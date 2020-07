Prouza: Proč to u piva šlo, ale u potravin vláda tvrdí, že by je nižší DPH nezlevnilo?

Svaz obchodu a cestovního ruchu navrhuje snížit DPH na potraviny na 10 procent ze současných 15. Zatímco opozice chválí, že by tak došlo k posílení ekonomiky, ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) návrh odmítá s tím, že by rozdíl zůstal obchodníkům a ceny potravin by neklesly. V pořadu Pro a proti diskutovali prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza a poslanec hnutí ANO Martin Kolovratník. Praha 20:01 1. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a někdejší státní tajemník pro evropské záležitosti | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

„Vidíme, jak lidé začínají být opatrní, méně utrácí, bojí se toho, co přijde na podzim. Pokud vláda neobnoví ochotu lidí utrácet, tak všechna ostatní podpora jsou vyhozené peníze,“ tvrdí Prouza.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Měli bychom v Česku snížit DPH na potraviny? Ptá se Michael Rozsypal v pořadu Pro a proti

Místopředseda hospodářského výboru Martin Kolovratník souhlasí, že je třeba podpořit spotřebu a motivovat lidi, aby nakupovali. „Konkrétně u potravin ale máme velikánskou obavu z toho, že by to nefungovalo.“

„Český statistický úřad má online data ze skenerů čárových kódů z pokladen sedmi největších potravinových a drogistických řetězců. V každém okamžiku stát ví, ve kterém obchodě se za kolik prodala kostka másla. Nemá žádný problém tato data využívat pro kontrolu toho, že si někdo nestrčil rozdíl do kapsy, ale že ho promítl do ceny zákazníkům. “ Tomáš Prouza

A vysvětluje: „Obchodní řetězce u nás z velké části patří zahraničním majitelům. Pokud bychom daň snížili, tak pouze zvýšíme obchodní marži řetězcům, tedy jim zůstane víc a také víc odvedou do zahraničí. Český stát by přišel odhadem o 15 miliard korun a velká část z nich by odešla třeba do Německa.“

Prouza oponuje, že se snížením DPH u piva vláda problém neměla: „Ale tady říká, že nechce změnit DPH, protože by se chleba nezlevnil. Lidé nejsou hloupí a umí si spočítat, jestli ta kostka másla stála včera o pět procent víc.“

„No a co, že stát vidí, za kolik se potraviny prodávají? Když to stát zjistí, tak stejně nebude mít efektivní nástroje něco řetězcům nakazovat. Řetězce si vždycky najdou argument, kterým to zamlží. Schovají se pod akční cenu, pod leták a podobně a budou ukazovat vlastní průměry, takže by z toho vždy utekly. “ Martin Kolovratník

„Jsem si jist, že by všechna média sledovala, jestli ceny klesly. A trh s potravinami je velmi konkurenční, takže by si nikdo nemohl dovolit o těch pět procentních bodů nezlevnit,“ věří prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Poslanec Kolovratník uznává, že u malých, lokálních prodejců by snížení DPH fungovalo. „Ale těch je na trhu malé procento a stále se bavíme o té ohromné mase velkých zahraničních řetězců.“

Poslanec proto podporuje stanovisko ministryně Schillerové, že je třeba pečlivě rozhodovat, kde daňově povolit a kde ne. „Každou miliardu teď opravdu musíme hlídat,“ vysvětluje Martin Kolovratník (ANO).

Ani to ale Tomáše Prouzu nepřesvědčilo. „Primárním úkolem vlády je dnes podpořit poptávku lidí, protože bez toho, aby byli ochotni utrácet, tak se česká ekonomika nevzpamatuje,“ opakuje prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Celou debatu si můžete pustit na záznamu. Moderuje Michael Rozsypal.