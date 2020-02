Vrah psovoda Procházky po výslechu zemřel. Podle tlumočníka ho zbili američtí a čeští vojáci

Vyšetřování smrti afghánského vojáka Chána, který zastřelil českého psovoda Tomáše Procházku, posouvá výpověď afghánského tlumočníka. Chána měli podle něj krutě bít američtí vojáci. Týdeník Respekt získal dokumenty amerických vyšetřovatelů, které obsahují svědectví o tom, co se během výslechu stalo. Před Američany s Chánem v místnosti pobývali i dva čeští vojáci. Praha 16:35 16. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Procházka zemřel v pondělí na základně Šindánd v afghánské provincii Herát, když afghánský voják zahájil střelbu na projíždějící české vozidlo. Zraněni zároveň byli dva příslušníci českých speciálních sil. Procházka u jednotky, která má na starosti výcvik afghánských kolegů, sloužil jako kynolog. | Zdroj: Armáda České republiky

Speciální policejní jednotka americké armády (CID) vyšetřuje smrt Vahidulláha Chána. Ten 22. října 2018 z neznámých důvodů zastřelil českého vojáka Tomáše Procházku a další dva české vojáky zranil na základně Šindand v Afghánistánu. Ve stejný den byl zadržen a vyslýchán nejprve afghánskými a pak i spojeneckými vojáky. Krátce po výslechu zemřel.

Osm amerických vojáků je podezřelých ze zabití a násilného útoku. Kromě nich vyšetřuje americká CID i dva české vojáky, kteří v textu týdeníku Respekt vystupují pod iniciály F. K. a Š. T.

Případ zbitého afghánského vojáka: české úřady jeho smrt začaly vyšetřovat až po 207 dnech Číst článek

Vedle Američanů zkoumá okolnosti Chánovy smrti i česká Vojenská policie. Podle detektivů je vyřešení případů klíčové pro pověst mírových sil v Afghánistánu. Všichni podezřelí svoji vinu popírají.

Nové svědectví do případu přinesl Ahmad Alamjár. Afghánský tlumočník amerických jednotek po zabití tvrdil, že k žádnému násilí nedošlo. Svou výpověď zcela změnil až poté, co ho převezli na základnu Bagrám a nebyl tak v dosahu mužů, kterých se vyšetřování týkalo.

Ve výpovědi z listopadu 2018 popsal výslech a násilnosti na Chánovi. „Praštil s ním o rozvodnou skříň a stůl. Střelec měl nasazena rychloupínací pouta a ruce měl spoutány za zády, když ho W. W. udeřil, škrtil ho a nakopl ho kolenem do nohou,“ řekl Alamjár ve své výpovědi. Alamjár popisuje, jak střelci vyhrožovali nožem a jaké další násilnosti následovali. Úvod výslechu popsal do protokolu takto: „J. W., A. M., W. W. a já jsme vstoupili do místnosti. J. W. chytil střelci ruce a pak mu odebral otisky prstů. Když byl J. W. hotový, W. W. chytil střelce, udeřil ho do rozkroku a kroutil mu s varlaty, střelec křičel, jak ho W. W. začal mlátit a dusit.“

Výslech Čechů

Čeští vojáci vyslýchali Chána ještě před Američany. Alamjár u toho nebyl, protože měli vlastního tlumočníka. Z místnosti ale Alamjár slyšel křik a zvuk přesouvaného nábytku. Po českém výslechu měl Chán na obličeji modřiny a krvácel z nosu, přestože před tím podle Afghánců zraněný nebyl. To má dokazovat i fotografie Chána pořízená afghánskou armádou před předáním spojencům.

‚Prověřují úmrtí afghánského vojáka.‘ Vojenská policie zasahovala na generálním štábu a v Prostějově Číst článek

Češi i Američané vyšetřovatelům řekli, že Chána nebili. Násilí nepotvrdil ani tlumočník českých vojáků, který při výslechu byl. „Nezlobte se, cokoli řeknu, mohlo by věci ublížit,“ řekl Respektu jeden z českých vojáků, kteří výslech prováděli.

„Vzhledem k tomu, že celá věc je v šetření, tak ji nebudu nijak komentovat,“ uvedl náčelník generálního štábu Armády ČR Aleš Opata. „Mně nenáleží vyšetřování jakkoli komentovat a ani do něj zasahovat. Pokud se ale čeští vojáci něčeho dopustili, budu trvat na tom, aby nesli odpovědnost,“ sdělil týdeníku ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Loni v létě byli obviněni čtyři příslušníci českého armádního Ředitelství speciálních sil z toho, že se údajně snažili utajit okolnosti kauzy úmrtí Chána. V listopadu pak bylo podle týdeníku jejich stíhání státními zástupci kvůli nekvalifikovaně sepsanému obvinění zrušeno a vráceno k novému vyšetření.