunistů.

Na druhou stranu připouštíte, že opravdu většina zemí, které prohlášení podepsaly, měly před druhou světovou válkou fašistické vlády?

To je pravda, na druhou stranu jsou to naši partneři v rámci tzv. Bukurešťské devítky. Toto uskupení se pravidelně schází a je to platforma pro diskusi o naší společné bezpečnosti.

I toho prohlášení, které jsme vyjednávali na jednání ve Vilniusu, mělo pouze konstatovat, že jsme si plně vědomi, že konec druhé světové války, kde Československo patřilo na vítěznou stranu, pro značnou část regionu neznamenal návrat svobody, ale pokračování totality v jiném provedení.

Filipův seznam

Filip: Máme seznam bodů, které bychom nepodpořili, pokud premiér neodvolá ministra Petříčka Číst článek

Vojtěch Filip řekl, že o vaše odvolání budou usilovat pomocí interpelací a že mají seznam bodů, ve kterých případně vládu nepodpoří a že premiér Babiš tento seznam má. Má ho i koaliční ČSSD?

Pokud vím, tak jsme takovýto seznam neobdrželi. Pro mě je důležité, že mám podporu sociální demokracie a předsedy Jana Hamáčka, že zahraniční politika, kterou prosazuji, je v zájmu České republiky.

Takovéto vydírání ze strany komunistické strany je pro mě překvapivé. Nemyslím si, že by se komunistická strana měla snažit otočit kormidlo české zahraniční politiky.

Máte ale alespoň rámcovou představu, co by na tom seznamu mohlo být? V jakých bodech by KSČM nemusela vládu podpořit?

Skutečně nemám, žádný takový seznam jsem neviděl.

Je obecně ČSSD zapojena do jednání, které hnutí ANO s komunisty vede?

My s komunistickou stranou diskutujeme témata, která jsou v Poslanecké sněmovně. Já osobně se ale těchto diskusí neúčastním, to je záležitost našeho poslaneckého klubu. Tolerance naší vlády je především založena na dohodě mezi hnutím ANO a KSČM.

Česká velvyslankyně: Povinnost negativního testu při návratu z Rakouska skončí. Doufám, že od pátku Číst článek

Komunisté vás kritizují dlouhodobě. Mluvil jste o tom s premiérem? Říkal jste, že máte podporu Jana Hamáčka…

S panem premiérem hovoříme průběžně o aktuálních tématech, teď zejména co se týče cestování a uvolňování pravidel na hranicích. Naposledy jsme o tom mluvili včera večer (ve středu – pozn. red.) a o této výzvě komunistů jsme nehovořili.

Hranice s Rakouskem

Když mluvíte o uvolňování na hranicích, můžete říci, od kdy budou moci Češi volně a bez povinných testů na koronavirus cestovat do Rakouska a z něj?

Rakousko se nám od půlnoci plně otevřelo, takže naši občané tam mohou cestovat bez testů. Od zítřka (pátku – pozn. red.) chceme, aby se také mohli i zpět vracet bez nutnosti povinného testu nebo karantény.

Když říkáte, že chceme, tak to tak bude nebo je to ještě na jednání?

Musíme to jen potvrdit rozhodnutím ministerstva zdravotnictví. Stejně tak bychom chtěli tento režim a návrat k normálu mít i s Maďarskem. Už platí volná hranice se Slovenskem a dořešit pravidla musíme ještě s Německem.