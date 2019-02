Spor mezi Polskem a Izraelem je dílčí epizodou, říká Tomáš Pojar

Polsko a Izrael rozdělila diplomatická potyčka, kvůli které padl summit V4 v Jeruzalémě. Spor se týká citlivé otázky holocaustu. Podle bývalého velvyslance v Izraeli Tomáše Pojara jde ale spíše o dílčí epizodu, která pomine. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 22:01 20. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bezpečnostní analytik a bývalý diplomat Tomáš Pojar | Foto: Luboš Vedral | Zdroj: Český rozhlas

Podobná roztržka se podle Pojara mohla stát třeba mezi Maďarskem a Izraelem, mohly být i jiné důvody, proč summit mohl být zrušen.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor s bývalým velvyslancem v Izraeli a prorektorem vysoké školy CEVRO Institut Tomášem Pojarem o Visegrádské skupině a roztržce mezi Polskem a Izraelem

„Ve chvíli, kdy jedete někam jako Visegrád, nebo jako Visegrád si k sobě někoho zvete, tak se vydáváte všanc ostatním,“ dodává s tím, že Česko má v Izraeli dveře otevřené a nepotřebuje pomoc Visegrádu.

Limity Visegrádu

„Polsko-izraelské vztahy jsou mnohem více zatížené minulostí a jednou za čas to vybublá a dojde k roztržce,“ řekl Pojar.

„Velmi dobře se ukazuje, co se od Visegrádu dá očekávat, jaké má limity. Je potřeba si uvědomit, že nějakou hodnotu má, na druhou stranu se velmi zřídka dokážou visegrádské země na něčem shodnout a společně hlasovat,“ vysvětluje.

A jak významné bylo to, že se summit Visegrádské skupiny měl odehrát mimo evropskou půdu?

„Velké významy bych summitům visegrádské čtyřky nedával, protože je to na jednu stranu symbolické, na druhou stranu to nemá příliš mnoho obsahu. Protože co může visegrádská čtyřka slíbit, na čem se může shodnout?“ uzavírá.