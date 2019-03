Petříček: Vnímal jsem Šefčoviče jako garanci proevropského směřování Slovenska

Občané Slovenska zvolili v sobotním druhém kole prezidentských voleb novou hlavou státu právničku Zuzanu Čaputovou. Ta o 16 procentních bodů porazila eurokomisaře Maroše Šefčoviče. Podle českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) bylo důležité, že oba kandidáti byli silně proevropští. V rozhovoru pro Radiožurnál řekl, že ocenil klidné a slušné vedení kampaně. Praha 11:41 31. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Petříček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co říkáte na vítězství Zuzany Čaputové v prezidentských volbách?

Především bych rád paní Čaputové pogratuloval k vítězství v druhém kole a k tomu, že se stala první slovenskou prezidentkou. Pro Českou republiku to znamená, že prezidentem Slovenska bude proevropsky smýšlející politik. Je to také záruka toho, že se budou i nadále rozvíjet naše vzájemné vztahy. Slovensko je pro nás specifickým partnerem. Máme s ním nadstandardní vztahy. Myslím si, že z tohoto hlediska v tom vidím kontinuitu.

Dalo by se sportovní terminologií říct, komu jste fandil ve druhém kole?

Oba kandidáti byli silně proevropští, což pro mě bylo pozitivní. Neměl jsem žádného favorita. Byla to volba slovenských občanů.

Narážím na to pro to, že i šéf ČSSD Jan Hamáček přijal Maroše Šefčoviče před prezidentskými volbami. Nebyl přeci jen třeba ve vaší straně favoritem, kterého jste si přáli, pan Šefčovič?

Pan Šefčovič kandidoval za Smer-sociální demokracii, je to naše sesterská strana. Samozřejmě máme k sociálním demokratům na Slovensku velmi blízko, což se odráží také i v naší v úzké spolupráci na vládní úrovni, takže jsem vnímal pana Šefčoviče jako garanci proevropského směřování Slovenska. To, co pro mě je důležité, je, že se kampaň vedla klidně, slušně, že se politika dá dělat tímto stylem, což je velmi pozitivní.

To je vám blízké?

Jsem přesvědčen, že i politika by se měla dělat slušně.

Znáte osobně Zuzanu Čaputovou? Setkal jste se s ní?

Osobně se neznáme, ještě jsem se s ní nesetkal. Pokud k tomu bude příležitost, tak velmi rád se i s novou slovenskou prezidentkou setkám.

Také nejste ve vrcholné politice dlouho. Jak si myslíte, že se bude v prvních měsících chovat Zuzana Čaputová na té nejvyšší politické úrovni?

Jsem přesvědčen, že paní Čaputová je zkušená osobnost a že chce pokračovat v té politice, kterou nastavil již její předchůdce, pan prezident Andrej Kiska. Takže v tomto směru si myslím, že nebude docházet k nějakým zásadním změnám v politice slovenského prezidenta.